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Premijer Slovačke Robert Fico, veliki prijatelj Srbije i srpskog naroda, održao je veličanstven govor u Novom Sadu na skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Govor je bio moćan i harizmatičan.

"Drago mi je da sam danas došao baš ovde, u Novi Sad, na sever Srbije, u Vojvodinu, gde vekovima ravnopravno žive moji sunarodnici Slovaci sa Srbima i drugima. Zahvaljujem vam na pažnji koju pokazujete prema njima. Zahvaljujući Aleksandru, uskoro dobijaju slovačku kuću za koju je država Srbija već dala novac na raspolaganje. Srpske vlasti vode politiku koja spaja. Srpske vlasti vode politiku koja spaja, a ne razdvaja. Siguran sam da bi, ako bi postojalo nešto zbog čega bi možda mogli da se gledaju popreko, to bi moglo da bude samo oko toga ko pravi bolji kulen", rekao je Fico i dodao:

"I još nešto: Slovačka će nastaviti da poštuje teritorijalni integritet Srbije. Ponoviću: kada je reč o Kosovu, nećemo vas izneveriti. U meni i Slovačkoj, Aleksandar i Srbija uvek će imati iskrenog prijatelja na koga nikakvi pritisci ne mogu da utiču. Zato želim da vam i danas kažem: čuvajte mir, čuvajte stabilnost, čuvajte".

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