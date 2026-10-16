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Robert Fico obratio se narodu na srpskom jeziku, što je izazvalo oduševljenje okupljenih građana.

- Mnogo mi je bilo žao što nisam mogao da budem pre 2 sedmice u Beogradu. Uputio sam zato poruku podrške mom prijatelju Aleksandru, ali hoću sada da je lično iskažem pred vama. Znate kako mi Slovaci kažemo: "Dobrého priateľa si váž ako drahý poklad." Dobrog prijatelja ceni kao skupoceno blago. Toliko ja cenim Aleksandra, i siguran sam da ćete vi pokazati koliko ga cenite.

Foto: Nemanja Nikolić

- Nisam ja došao da vam držim lekcije kako da glasate, kako to neki drugi stranci rade, kao da bolje od vas znaju šta vam treba i šta je dobro za vas. Ali dan izbora je onaj dan kad odlučujete kako dalje.

- Zato sam došao da vam ukažem na ono što neki možda više ni ne primećuju: naviknuti na bolji život. Ako ne najbolji, ali svakako mnogo, mnogo bolji nego pre 14 godina. Pogledajte sad šta je Srbija postigla otkako je Aleksandar postao premijer, pa onda predsednik?

- Prođite putevima koji su izgrađeni, izbrojite nove fabrike, bolnice, škole. Sećam se naših prvih susreta, još mladog čoveka, ali sa jasnom vizijom za svoju zemlju. Izgarao je za to da Srbija bude uspešna i bogata. Nije se stideo da pita, da primeni nešto što je video kod drugih, kako bi prepoznao da bi to moglo da donese boljitak njegovoj zemlji. I uspeo je u tome. Srpska ekonomija grabi velikim koracima, moćnije od mnogih u Evropi.

- Izbori su taj trenutak kada odlučujete da li želite da Srbija nastavi da ide ovako, uspravno i nepokolebljivo, što nije lako u ovim izazovima - rekao je između ostalog Fico.

Foto: Videoplus

- Lider sa kičmom, pa zarad interesa sopstvene zemlje znati reći "ne" kad drugi traže da mislimo i radimo isto. E, zato podržavam Aleksandra: on ne da da Srbijom upravlja neko iz sveta, ma koliko bio moćan. On brani suverenost Srbije da pravi sopstvene izbore. Suverenost nema cenu. Mnogo je to skupa reč, a verujte mi, bar ja znam koliko je to teško i koliko opasno može da bude jer smo slični i delimo iste vrednosti.

Poručio je da, poput Vučića i Srbije, i on nastoji da zaštiti suverenitet svoje zemlje i pravo da samostalno odlučuje o sopstvenim interesima.

- Ne sviđa se to onima koji bi Srbiju da pretvore u senku, da je zaustavljaju, da bude manja od malih, slabija od slabih. Baš zbog toga postavljaju nove uslove i obaveze za članstvo u Uniji. Drago mi je da sam danas došao baš ovde, u Novi Sad, na sever Srbije, u Vojvodinu, gde vekovima ravnopravno žive moji sunarodnici Slovaci sa Srbijom i drugima.

- Zahvaljujem vam na pažnji koju pokazujete prema njima. Zahvaljujući Aleksandru, uskoro dobijaju slovačku kuću za koju je država Srbija već dala novac na raspolaganje. Srpske vlasti vode politiku koja spaja, a ne razdvaja. Siguran sam da bi, ako bi postojalo nešto zbog čega bi možda mogli da se gledaju popreko, to moglo da bude samo oko toga ko pravi bolji kulen.

- I još nešto: Slovačka će nastaviti da poštuje teritorijalni integritet Srbije. Ponoviću: kada je reč o Kosovu, nećemo vas izneveriti. U meni i sa Slovačkom, Aleksandar i Srbija uvek će imati iskrenog prijatelja na koga nikakvi pritisci ne mogu da utiču. Zato želim da vam i danas kažem: čuvajte mir, čuvajte stabilnost - poručio je Robert Fico na velikom skupu liste "Ujedinjena Srbija" u Novom Sadu.

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