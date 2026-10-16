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Veliki narodni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" održan je na Trgu slobode u Novom Sadu, a na kom govore prvi na listi i nosilac liste Aleksandar Vučić i slovački premijer Robert Fico.

Kako je ranije najavio, Vučić je stigao vozom u Novi Sad, gde ga je reka ljudi dočekala na železničkoj stanici Petrovaradin, odakle je peške krenuo do kafića u kom se sastao sa Ficom, a potom nastavio do skupa na Trgu, gde se već satima unapred okuplja narod iz cele Vojvodine.

Veliki broj građana je izašao na ulice Petrovaradina kako bi pozdravio kandidata za premijera liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" , skandirajući "Aco Srbine", "Vučić Aleksandar" i "Pobeda".

Na Petrovaradinskoj tvrđavi okačeni su veliki transparenti "Vojvodina je Srbija", "Ujedinjena Srbija" i zastava Srbije.

Na početku Duginog mosta Vučića su dočekali predsednik SNS Miloš Vučević i funkcioner te stranke Nemanja Starović, koji su potom zajedno sa njim krenuli na centru Novog Sada. Građani okupljeni na mostu su bakljama pozdravili Vučića.

Na ulasku u centar grada priređen je vatromet u bojama srpske trobojke.

Duž Bulevara Mihajla Pupina parkirani su traktori sa zastavama Srbije i transparentima "Ujedinjena Srbija", a ispred Srpskog narodnog pozorišta su i bajkeri.

U gradskim ulicama koje vode do Trga slobode okupili su se građani sa balonima u bojama srpske trobojke, zastavama Srbije i transparentima "Ujedinjena Srbija".

Građane je zabavljao raznovrstan program pun muzičkih nastupaja i sadržaja posvećenom očuvanju kulturne baštine — na taj način se okupljaju okupljeni različitih generacija, uz naglasak na tradiciju i povezivanje ljudi iz čitave Vojvodine.

Ogroman broj okupljenih na Trgu slobode

1/10 Vidi galeriju Ogroman broj ljudi na Trgu slobode na skupu "Ujedinjene Srbije" Foto: Informer TV

Robert Fico stigao u Beograd

Slovački premijer Robert Fico je stigao u Beograd pred veliki skup, i krenuo ka Novom Sadu.

Dočekao ga je premijer Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut.

1/6 Vidi galeriju Robert Fico sleteo u Beograd, krenuo ka Novom Sadu Foto: Kurir

1/15 Vidi galeriju Skup u Novom Sadu Foto: Marko Karović, Nemanja Nikolić

Vučića usput pratilo 2.000 bajkera

Vučića je pratilo oko 2.000 bajkera tokom šetnje ka Trgu slobode u Novom Sadu.

1/9 Vidi galeriju Vučića prati 2.000 bajkera u Novom Sadu Foto: Informer

Novim Sadom se mogla čuti pesma "Stavi ruzmarin ispod jastuka", dok je 5. kilometara šetao do Trga slobode.

- Jao, ko me nagovori 5 kilometara peške da idem - našalio se Vučić u jednom trenutku svoje šetnje.

Vučić je istakao da je Novi Sad predivan grad i grad svi ljudi koji u njemu žive.

- Novi Sad je srpska Atina, on je Srbija bio i biće. Vidim da neki sanjaju snove iz prošlosti i hvale vreme pod Austrougarima, samo im smeta vreme od kada je Novi Sad u Srbiji. To se neće menjati, a o svojim statutima i rušenju Srbije mogu samo da sanjaju - ističe Vučić.

- 'Ajmo u kolonu, 'ajmo svi dole - uzviknuo je Vučić narodu koji ga je dočekao, pozvavši ih da mu se priključe u koloni koja pešači do Trga slobode.

1/26 Vidi galeriju Vučić u Novom Sadu na skupu "Ujedinjene Srbije" Foto: Marko Karović

"Očekujem preko 4 miliona birača na izborima"

Vučić je rekao da na predstojećim parlamentarnim izborima 25. oktobra očekuje izlaznost iznad četiri miliona birača, odnosno između 63 i 64 odsto, i da se većom izlaznošću podrška za listu čiji je nosilac uvećava.

- Pobedićemo ih u Novom Sadu. U Beogradu će da bude 20, 30 hiljada glasova razlike - rekao je Vučić.

Ocenio da očekuje će odnos glasova u Beogradu bude, na primer 430.000 naspram 440.000.

- Svaki dan istražujemo. Imamo 'rolling sample', kao što znate, svakog dana dodajemo uzorak od 1.200, a zaključujemo na osnovu tri dana uzastopno. Tako da znamo bukvalno broj - rekao je Vučić.

Linija "Beograd - Budimpešta - Beč"

Kako je otkrio tokom puta vozom da se 13. oktobra otvara pruga Beograd - Beč.

- Mogu da vam dam vest da će 13. decembra biti otvorena linija Beograd-Budimpešta-Beč. 13. decembra, Beograd-Budimpešta-Beč, pre toga će biti Beograd-Budimpešta, a Beograd-Budimpešta-Beč 13. decembra. Završavamo Fruškogorski koridor, on je čudo, spaja Novi Sad, Beograd - Šid i idemo dalje, ljudi vredno rade, radovi svuda na železničkoj stanici. Biće impresivno.

"Važno je da se pravda isporuči, ali da to bude pravda, a ne nepravda"

- Idemo u grad gde je pala nadstrešnica i gde je 16 ljudi stradalo, kojima sam ukazao pijetet, izrazio saučešće svakoj porodici, otišao na mnogo sahrana, na mnogo pomena, neke posećivao u bolnicama, za razliku od njih, koji ne znaju ni jedno ime i prezime. Nekima se trudio koliko je bilo moguće da pomognem. Dan posle te nesreće, otišao sam, zapalio sveću. Mislim da je veoma važno da se pravda isporuči, ali da to bude pravda, a ne nepravda. Ne da nam sudove vode političari, već da nam sudove vode sudije. I tužilaštvo da vode tužioci, a ne političari sa N1 i Nove. I mislim da je to jedna od ključnih i najvažnijih stvari. I o tome ću da govorim i večeras.

Istakao je da je on čovek koji se svako jutro probudi sa brigama i leže sa brigama.

"Novi Sad ima 40.000 više zaposlenih nego 2012. godine"

Kako je istakao, za njega je najvažnije što je u Novi Sad doveo 14 fabrika i što ovaj grad ima 40.000 više zaposlenih nego što je imao 2012. godine.

- Sa 138. 000 na 178. 000 formalno zaposlenih ljudi - naveo je.

1/8 Vidi galeriju Vučić stigao u Novi Sad na skup "Ujedinjene Srbije" Foto: Informer TV

Atmosfera sa Petrovaradina

01:28 Pešaci Izvor: Kurir

Kako se moglo videti pre skupa, Petrovaradinski most je bio krcat, čak satima pre početka.

Foto: Kurir.rs

Atmosfera sa Trga slobode pre skupa

00:25 Atmosfera na Trgu slobode Izvor: Kurir

Veličanstvene scene u Novom Sadu

1/31 Vidi galeriju Novi Sad uoči početka velikog skupa Foto: Nemanja Nikolić

Sve o putovanju Vučića u Novi Sad pročitajte u našem tekstu OVDE.