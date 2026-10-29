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Slađana Petrović iz Niša imala je samo 23 godine kada je u novembru 1999. godine rodila blizance, dva dečaka kojima se mesecima radovala i za koje je sa suprugom Draganom pripremila sve što je jednoj mladoj porodici bilo potrebno.

Međutim, iz porodilišta je izašla sa samo jednim detetom, dok su joj za drugog lekari saopštili da je preminuo usled komplikacija nakon rođenja. Nije uspela da ga vidi, zagrli niti da se od njega oprosti, a bol zbog tog gubitka nosila je narednih 27 godina.

Kada je jednog oktobarskog popodneva 2026. godine na televiziji ugledala fotografiju mladića za kojim je policija tragala, Slađani se učinilo da joj se čitav svet srušio i ponovo sastavio u istom trenutku. Nepoznati dvadesetsedmogodišnjak imao je gotovo identično lice kao njen sin Stefan, iste tamne oči, istu liniju vilice i osmeh koji je toliko dobro poznavala.

Ipak, još više od neverovatne sličnosti dvojice mladića uznemirila ju je reakcija njenog supruga. Dragan je, čim je ugledao fotografiju, naglo ustao iz fotelje, promenio boju u licu i pokušao da isključi televizor.

Slađana tada nije mogla ni da nasluti da će je potraga za čovekom sa poternice odvesti do tajne koja nema nikakve veze sa onim što je godinama zamišljala, ali ima sa čovekom pored kojeg je provela gotovo čitav život.

Udala se mlada, a vest da čeka blizance promenila je život čitave porodice

Slađana je odrasla u skromnoj radničkoj porodici u Nišu, kao najstarija od tri ćerke. Njeni roditelji nisu imali mnogo novca, ali su je odmalena učili da se poštenje, rad i porodična sloga ne mogu kupiti nikakvim bogatstvom. Majka Ljubica bila je domaćica, dok je otac radio u jednoj proizvodnoj firmi, često prihvatajući dodatne poslove kako bi ćerkama obezbedio pristojno detinjstvo.

Dragana je upoznala sa 17 godina, preko zajedničkih prijatelja. Bio je četiri godine stariji od nje, visok, tamnokos i izuzetno šarmantan mladić, poznat po tome što je umeo da popravi gotovo svaki automobil koji bi mu dovezli u radionicu. Devojke su ga volele, a Slađana je često slušala kako joj prijateljice govore da mora da bude oprezna jer se oko njega stalno motaju druge žene.

Međutim, ona nikada nije bila naročito ljubomorna.

Verovala je da čoveka ne možete zadržati zabranama, proveravanjem džepova i telefonskim pozivima. Ako želi da bude sa vama, govorila je, biće tu i kada ga niko ne kontroliše.

Dragan joj je, barem u početku, pružao dovoljno razloga da mu veruje.

Dolazio je po nju posle posla, vodio je na izlete, kupovao joj sitnice i govorio da jedva čeka dan kada će osnovati porodicu.

Venčali su se kada je Slađana imala 21 godinu.

Njihova svadba bila je skromna, ali vesela. Okupili su rodbinu i prijatelje u jednoj kafani na periferiji Niša, a Slađana je kasnije govorila da nikada nije bila srećnija nego kada je sa Draganom zaigrala prvi ples.

Uselili su se u prizemlje kuće njegovih roditelja.

Dragan je radio u automehaničarskoj radionici, dok je Slađana bila zaposlena u prodavnici tekstila. Nisu imali mnogo, ali su štedeli za sopstvenu kuću i maštali o deci.

Kada je saznala da je trudna, sreći nije bilo kraja.

A onda je na jednom ultrazvučnom pregledu usledilo iznenađenje.

„Slađana, izgleda da ćete morati da kupujete sve po dva“, rekao joj je lekar.

U prvi mah nije razumela.

„Kako mislite po dva?“

„Nosite blizance.“

Slađana je nekoliko trenutaka ćutala, a onda počela da se smeje i plače istovremeno.

Dragan je vest primio sa nevericom.

„Dvoje? Odjednom?“, ponavljao je.

Ipak, vrlo brzo počeo je da pravi planove.

Kupili su dva bela kreveca, dve identične benkice, dva ćebenceta i nekoliko kompleta odeće.

Slađanina majka Ljubica plela je kapice, dok je svekrva pripremala posteljinu.

U njihovoj maloj spavaćoj sobi, pored bračnog kreveta, stajala su dva kreveca.

Iznad jednog visila je plišana zvezda, a iznad drugog žuti mesec.

Slađana je svake večeri sedela između njih, milovala stomak i razgovarala sa svojim dečacima.

„Samo vi meni dođite živi i zdravi. Za sve ostalo ćemo lako.“

Nije mogla ni da zamisli koliko će je te reči proganjati.

Nekoliko nedelja pred porođaj primetila je da se Dragan neobično ponaša

Poslednji meseci trudnoće bili su naporni.

Slađana se brzo umarala, noge su joj oticale, a lekari su joj savetovali da što više odmara.

Dragan je u tom periodu često ostajao duže na poslu.

Govorio je da u radionici ima mnogo obaveza, da mušterije čekaju popravke i da mora da zaradi dodatni novac pre nego što se deca rode.

Slađana mu je verovala.

Ipak, povremeno bi primetila da je zamišljen, nervozan i odsutan.

Jedne večeri, dok je slagala bebine stvari, zazvonio je kućni telefon.

Dragan se javio.

Razgovarao je kratko, gotovo šapatom, a kada je Slađana ušla u hodnik, naglo je spustio slušalicu.

„Ko je bio?“, pitala je.

„Neko iz radionice.“

„U deset uveče?“

„Pokvario mu se automobil. Treba mu pomoć.“

Nije insistirala.

Nekoliko dana kasnije, međutim, dogodilo se nešto što joj je ostalo u sećanju.

Bili su na ručku u jednoj kafani u kojoj je Dragan povremeno svraćao sa prijateljima.

Dok su čekali hranu, prišla im je mlada konobarica, tamne kose i krupnih očiju.

„Čula sam da čekate blizance“, rekla je Slađani.

„Da, dva dečaka.“

Žena se osmehnula.

„Baš imate sreće.“

Zatim je pogledala Dragana.

On je u tom trenutku spustio oči prema stolu.

„Hoćete li još nešto da popijete?“, upitala je konobarica.

„Ne treba ništa“, odgovorio je Dragan neobično oštro.

Kada je otišla, Slađana ga je pogledala.

„Što si tako neprijatan prema devojci?“

„Nisam neprijatan.“

„Pa samo nas je pitala.“

„Znam, nego me boli glava.“

Slađana nije pridavala značaj tom događaju.

Nije znala ni kako se konobarica zove.

Godinama kasnije, setiće se njenog lica

Godinama kasnije, međutim, setiće se njenog lica, načina na koji je gledala Dragana i rečenice koju je izgovorila dok je posmatrala njen trudnički stomak. Porođaj je počeo usred noći, a nekoliko sati kasnije saopštena joj je najstrašnija vest. Bila je sredina novembra 1999. godine kada je Slađana, nešto posle tri sata ujutru, osetila snažne bolove.

U početku je mislila da je reč o uobičajenim tegobama koje su je pratile poslednjih nedelja trudnoće, ali su bolovi ubrzo postali toliko jaki da je probudila Dragana.

„Mislim da je počelo.“

On je skočio iz kreveta, uzeo unapred pripremljenu torbu i otrčao da upali automobil.

U porodilište su stigli pre svitanja.

Slađana se kasnije sećala hladnog hodnika, mirisa dezinfekcionog sredstva i medicinske sestre koja joj je govorila da diše polako.

Sećala se i da je nekoliko puta pitala da li su bebe dobro.

Nakon pregleda lekari su odlučili da porođaj završe hitnim carskim rezom.

Objasnili su joj da postoje komplikacije i da je najvažnije da se deca što pre rode.

Poslednje čega se jasno sećala bilo je jako svetlo iznad operacionog stola.

Kada se probudila, u sobi je bio polumrak.

Pokušala je da pomeri ruku, ali ju je zabolelo. Grlo joj je bilo suvo, a telo toliko teško da je jedva uspela da izgovori nekoliko reči.

„Gde su moje bebe?“

Medicinska sestra koja je prolazila pored kreveta zastala je.

„Odmarajte se. Lekar će doći da razgovara sa vama.“

Slađana je osetila nemir.

„Jesu li dobro? Obojica?“

Žena joj nije odgovorila.

Samo je spustila pogled i izašla iz sobe.

Nekoliko sati kasnije u sobu su ušli lekar i starija medicinska sestra.

Slađana je odmah primetila da niko od njih ne nosi dete.

Lekar je prišao njenom krevetu i počeo da govori o komplikacijama, otežanom disanju i pokušajima reanimacije.

Nije razumela gotovo ništa.

Čula je samo jednu rečenicu.

„Jednog dečaka smo uspeli da spasemo. Drugog, nažalost, nismo.“

Slađana ga je dugo gledala.

„Kako niste?“

Lekar je nastavio da objašnjava, ali ona više nije slušala.

„Čekajte, ja sam rodila dva deteta.“

„Jeste.“

„Pa gde je drugo?“

„Žao mi je.“

„Ne, ne razumete me. Hoću da ga vidim.“

Nastala je neprijatna tišina.

Lekar joj je objasnio da je dete preminulo i da će administrativne procedure biti završene u skladu sa bolničkim pravilima.

Ali Slađana nije želela da razgovara o procedurama.

Želela je svoje dete.

„Samo da ga vidim. Ne morate ništa da mi objašnjavate. Samo mi ga donesite.“

Rečeno joj je da to u tom trenutku nije moguće.

Zašto nije moguće, nikada nije dobila objašnjenje koje bi joj bilo dovoljno. Dragan joj je govorio da mora da bude jaka, ali nije želeo da razgovara o preminulom detetu Dragan je došao u bolnicu istog dana.

Kada ga je ugledala, Slađana je počela da plače.

„Dragane, jedan nam je umro.“

On je seo pored nje i uhvatio je za ruku.

„Znam, Slađo.“

„Kako znaš?“

„Rekli su mi.“

„Jesi li ga video?“

Na trenutak je zastao.

„Nisam.“

„Hoću da ga vidim. Molim te, razgovaraj sa lekarima.“

Dragan joj je obećao da će pokušati.

Kada se nekoliko sati kasnije vratio, rekao joj je da je razgovarao sa osobljem i da je najbolje da se usredsrede na Stefana.

„Moramo da budemo jaki zbog njega.“

Slađana ga je pogledala.

„A zbog drugog ne moramo?“

„Nisam to rekao.“

„Pa zašto niko neće da mi pokaže moje dete?“

Dragan nije imao odgovor koji bi mogao da je uteši.

U danima koji su usledili Slađana je neprestano ponavljala ista pitanja.

Da li je drugi dečak rođen živ?

Koliko je dugo živeo?

Ko ga je video?

Gde će biti sahranjen?

Odgovori koje je dobijala bili su kratki, a ona je bila toliko iscrpljena da nije uspevala da poveže sve informacije.

Dragan je preuzeo komunikaciju sa bolnicom i rekao joj da će se pobrinuti za dokumentaciju.

Slađana mu je verovala.

Nije imala razloga da pomisli da joj nešto prećutkuje.

Ipak, jednu stvar nikada nije zaboravila.

Kada ga je poslednjeg dana boravka u bolnici pitala gde će njihovo drugo dete biti sahranjeno, Dragan je dugo ćutao.

Zatim joj je rekao:

„Sve je sređeno, Slađo. Nemoj više da se mučiš.“

Tada je pomislila da pokušava da je zaštiti.

Tek mnogo godina kasnije zapitaće se šta je zapravo značilo to njegovo „sve je sređeno“. Iz porodilišta se vratila sa jednim detetom, a kod kuće su je čekala dva kreveca Sedmog dana nakon porođaja Dragan je došao po nju.

Nosio je plavu torbu sa bebinim stvarima i cveće koje je kupio na putu do bolnice.

Slađana nije želela cveće.

U rukama je držala malog Stefana, jedinog sina kojeg je mogla da zagrli.

Dok su prolazili kroz bolnički hodnik, nekoliko puta se osvrnula.

Imala je neobjašnjiv osećaj da nekoga ostavlja iza sebe.

Kod kuće su je dočekali roditelji, svekar i svekrva.

Na stolu je bila torta sa natpisom „Dobro nam došao, Stefane“.

Slađana je pogledala prema spavaćoj sobi.

Dva kreveca i dalje su stajala jedan pored drugog.

Iznad jednog visila je plišana zvezda.

Iznad drugog žuti mesec.

„Skloni taj drugi krevetac“, tiho je rekla Draganu.

On je klimnuo glavom.

Ali kada je nekoliko sati kasnije ušao u sobu da ga rasklopi, pronašao je Slađanu kako sedi na podu i drži prazno plavo ćebence.

„Nemoj još“, zamolila ga je.

„Slađo...“

„Samo nemoj još. Molim te.“

Dragan je izašao i zatvorio vrata.

Drugi krevetac ostao je u sobi naredna tri meseca.

Svake noći, kada bi Stefan zaplakao, Slađana bi ustajala da ga nahrani, a zatim bi pogledala prema praznom krevecu.

Ponekad joj se činilo da bi, kada bi dovoljno dugo gledala, mogla da zamisli i drugog dečaka kako spava.

Dala mu je ime Nikola.

Niko joj nije rekao da to ne sme.

Niko joj nije rekao ni da bi trebalo.

Jednostavno je odlučila da njen sin, čak i ako nije imao priliku da živi, mora imati ime. Godinama je čuvala bolničku narukvicu i pokušavala da sazna gde je sahranjen njen sin. Vreme je prolazilo.

Stefan je prohodao, izgovorio prve reči, krenuo u vrtić, zatim u školu.

Bio je živahan, radoznao dečak, sa tamnim očima i gustom kosom koju je nasledio od oca.

Slađana ga je volela više od svega, ali je svaki njegov rođendan za nju bio istovremeno i dan radosti i dan žalosti.

Dok bi Stefan duvao svećice, ona bi u sebi izgovarala još jedno ime.

Nikola.

Nikada nije prestala da razmišlja o njemu.

Kada je Stefan napunio sedam godina, prvi put ju je pitao zašto u staroj porodičnoj kutiji postoje dve identične kapice za bebe.

Slađana mu je objasnila da je imao brata blizanca koji nije preživeo porođaj.

Dečak ju je dugo gledao.

„Znači, ja sam imao brata?“

„Jesi, sine.“

„A je l' ličio na mene?“

To pitanje ju je pogodilo snažnije nego što je očekivala.

„Verovatno jeste.“

„Baš bih voleo da sam ga upoznao.“

Slađana ga je zagrlila toliko čvrsto da se dečak pobunio.

Te večeri otvorila je staru fasciklu sa dokumentima iz porodilišta.

U njoj su se nalazili otpusna lista, nekoliko medicinskih nalaza, požuteli papiri i bolnička narukvica koju je godinama čuvala.

Na jednom malom listu, sopstvenim rukopisom, još davno je zapisala:

„Pitati za drugo dete. Ko ga je video? Gde je sahranjen?“

Ispod toga nalazila se još jedna rečenica, koju je podvukla tri puta.

„Zašto mi ga nisu pokazali?“

Nikada nije uspela da pronađe odgovor koji bi joj doneo mir.

U jednom trenutku pokušala je da prikupi dodatnu dokumentaciju, ali su je porodične obaveze, posao i svakodnevni život polako udaljili od te namere.

Dragan nije voleo da razgovara o tome.

Kada bi pomenula porodilište, često bi samo odmahnuo rukom.

„Slađo, prošlo je toliko godina. Ne možeš da vratiš vreme.“

„Neću da vratim vreme. Hoću da znam šta se desilo.“

„Pa znaš šta se desilo.“

„Znam šta su mi rekli. Nije isto.“

Posle takvih razgovora danima bi ćutali.

Slađana je vremenom naučila da o Nikoli govori sve ređe.

Ali nikada nije prestala da misli na njega.

U njihovom braku postojale su sitnice koje tada nije umela da objasni

Kako su godine prolazile, Slađana i Dragan postajali su jedan od onih bračnih parova za koje komšije govore da su zajedno prošli sve.

Nisu se često svađali, ali nisu ni razgovarali onoliko koliko su nekada razgovarali.

Dragan je mnogo radio.

Povremeno je odlazio u druge gradove zbog kupovine automobilskih delova, a nekoliko puta godišnje putovao je u Kruševac, gde je, kako je govorio, sarađivao sa jednim starim poznanikom.

Slađana nikada nije proveravala gde ide.

Jedino joj je bilo neobično što su u pojedinim periodima imali mnogo manje novca nego što je očekivala.

Dragan bi joj objašnjavao da je morao da plati dugove, nabavi alat ili popravi neki automobil o sopstvenom trošku.

Ona je prihvatala ta objašnjenja.

Radila je dodatne smene, odricala se novih stvari i trudila se da Stefan nikada ne oseti da porodici nešto nedostaje.

Jednom prilikom, kada je njihov sin imao deset godina, pronašla je u Draganovoj jakni račun iz jedne prodavnice dečje odeće.

Na računu su bile patike broj 34 i dečja jakna.

Slađana se iznenadila jer Stefanu nisu kupovali novu garderobu.

„Za koga si ovo kupovao?“, pitala ga je.

Dragan je pogledao račun.

„Za sina jednog prijatelja.“

„Kog prijatelja?“

„Ma jednog čoveka iz Kruševca. Ima neke probleme, pa sam mu pomogao.“

Slađana se nasmešila.

„Lepo od tebe.“

Nije više pitala.

Nije mogla da zna da će se mnogo godina kasnije setiti upravo tog računa i shvatiti koliko je puta u svom braku prihvatala odgovore koji zapravo nisu bili odgovori.

Stefan je odrastao u čoveka koji je neverovatno ličio na oca

Kada je Stefan napunio 18 godina, postao je gotovo isti kao Dragan u mladosti.

Visok, širokih ramena, sa izrazitim jagodicama i neobično tamnim očima, često je privlačio pažnju zbog svog izgleda.

Slađana je volela da poredi njegove fotografije sa starim Draganovim slikama.

Ponekad bi se nasmejala i rekla:

„Kao da sam tebe ponovo rodila, Dragane.“

On bi se tada obično osmehnuo.

Stefan je bio dobar mladić, vredan i privržen porodici.

Znao je za brata kojeg je izgubio, ali o njemu nije često govorio jer je primećivao koliko ta tema uznemirava majku.

Jednog letnjeg popodneva, kada je imao 22 godine, sedeli su na terasi i razgovarali o životu.

Iznenada ju je pitao:

„Mama, jesi li ikada pomislila da su možda pogrešili?“

Znala je na šta misli.

„Ko, sine?“

„Lekari. Za mog brata.“

Slađana je spustila šolju kafe.

„Zašto me to pitaš?“

„Ne znam. Nekad mi je čudno. Nisi ga videla. Nemaš njegovu sliku. Ništa.“

Nije odgovorila.

Stefan je nastavio:

„Zamisli da je negde živ. Da hoda ulicom, a da ne zna da ima brata.“

Slađani su se oči napunile suzama.

„Nemoj tako da pričaš.“

„Što?“

„Zato što sam ja o tome razmišljala više nego što možeš da zamisliš.“

Stefan je tada prvi put shvatio koliko duboko njegova majka nosi taj gubitak.

Nije više postavljao pitanja.

Ali ni on nije zaboravio taj razgovor.

Jedna obična oktobarska noć promenila je sve

Bio je 19. oktobar 2026. godine.

Slađana je tog ponedeljka došla kući nešto ranije nego obično. Radila je u maloj prodavnici kućnog tekstila, a posle posla svratila je na pijacu po krompir, papriku i meso za večeru.

Dragan je bio u dnevnoj sobi i gledao televiziju.

Stefan je tog dana radio drugu smenu i trebalo je da se vrati tek posle deset uveče.

Ništa nije nagoveštavalo da će se dogoditi nešto neobično.

Slađana je uključila ringlu, izvadila dasku za sečenje i počela da priprema povrće.

Iz dnevne sobe dopirao je glas televizijskog voditelja.

U početku nije obraćala pažnju.

Zatim je čula rečenicu:

„Policija traga za dvadesetsedmogodišnjim muškarcem za kojim je raspisana poternica zbog sumnje da je učestvovao u teškom krivičnom delu...“

Nastavila je da seče papriku.

Voditelj je izgovorio ime osumnjičenog.

„Reč je o Nikoli Markoviću...“

Slađana je zastala.

Nikola.

Ime koje je pre 27 godina dala sinu kojeg nikada nije upoznala.

Naravno, znala je da na hiljade muškaraca nosi to ime.

Nije bilo ničeg neobičnog u tome.

A onda je iz dnevne sobe začula neobičan zvuk.

Kao da je nešto palo na pod.

„Dragane?“

Nije bilo odgovora.

Obrisala je ruke o kuhinjsku krpu i krenula prema vratima.

Dragan je stajao ispred televizora, sa daljinskim upravljačem u ruci.

Na ekranu se nalazila fotografija mladića.

Slađana je zastala nasred sobe.

Nije mogla da udahne.

Mladić sa ekrana imao je Stefanovo lice.

Iste oči.

Isti nos.

Istu liniju vilice.

Čak je i kosu nosio gotovo identično.

Jedino je iznad leve obrve imao tanak, svetao ožiljak.

„Dragane...“, prošaputala je.

Muž nije odgovorio.

„Dragane, ko je ovo?“

„Ne znam.“

„Kako ne znaš?“

„Pa ne znam, Slađo. Neki čovek.“

„Pogledaj ga.“

„Vidim.“

„Pogledaj ga dobro!“

Dragan je nervozno stegao daljinski upravljač.

Voditelj je ponovio da policija traga za Nikolom Markovićem, rođenim 1999. godine, i pozvao građane koji imaju informacije o njegovom kretanju da se obrate nadležnim organima.

Slađana je osetila kako joj srce udara toliko snažno da je pomislila da će se onesvestiti.

„Koje je godište rekao?“

Dragan je ćutao.

„Dragane, koje je godište?“

„Devedeset deveto.“

„Ima 27 godina.“

„Ima.“

„Kao Stefan.“

Dragan je skrenuo pogled.

Slađana je prišla televizoru toliko blizu da je gotovo dodirnula ekran.

Proučavala je mladićevo lice, kao da će joj svaki njegov detalj otkriti odgovor.

A onda je primetila još nešto.

Na fotografiji je Nikola imao jedva primetnu rupicu na desnom obrazu.

Istu onu koju je Stefan imao od rođenja.

Slađana je rukom prekrila usta.

„Bože moj...“ „Ako je naš sin umro, zašto ovaj mladić izgleda kao Stefan?“ Dragan je pokušao da isključi televizor.

Slađana ga je uhvatila za ruku.

„Nemoj.“

„Slađo, smiri se.“

„Nemoj da isključuješ.“

„To može da bude slučajnost.“

„Slučajnost?“

„Ljudi liče jedni na druge.“

„Ovoliko?“

Nije odgovorio.

Slađana je otrčala do komode i izvadila Stefanovu fotografiju sa proslave njegovog 26. rođendana.

Prislonila ju je uz ekran televizora.

Razlika je bila gotovo neprimetna.

Na jednoj fotografiji njen sin Stefan smejao se u restoranu, dok je na drugoj nepoznati mladić ozbiljno gledao u kameru.

Ali crte lica bile su gotovo iste.

Slađana je osetila kako joj se telo trese.

„Dragane, ja sam rodila blizance.“

„Znam.“

„Rekli su mi da je jedan umro.“

„Znam.“

„A sada na televiziji gledam čoveka koji izgleda kao Stefan i rođen je iste godine.“

„Slađo, nemoj odmah da zaključuješ.“

„Ne zaključujem ništa! Pitam te kako je ovo moguće!“

Dragan je ćutao.

Zatim je prišao prozoru i duboko udahnuo.

„Možda bi trebalo da ostavimo prošlost na miru.“

Slađana ga je pogledala kao da ga prvi put vidi.

„Šta si rekao?“

„Ništa.“

„Ne, ponovi.“

„Samo kažem da ne treba da se uznemiravaš zbog neke fotografije.“

„Nisi to rekao.“

Dragan je nervozno prošao rukom kroz kosu.

„Slađo, molim te.“

„Šta znači da treba da ostavimo prošlost na miru?“

„Pogrešno si me razumela.“

Ali ona je već znala da te večeri neće moći da zaspi.

Ne samo zbog mladića sa poternice.

Već i zbog izraza na licu svog muža.

Jer, dok je ona gledala fotografiju sa nevericom, Dragan nije delovao samo iznenađeno.

Delovao je uplašeno.

Stefan je ugledao fotografiju nepoznatog mladića i ostao bez reči

Stefan se vratio kući nešto posle deset.

Slađana mu nije odmah rekla šta se dogodilo.

Sačekala je da večera, a zatim ga je zamolila da sedne pored nje.

Pokazala mu je fotografiju koju je pronašla na internetu, na stranici sa policijskim saopštenjem.

Stefan je dugo gledao u ekran telefona.

„Mama, šta je ovo?“

„Pročitaj.“

Pročitao je ime.

Zatim godište.

A onda je uvećao fotografiju.

„Čekaj...“

Pogledao je majku.

„Ovaj čovek izgleda kao ja.“

Slađana je počela da plače.

Stefan je ponovo pogledao fotografiju.

„Mama, je l' ovo neka šala?“

Odmahnula je glavom.

„Ne znam, sine. Ne znam ništa.“

Narednih sat vremena pretraživali su internet, pokušavajući da pronađu još neku fotografiju Nikole Markovića.

Nisu uspeli da saznaju mnogo.

U kratkom policijskom saopštenju navodilo se da je osumnjičeni rođen 1999. godine i da je poslednji put viđen nekoliko dana ranije.

Nije bilo podataka o njegovim roditeljima.

Nije bilo mesta rođenja.

Nije bilo ničega što bi moglo da potvrdi ili odbaci Slađaninu sumnju.

„Mama, moramo da budemo oprezni“, rekao je Stefan.

„Znam.“

„Ne možemo samo zbog sličnosti da zaključimo da je to moj brat.“

„Znam, sine.“

„Ali možemo da pokušamo da saznamo ko je.“

Slađana ga je pogledala.

„Hoćeš li mi pomoći?“

Stefan ju je zagrlio.

„Naravno da hoću.“

Dragan je čitav razgovor slušao iz susedne sobe.

Nijednom im se nije pridružio.

Te noći otvorila je kutiju koju godinama nije smela da pogleda

Oko ponoći Stefan je otišao u svoju sobu.

Dragan je već ležao u krevetu, okrenut prema zidu.

Slađana je ostala sama u dnevnoj sobi.

Dugo je sedela u tišini, a zatim ustala i otvorila najvišu policu starog ormara.

Iza zimskih ćebadi nalazila se kartonska kutija koju godinama nije dirala.

U njoj su bile dve plave kapice, požuteli bolnički papiri i jedna mala bela koverta.

Slađana je izvadila dokumentaciju i počela da čita.

Na otpusnoj listi pisalo je da je rodila dva muška deteta.

Jedno živorođeno.

Drugo preminulo.

Ali dok je pregledala papire, primetila je nešto što joj ranije nije privuklo pažnju.

Na jednom dokumentu, pored podataka o drugom detetu, nalazio se rukom dopisan broj.

Ispod njega bio je potpis koji nije mogla da pročita.

Slađana je približila papir lampi.

Zatim je uzela telefon i fotografisala ga.

Prvi put posle gotovo tri decenije odlučila je da neće prihvatiti samo ono što joj je neko nekada rekao.

Želela je dokumente.

Imena.

Datume.

Želela je da sazna šta se dogodilo sa njenim drugim sinom.

A onda je, dok je vraćala papire u kutiju, primetila da bela koverta nije prazna.

U njoj se nalazio presavijen list papira.

Nije se sećala da ga je ikada ranije videla.

Otvorila ga je.

Na papiru su bile ispisane samo dve rečenice:

„Drugo dete nije sahranjeno. Ne verujte onome što su vam rekli.“

Ispod nije bilo potpisa.

Samo datum.

23. novembar 1999. godine.

Slađana je nekoliko trenutaka nepomično gledala u papir.

Bio je to datum kada je izašla iz porodilišta.

U glavi su joj se smenjivale slike.

Dva kreveca.

Dve plave kapice.

Lekar koji joj govori da je jedan dečak preminuo.

Dragan koji odbija da razgovara o sahrani.

I mladić sa poternice koji izgleda kao Stefan.

Da li je moguće da su joj nešto prećutali?

Da li je neko pogrešio?

I zašto joj je muž godinama govorio da prestane da postavlja pitanja?

A onda je iza sebe čula glas.

„Odakle ti to?“

Okrenula se.

Na vratima dnevne sobe stajao je Dragan.

Bio je bled kao zid.

Slađana mu je pružila papir.

„Pogledaj šta sam pronašla.“

On nije morao da ga pročita do kraja.

Već posle prvih nekoliko reči izraz njegovog lica se promenio.

„Gde je ovo bilo?“, upitao je.

„Među dokumentima iz porodilišta.“

„Ko ti je to dao?“

„Niko. Bilo je u kutiji.“

Dragan je napravio korak prema njoj.

„Jesi li sigurna da to ranije nisi videla?“

Slađana ga je pogledala.

„Zašto me to pitaš?“

Nije odgovorio.

„Dragane, znaš li ti nešto o ovom pismu?“

Ćutao je.

„Molim te, pogledaj me.“

Podigao je oči.

„Ko ti je dao to pismo?“, ponovio je.

Slađana je osetila kako joj se grlo steže.

Jer Dragan nije pitao šta piše u njemu.

Nije pitao ko ga je napisao.

Nije se iznenadio tvrdnjom da njihovo dete nije sahranjeno.

Pitao je samo ko joj je dao pismo.

A u njegovom pogledu videla je nešto što nikada ranije nije primetila.

Ne tugu.

Ne nevericu.

Već strah čoveka koji je upravo shvatio da prošlost od koje je godinama bežao počinje da ga sustiže.

Fotografija dvadesetsedmogodišnjeg Nikole, za kojim je policija raspisala poternicu, probudila je u njoj nadu koju je godinama pokušavala da potisne, jer je mladić neverovatno ličio na njenog sina Stefana, a čak su im i godine bile iste.

Međutim, ono što je počelo kao očajnička potraga majke za izgubljenim detetom polako se pretvaralo u mnogo mračniju porodičnu priču. Slađana još nije znala da će je istina, kada konačno izađe na videlo, zaboleti na način na koji nije mogla ni da zamisli. Jer, dok je ona pokušavala da pronađe dokaze da je njen drugi sin živ, njen suprug Dragan sve više je strahovao da će jedna davno zakopana tajna uništiti porodicu koju je godinama gradio. „Ko ti je dao to pismo?“ – pitanje koje je u Slađani probudilo prve ozbiljne sumnje.

Bilo je nekoliko minuta posle ponoći kada je Slađana, sedeći na podu dnevne sobe, u rukama držala požuteli papir na kojem su bile ispisane dve rečenice.

„Drugo dete nije sahranjeno. Ne verujte onome što su vam rekli.“

Ispod je stajao datum 23. novembar 1999. godine, dan kada je sa novorođenim Stefanom napustila porodilište.

Dragan je stajao na vratima i gledao u papir kao da je pred njim nešto čega se godinama plašio.

„Odakle ti to?“, ponovio je.

Slađana ga je nekoliko trenutaka posmatrala, pokušavajući da razume zbog čega je toliko uznemiren.

„Bilo je među papirima iz porodilišta. U onoj staroj kutiji. Zašto me pitaš?“

„Nikada ranije nisi videla to pismo?“

„Nisam. Dragane, šta se dešava?“

Prišao joj je, ali nije seo. Ruke su mu bile spuštene pored tela, a pogled nemiran.

„Možda je to neka glupost. Neko se tada ružno našalio.“

„Ko bi se šalio sa ženom kojoj je dete umrlo?“

Nije odgovorio.

Slađana je ustala, držeći papir toliko čvrsto da su joj se prsti zgrčili.

„Pitala sam te nešto. Ko bi mogao da napiše ovako nešto i stavi među moje dokumente?“

„Ne znam.“

„A zašto si onda prvo pitao ko mi je dao pismo, umesto šta u njemu piše?“

Dragan je na trenutak zatvorio oči.

„Zato što sam se iznenadio.“

„Ne. Ti si se uplašio.“

Ta rečenica kao da ga je pogodila.

Okrenuo se prema prozoru, a zatim tiho rekao da je kasno i da bi trebalo da razgovaraju ujutru.

Ali Slađana više nije želela da čeka.

Dvadeset sedam godina čekala je da neko odgovori na njena pitanja. Dvadeset sedam godina pokušavala je da se pomiri sa činjenicom da nikada nije videla drugo dete koje je rodila.

Sada je prvi put imala nešto što je ličilo na trag.

I nije nameravala da ga pusti.

„Sutra idem u bolnicu“, rekla je odlučno.

Dragan se naglo okrenuo.

„Posle toliko godina? Šta misliš da ćeš tamo pronaći?“

„Ne znam. Ali hoću da pokušam.“

„Slađo, molim te, nemoj sebi to da radiš.“

„Ako nemaš ništa da kriješ, zašto te toliko plaši da saznam šta se dogodilo?“

Dragan je dugo ćutao.

A onda je izgovorio:

„Nije svaka istina onakva kakvu čovek želi da čuje.“

Slađana je osetila hladnoću koja joj se polako širila niz leđa.

Nije znala da li je muž upozorava ili pokušava da je zaustavi.

Stefan prvi put posumnjao da mu otac nešto prećutkuje

Sutradan ujutru Slađana je ustala pre svih.

Nije spavala gotovo čitave noći. Svaki put kada bi sklopila oči, pred njom bi se pojavila fotografija mladića sa poternice.

Nikola Marković.

Dvadeset sedam godina.

Isto lice kao Stefan.

Za doručkom je sinu ispričala šta je pronašla.

Stefan je nekoliko puta pročitao poruku, a zatim pažljivo pogledao majku.

„Mama, ovo može svašta da znači. Ne mora da znači da je moj brat živ.“

„Znam, sine.“

„Ali mora da se proveri.“

„Upravo to želim.“

Dragan je sedeo za stolom, mešajući kafu koju nije ni okusio.

„A šta ćete da proveravate? Anonimno pismo staro skoro trideset godina?“

Stefan ga je pogledao.

„Tata, zašto si toliko protiv toga?“

„Nisam protiv. Samo ne želim da se majka ponovo razboli od tuge.“

„Ali ako postoji i najmanja mogućnost da su joj nešto prećutali, zar ne bi trebalo da sazna?“

Dragan nije odgovorio.

Stefan je nastavio:

„I još nešto mi nije jasno. Ako je beba umrla, gde je sahranjena?“

Slađana je spustila pogled.

Bilo je to pitanje koje je sebi postavljala bezbroj puta.

Dragan je nervozno odgurnuo šolju.

„Tada su stvari bile drugačije. Bolnica je sve organizovala.“

„Šta je organizovala?“, upitao je Stefan.

„Pa... sve što je trebalo.“

„Gde je grob?“

„Ne znam.“

„Kako ne znaš?“

Dragan je naglo ustao.

„Neću da me rođeni sin ispituje kao da sam kriminalac!“

Zalupio je vratima i izašao iz kuće.

Slađana i Stefan ostali su za stolom.

Dugo nisu progovorili.

A onda je Stefan tiho rekao:

„Mama, mislim da tata zna nešto što mi ne znamo.“

Slađana nije odgovorila.

Plašila se da je njen sin u pravu.

U porodilištu je tražila dokumentaciju staru 27 godina

Istog dana otišli su u zdravstvenu ustanovu u kojoj se Slađana porodila.

Za nju je sam ulazak u bolnički krug predstavljao veliki napor.

Iako je prošlo gotovo tri decenije, činilo joj se da se miris hodnika nije promenio. Svaki korak vraćao ju je u novembar 1999. godine, u dane kada je bila mlada žena koja je umesto dva deteta kući odnela jedno.

Na šalteru su objasnili zbog čega su došli.

Službenica ih je uputila na proceduru za podnošenje zahteva za uvid u medicinsku dokumentaciju.

Slađana je ispunila obrazac, navela datum porođaja i sve podatke kojih se sećala.

Zatim je zamolila da razgovara sa nekim ko bi mogao da joj objasni kako da pronađe dokumentaciju o drugom detetu.

Nakon dužeg čekanja primio ju je stariji lekar koji nije radio u toj ustanovi u vreme njenog porođaja.

Pažljivo je saslušao njenu priču.

„Razumem zbog čega želite da proverite podatke, ali morate imati u vidu da je prošlo mnogo vremena. Potrebno je utvrditi šta je od dokumentacije sačuvano i gde se nalazi.“

„Meni je važno samo da znam da li je moje dete zaista umrlo.“

Lekar ju je pogledao sa saosećanjem.

„To se ne može utvrditi samo na osnovu jedne fotografije.“

„Znam.“

„A ni na osnovu anonimnog pisma.“

„I to znam.“

Slađana je zastala, a zatim izgovorila:

„Doktore, ja ne tražim da mi neko kaže ono što želim da čujem. Samo želim da mi neko konačno pokaže šta se dogodilo sa mojim detetom.“

Lekar je klimnuo glavom.

Objasnio joj je da će zahtev biti razmotren i da će je obavestiti o dostupnoj dokumentaciji.

Kada su izašli iz bolnice, Stefan ju je uhvatio pod ruku.

„Dobro je, mama. Sad bar imamo odakle da krenemo.“

Slađana je pokušala da se osmehne.

Ali u sebi je osećala sve veću strepnju.

Jer je prvi put ozbiljno razmišljala o mogućnosti da je neko iz njene najbliže porodice godinama znao više nego što joj je govorio.

Medicinska sestra koja je radila te noći izgovorila je nešto neobično

Narednih dana Slađana je pokušavala da pronađe ljude koji su radili u porodilištu 1999. godine.

Većina je odavno bila u penziji. Neki su se odselili, a pojedini više nisu bili živi.

Preko poznanice koja je godinama radila u zdravstvu došla je do broja telefona nekadašnje medicinske sestre Milice, žene koja je u vreme njenog porođaja radila na odeljenju.

Pozvala ju je jednog popodneva.

„Dobar dan. Izvinite što vas uznemiravam. Ja sam Slađana Petrović. Porodila sam se u novembru 1999. godine, rodila sam blizance...“

Sa druge strane nastala je tišina.

„Sećate li se možda?“

Žena je duboko uzdahnula.

„Mnogo je godina prošlo, gospođo.“

„Znam, ali meni je jedan dečak preminuo. Nikada ga nisam videla. Sada pokušavam da saznam šta se dogodilo.“

„Žao mi je zbog vašeg gubitka.“

„Da li biste mogli da razgovarate sa mnom?“

Milica je ćutala toliko dugo da je Slađana pomislila da se veza prekinula.

A onda je tiho rekla:

„Ne bih o tome telefonom.“

Slađani je srce ubrzano zakucalo.

„Znači, sećate se?“

„Nisam to rekla.“

„Ali znate nešto?“

„Gospođo, ja sam tada bila samo medicinska sestra. Nisam donosila odluke.“

Slađana se ukočila.

„Kakve odluke?“

„Molim vas, nemojte me pogrešno razumeti.“

„O čemu govorite?“

Žena je nekoliko trenutaka ćutala, a zatim rekla da ne želi da nastavlja razgovor.

Pre nego što je prekinula vezu, dodala je:

„Ako tražite istinu, počnite od ljudi koji su tada bili pored vas.“

Slađana je ostala sa telefonom u ruci.

Nije znala šta te reči znače.

Da li je Milica mislila na lekare?

Na članove porodice?

Na Dragana?

Pokušala je ponovo da je pozove, ali se žena više nije javljala.

Potraga za Nikolom odvela je Stefana do neočekivanog saznanja

Dok je Slađana pokušavala da pronađe bolničku dokumentaciju, Stefan se posvetio drugom delu njihove potrage.

Želeo je da sazna ko je Nikola.

Na internetu je pronašao nekoliko kratkih vesti o mladiću za kojim je policija tragala.

Prema dostupnim informacijama, Nikola je odrastao u okolini Kruševca, a poslednjih godina živeo je u Beogradu.

Bio je osumnjičen za učešće u ozbiljnoj prevari povezanoj sa falsifikovanim dokumentima i nezakonitim novčanim transakcijama, ali okolnosti slučaja nisu bile do kraja razjašnjene.

Stefan nije znao da li je mladić kriv.

Nije ga to u tom trenutku ni zanimalo.

Želeo je samo da razume zbog čega nepoznati čovek toliko liči na njega.

Pretražujući stare objave na društvenim mrežama, pronašao je profil žene po imenu Vesna Marković.

Na nekoliko fotografija bila je sa Nikolom.

U opisu jedne od njih pisalo je:

„Moj najveći ponos. Srećan rođendan, sine.“

Fotografija je bila objavljena u novembru.

Stefan je pogledao datum.

Nikola je rođendan slavio 11. novembra.

Stefan je rođen 16. novembra.

Pet dana razlike.

Srce mu je ubrzano zakucalo.

Pokušao je da pronađe još podataka o Vesni.

Prema njenim starijim objavama, godinama je radila u jednom ugostiteljskom objektu u Nišu, pre nego što se preselila u Kruševac.

Stefan je zastao.

Niš.

Grad u kojem su njegovi roditelji proveli čitav život.

Zatim je naišao na fotografiju iz 2004. godine.

Vesna je stajala ispred jedne kafane, sa nekoliko ljudi okupljenih oko stola.

Stefan je uvećao fotografiju.

Na njenom levom kraju, delimično zaklonjen drugim čovekom, stajao je muškarac u kožnoj jakni.

Bio je mlađi, mršaviji i imao tamniju kosu.

Ali Stefan ga je odmah prepoznao.

Bio je to njegov otac.

Dragan.

„Mama, otkud tata na fotografiji sa majkom tog čoveka?“

Stefan je nekoliko minuta nepomično gledao u ekran.

Zatim je napravio snimak fotografije i poslao je majci.

Pozvao ju je odmah nakon toga.

„Mama, pogledaj šta sam ti poslao.“

„Šta je to?“

„Fotografija. Pogledaj čoveka skroz levo.“

Slađana je otvorila poruku.

U prvom trenutku nije razumela šta gleda.

Zatim je prepoznala Dragana.

„Pa to je tata.“

„Znam.“

„Odakle ti ovo?“

„Sa profila žene koja je majka onog Nikole.“

Slađana je osetila kako joj se grlo steže.

„Kog Nikole?“

„Onog sa poternice.“

Dugo nije progovorila.

„Stefane, možda je slučajnost. Tata je poznavao mnogo ljudi.“

„Možda. Ali mama, pogledaj datum fotografije.“

Bila je snimljena nekoliko godina nakon Stefanovog rođenja.

Slađana je uvećala lice žene koja je stajala pored Dragana.

Bila je lepa, tamnokosa, sa krupnim očima i osmehom koji joj je delovao neobično poznato.

Pokušala je da se seti gde ju je ranije videla.

I tada joj je kroz glavu prošla uspomena iz mladosti.

Jedna kafana.

Jedna porodična proslava.

Dragan koji se iznenada udaljava od stola da bi razgovarao sa konobaricom.

Slađana je tada bila trudna.

Sećala se da joj je žena prišla i pitala kada očekuje porođaj.

A onda joj je, neobično dugo gledajući u stomak, rekla:

„Baš imate sreće. Dvoje odjednom.“

Slađana je tog dana pomislila da je žena samo ljubazna.

Sada, gotovo tri decenije kasnije, više nije bila sigurna.

Dragan je tvrdio da Vesnu poznaje samo iz viđenja

Te večeri Slađana je sačekala muža da se vrati kući.

Nije želela da ga napadne optužbama.

Odlučila je da mu postavi nekoliko jednostavnih pitanja i pažljivo sluša odgovore.

Dragan je ušao u kuću nešto posle sedam.

Skinuo je jaknu, oprao ruke i seo za sto.

Slađana je pred njega spustila telefon.

Na ekranu je bila fotografija iz 2004. godine.

„Poznaješ li ovu ženu?“

Dragan je pogledao.

Na trenutak mu se lice promenilo.

„Koju ženu?“

„Ovu pored tebe.“

„Ne znam. Davno je to bilo.“

„Zove se Vesna Marković.“

Dragan je spustio telefon.

„Dobro. I?“

„Sećaš li je se?“

„Možda. Radila je u nekoj kafani.“

„U kojoj?“

„Ne znam, Slađo. Prošlo je dvadeset godina.“

„A znaš li da ima sina?“

Dragan nije odgovorio.

„Nikolu Markovića.“

Ruka kojom je držao čašu vode blago mu je zadrhtala.

Slađana je to primetila.

„Dragane, pogledaj me.“

Pogledao ju je.

„Da li si poznavao tu ženu?“

„Jesam, iz viđenja.“

„Samo iz viđenja?“

„Da.“

„Jesi li ikada bio sa njom?“

Dragan je naglo ustao.

„Sad ćeš još da me optužuješ da sam te varao pre trideset godina?“

„Samo sam te pitala.“

„Zbog neke fotografije?“

„Zbog fotografije, zbog Nikole koji izgleda kao Stefan i zbog toga što se ponašaš kao da te neko progoni otkako smo ga videli na televiziji.“

Dragan je prišao prozoru.

„Ne znam šta želiš da ti kažem.“

Slađana je ustala.

„Istinu.“

On se okrenuo.

„Nekad je istina mnogo komplikovanija nego što misliš.“

Slađana je osetila da joj se noge odsecaju.

„Onda mi je objasni.“

Ali Dragan je samo uzeo jaknu i izašao iz kuće.

Pismo iz 1999. godine dobilo je potpuno drugačije značenje

Narednog jutra Slađana je ponovo pozvala medicinsku sestru Milicu.

Ovog puta žena se javila.

Slađana joj je rekla da je pronašla fotografiju čoveka koji neverovatno liči na njenog sina, ali i da je otkrila kako njen suprug poznaje majku tog mladića.

Milica je dugo ćutala.

„Gospođo Petrović, ja ne mogu da govorim o nečemu što nisam lično videla.“

„Ali znate da se nešto dogodilo.“

„Znam samo da je tada bilo mnogo tuge.“

„Molim vas, recite mi makar da li ste videli moje drugo dete.“

Milica je uzdahnula.

„Sećam se dva dečaka. Jedan je bio veoma slab.“

Slađana je osetila kako joj srce preskače.

„Da li je bio živ?“

„Kada sam ga videla, jeste.“

„A kasnije?“

„Kasnije nisam bila prisutna.“

Slađana je zaplakala.

„Znači, ipak ste ga videli.“

„Jesam. Ali to ne znači da se nije dogodilo ono što su vam lekari saopštili.“

Bila je to prva osoba koja joj je, posle toliko godina, potvrdila da je njen drugi sin zaista rođen živ.

Milica je zatim rekla nešto što je Slađanu dodatno zbunilo.

„Sećam se da je vaš muž tada nekoliko puta dolazio u bolnicu. Bio je veoma uznemiren. Jednom je dugo razgovarao sa jednim lekarom u hodniku.“

„O čemu?“

„Ne znam.“

„Da li je on znao nešto što ja nisam?“

„To morate njega da pitate.“

Nakon razgovora Slađana je ponovo izvadila anonimno pismo.

„Drugo dete nije sahranjeno.“

Po prvi put pomislila je da možda nije reč o tvrdnji da joj je sin živ.

Možda je neko samo želeo da joj kaže da dete nije sahranjeno onako kako su joj objasnili.

Možda je iza svega postojala administrativna greška.

A možda je poruka bila nečija okrutna igra sa njenom tugom.

Nije znala.

Ali sada je bila odlučna da pronađe osobu koja ju je napisala.

U staroj Draganovoj fascikli pronašla je dokument koji nikada nije trebalo da vidi

Tri dana kasnije Dragan je otišao na posao ranije nego obično.

Slađana je ostala sama u kući.

Dok je tražila stari ugovor o kupovini automobila, otvorila je fioku u njegovoj radnoj sobi.

Na dnu je pronašla tamnoplavu fasciklu.

Prepoznala ju je.

Dragan ju je godinama držao među svojim poslovnim papirima i uvek govorio da se u njoj nalaze dokumenti vezani za radionicu.

Ovog puta fascikla je bila otvorena.

Slađana je iz nje izvukla nekoliko papira.

Račune.

Stare potvrde o uplati.

Jedan ugovor.

A zatim je ugledala dokument sa datumom iz 2007. godine.

Na vrhu je pisalo ime Vesna Marković.

Ispod njega nalazili su se podaci o detetu.

Nikola Marković.

Slađana je sela.

Nije razumela zbog čega njen muž čuva dokument koji se odnosi na dete žene za koju je tvrdio da je poznaje samo iz viđenja.

Pažljivo je pročitala ostatak.

Bila je to kopija sporazuma o finansijskom izdržavanju deteta.

Na poslednjoj strani nalazio se potpis njenog supruga.

Dragan Petrović.

Slađana je osetila kako joj se pred očima sve zamagljuje.

Ponovo je pročitala dokument.

Zatim još jednom.

Nije bilo sumnje da je Dragan godinama izdvajao novac za Nikolu Markovića.

Ali zbog čega?

I kakve je veze imao sa njegovom majkom?

Pokušala je da pronađe dodatne papire.

U istoj fascikli nalazile su se stare potvrde o uplatama.

Neke su bile iz 2008, druge iz 2011. godine.

Sve su glasile na Vesnino ime.

Na jednoj je rukom bilo dopisano:

„Za Nikoline školske troškove.“

Slađana je sedela nepomično.

U glavi joj je odzvanjala samo jedna misao.

Dragan je poznavao Vesnu mnogo bolje nego što je želeo da prizna.

I njihov odnos trajao je godinama.

„Tata, da li je Nikola moj brat?“

Stefan je tog popodneva došao kući i zatekao majku kako sedi za kuhinjskim stolom.

Pred njom su bili razbacani papiri.

Lice joj je bilo bledo.

„Mama, šta se desilo?“

Nije mogla odmah da odgovori.

Samo mu je pružila dokument.

Stefan ga je pročitao.

Zatim je pogledao majku.

„Ovo je tatin potpis.“

Klimnula je glavom.

„Zašto je plaćao izdržavanje ovom dečaku?“

„Ne znam.“

Stefan je ponovo pogledao ime.

Nikola Marković.

„Mama...“

Zastao je.

„Šta ako ovo nema veze sa porodilištem?“

Slađana ga je pogledala.

„Kako misliš?“

„Šta ako je Nikola stvarno moj brat, ali ne onaj kojeg si ti rodila?“

Slađana je osetila kako joj se stomak grči.

Nije želela ni da izgovori ono što joj je sin upravo nagovestio.

„Nemoj, Stefane.“

„Mama, pogledaj ga. Izgleda kao ja. Tata poznaje njegovu majku. Plaćao je novac za njega.“

„Molim te, nemoj.“

„Šta ako je tata njegov otac?“

Slađana je spustila glavu među dlanove.

Čitavog života verovala je da je Dragan čovek na kojeg može da se osloni.

Bili su zajedno još od mladosti.

Prošli su kroz nemaštinu, porodične probleme, bolesti roditelja i bol zbog gubitka deteta.

Mislila je da između njih ne postoji tajna koja bi mogla da uništi sve što su gradili.

Sada je pred njom stajala mogućnost da je čovek sa kojim je delila gotovo tri decenije života vodio još jedan, potpuno drugačiji život.

Ali i dalje nije imala konačan dokaz.

Stefan je uzeo telefon.

„Pitaću ga.“

„Nemoj preko telefona.“

„Onda ćemo ga sačekati.“

Dragan se vratio kući i shvatio da je njegovo ćutanje završeno

Te večeri Dragan je ušao u kuću oko osam.

Čim je ugledao Slađanu i Stefana kako sede za stolom, znao je da se nešto dogodilo.

Slađana je pred njega spustila fasciklu.

„Pronašla sam ovo.“

Dragan je pogledao dokumenta.

Lice mu je izgubilo boju.

„Preturala si po mojim stvarima?“

„Jesam.“

„Nisi imala pravo.“

„A ti si imao pravo da mi skoro trideset godina kriješ nešto ovakvo?“

Dragan je seo.

Nije pokušao da uzme papire.

Stefan ga je gledao pravo u oči.

„Tata, ko je Nikola Marković?“

Dragan je ćutao.

„Pitam te ko je on.“

„Nije ovo razgovor za tebe.“

Stefan se gorko nasmejao.

„Za mene? Čovek izgleda isto kao ja, ti njegovoj majci šalješ novac godinama, a ovo nije razgovor za mene?“

Dragan je pogledao Slađanu.

„Nisam želeo da ovako saznate.“

U sobi je nastala tišina.

Slađana je osetila kako joj srce udara u grudima.

„Šta da saznamo?“

Dragan je spustio pogled.

„Napravio sam veliku grešku.“

„Kakvu grešku?“

„Bio sam mlad. Nisam razmišljao.“

Slađana je ustala.

„Dragane, prestani da govoriš u zagonetkama!“

On je duboko udahnuo.

„Vesna i ja smo se poznavali pre mnogo godina.“

„Koliko dobro?“

Nije odgovorio.

„Jesi li bio sa njom?“

Dragan je klimnuo glavom.

Slađana je osetila kako joj se nešto lomi u grudima.

„Kada?“

„Pre nego što se Stefan rodio.“

Stefan je naglo ustao.

„Čekaj. Dok je mama bila trudna?“

Dragan je prekrio lice rukama.

„Nije bilo tako jednostavno.“

Slađana je počela da se smeje, ali bio je to onaj neobični, očajnički smeh koji čoveku izleti kada čuje nešto toliko bolno da više ne zna kako da reaguje.

„Nije bilo jednostavno? Ja sam nosila tvoju decu, a ti si bio sa drugom ženom?“

„Slađo...“

„Nemoj da me zoveš tako!“

Dragan je ustao, ali mu je rukom pokazala da joj ne prilazi.

„Reci mi samo jedno. Da li je Nikola tvoj sin?“

Dugo je ćutao.

A onda je rekao:

„Postoji mogućnost.“

Stefan je pobesneo.

„Kakva mogućnost? Plaćao si izdržavanje!“

„Vesna je tvrdila da je moj.“

„A ti?“

„Nisam tražio da se radi test.“

Slađana ga je gledala sa nevericom.

„Dvadeset sedam godina?“

„Pomagao sam koliko sam mogao.“

„A nama si govorio da nemaš novca?“

Dragan je oborio glavu.

Slađana se setila svih godina u kojima je štedela na sebi.

Starih cipela koje je nosila po nekoliko sezona.

Letovanja koja su odlagali.

Dana kada je radila dodatne smene da bi Stefan mogao da ode na ekskurziju.

A njen muž je, sve to vreme, slao novac drugoj ženi.

Nije znala šta ju je više bolelo.

Prevara.

Laž.

Ili činjenica da je za njegov drugi život saznala tek kada se fotografija nepoznatog mladića pojavila na policijskoj poternici.

Ipak, ostalo je pitanje koje je bilo bolnije od svih drugih

Kada se prvi nalet besa stišao, Slađana je izgovorila nešto zbog čega je Dragan ponovo podigao pogled.

„A znaš Nikola?“

„Šta?“

„Naš sin. Onaj kojeg sam rodila. Šta je sa njim?“

Dragan je izgledao zbunjeno.

„Slađo, znaš šta se dogodilo.“

„Ne znam! Znam samo ono što ste mi ti i lekari rekli!“

„Dete je umrlo.“

„Jesi li ga video?“

Dragan je ćutao.

„Pitam te jesi li video našeg sina kada je umro?“

„Jesam.“

Slađana se ukočila.

„Šta si rekao?“

Dragan je zatvorio oči.

„Video sam ga.“

Dvadeset sedam godina verovala je da ni on nije imao priliku da vidi njihovo drugo dete.

Uvek joj je govorio da je sve bilo završeno pre nego što je uspeo da dođe do lekara.

„Lagao si me i za to?“

„Nisam znao kako da ti kažem.“

„Kako je izgledao?“

Dragan je zaplakao.

Bio je to prvi put da ga je videla kako plače zbog tog događaja.

„Bio je mali. Mnogo mali.“

Slađana je sela.

„Zašto mi ga nisi pokazao?“

„Nisam mogao.“

„Nisi mogao ili nisi hteo?“

Dragan je brisao suze rukavom.

„Mislio sam da te štitim.“

Slađana je odmahnula glavom.

„Nisi me zaštitio. Oduzeo si mi pravo da se oprostim od sopstvenog deteta.“

Dragan je ćutao.

A onda je izgovorio nešto što će je potpuno slomiti.

„Postoji još jedan papir koji ti nikada nisam pokazao.“

Dokument koji je Dragan skrivao mogao je da odgovori na pitanje koje ju je mučilo čitavog života

Dragan je otišao u radnu sobu.

Vratio se nekoliko minuta kasnije noseći malu sivu kovertu.

Spustio ju je na sto.

Slađana nije želela da je dodirne.

„Šta je to?“

„Dokumentacija koju sam dobio nekoliko dana posle porođaja.“

„Zašto je nisi stavio među ostale papire?“

„Nisam želeo da je vidiš dok se ne oporaviš.“

„A posle?“

„Posle nisam imao hrabrosti.“

Slađana je otvorila kovertu.

Unutra su se nalazile kopije medicinskih beleški i dokument sa podacima o smrti novorođenčeta.

Na njemu je stajalo ime majke.

Slađana.

Datum rođenja deteta.

16. novembar 1999.

I datum smrti.

17. novembar 1999.

Slađana je dugo gledala u papir.

Po prvi put je pred sobom imala dokument koji se odnosio isključivo na njenog drugog sina.

„Zašto mi ovo nisi dao?“

Dragan nije odgovorio.

„Gde je sahranjen?“

„Slađo...“

„Gde?“

Dragan je spustio pogled.

„Nije sahranjen na način na koji si mislila.“

Slađana je osetila kako joj se grlo steže.

„Objasni mi.“

„Tada su mi rekli da će bolnica preuzeti sve što je potrebno. Potpisao sam neke papire. Nisam znao šta radim.“

„Kakve papire?“

„Saglasnost za postupanje sa telom.“

Slađana je prekrila usta.

Sada je počela da razume značenje anonimne poruke.

„Drugo dete nije sahranjeno.“

Možda je osoba koja je napisala pismo znala da nije postojala pojedinačna grobnica.

Možda je želela da je upozori da joj muž nije ispričao sve.

Ali jedno pitanje i dalje je ostajalo otvoreno.

Ko je napisao pismo i kako je dospelo u njenu kutiju?

Dragan je tvrdio da ne zna.

Slađana mu više nije verovala.

Poziv koji je stigao pred ponoć otkrio je da Vesna želi da razgovara

Bilo je skoro jedanaest uveče kada je Stefanov telefon zazvonio.

Na ekranu se pojavio nepoznat broj.

Javio se.

„Halo?“

Sa druge strane čuo se ženski glas.

„Da li razgovaram sa Stefanom Petrovićem?“

„Da. Ko je to?“

„Ja sam Vesna Marković.“

Stefan je pogledao majku.

Slađana je odmah shvatila ko zove.

„Kako ste došli do mog broja?“, upitao je.

„Nije važno. Važno je da razgovaramo.“

„O čemu?“

Žena je uzdahnula.

„O Nikoli.“

Stefan je uključio zvučnik.

Slađana je prišla telefonu.

„Ovde je Slađana Petrović.“

Sa druge strane nastala je tišina.

„Znam ko ste“, rekla je Vesna.

„Onda znate i zašto želim da razgovaram sa vama.“

„Pretpostavljam.“

„Da li je Nikola sin mog muža?“

Vesna nije odmah odgovorila.

„Mislim da bi bilo bolje da se vidimo.“

„Neću da čekam još dvadeset sedam godina na odgovor.“

„Razumem vas.“

„Onda mi recite.“

Vesna je duboko udahnula.

„Slađana, postoje stvari koje vam Dragan nikada nije ispričao.“

Slađana je pogledala muža.

On je stajao pored prozora, nepomičan.

„Kakve stvari?“

„Ne bih o tome telefonom.“

„Da li je Nikola njegov sin?“

Vesna je ćutala.

Zatim je izgovorila:

„On je oduvek znao da postoji mogućnost da jeste.“

Slađana je zatvorila oči.

„A moj drugi sin?“

„Šta je sa njim?“

„Da li znate nešto o detetu koje sam izgubila na porođaju?“

Vesna je dugo ćutala.

A onda je rekla:

„Znam da ste rodili blizance. I znam da je jedan dečak preminuo.“

Slađana je osetila kako joj se srce steže.

„Kako to znate?“

„Dragan mi je rekao.“

„Kada?“

„Nedugo posle vašeg porođaja.“

Slađana se oslonila na sto.

Dok je ona ležala u bolnici i plakala za detetom koje nije mogla da vidi, njen muž je o tome razgovarao sa drugom ženom.

Vesna je nastavila:

„Postoji još nešto što morate da znate. Ali ne želim da vam to saopštim ovako.“

„Recite mi sada.“

„Ne mogu.“

„Zašto?“

„Zato što se ne tiče samo vas i Dragana. Tiče se i Nikole.“

Zatim je predložila da se sledećeg dana sastanu u jednom kafiću u Kruševcu.

Slađana je pristala.

Kada se razgovor završio, pogledala je muža.

„Sutra idem da vidim Vesnu.“

Dragan je odmahnuo glavom.

„Nemoj.“

„Zašto?“

„Ne znaš kakva je ona žena.“

Slađana se gorko nasmejala.

„A kakav si ti čovek, Dragane? To izgleda nisam znala gotovo trideset godina.“

Uzela je dokumenta sa stola i otišla u spavaću sobu.

Te noći zaključala je vrata.

Prvi put otkako su se venčali.

Fotografija koju je Vesna poslala promenila je sve

Sledećeg jutra Slađana je ustala rano.

Spakovala je dokumenta iz porodilišta, anonimno pismo i kopije potvrda koje je pronašla u Draganovoj fascikli.

Stefan je insistirao da pođe sa njom.

„Nećeš sama kroz ovo, mama.“

Dok su se spremali za polazak, na njegov telefon stigla je poruka.

Bila je od Vesne.

„Pre nego što dođete, želim da vam pokažem nešto. Mislim da ćete tada razumeti zašto Nikola toliko liči na Stefana.“

Ispod poruke nalazila se fotografija.

Na njoj je bio dečak od možda pet godina, sa tamnom kosom i krupnim očima.

Pored njega stajao je Dragan.

Mnogo mlađi Dragan.

Držao je dečaka za ruku.

Slađana je pogledala fotografiju, a zatim datum ispisan na poleđini koju je Vesna takođe fotografisala.

2004. godina.

U vreme kada je njihov Stefan imao pet godina.

Na poleđini su bile napisane četiri reči:

„Nikola sa svojim tatom.“

Slađana je nekoliko trenutaka nepomično gledala u ekran.

Više nije mogla da ubeđuje sebe da je sve slučajnost.

Dragan nije samo poznavao Vesnu.

Nije joj samo povremeno slao novac.

Bio je prisutan u Nikolinom detinjstvu.

A njoj je sve te godine govorio da radi prekovremeno, da odlazi kod prijatelja, da pomaže rođacima i da zbog posla mora da putuje.

Stefan je seo na stolicu.

„Mama, ja mislim da je ovo moj brat.“

Slađana je zaplakala.

Ali ovog puta nije plakala zbog nade da će pronaći Nikolu kojeg je rodila.

Plakala je zato što je počela da shvata da je čitavog života gledala samo jednu stranu čoveka za kojeg se udala.

U tom trenutku stigla je još jedna Vesnina poruka.

„Postoji DNK analiza koju Dragan nikada nije video. Nikola je saznao istinu pre tri godine. Zato je i otišao od kuće.“

Stefan je pročitao poruku naglas.

Slađana je podigla pogled.

„Kakva DNK analiza?“

Telefon je ponovo zazvonio.

Ovog puta zvala ih je Vesna.

Stefan se javio.

„Molim vas, recite nam šta se dešava.“

Žena je sa druge strane zaplakala.

„Nikola je saznao ko mu je otac. Ali to nije jedini razlog zbog kojeg ga policija traži.“

„Šta to znači?“

Vesna je pokušala da se pribere.

„Pre tri dana mi je poslao poruku. Rekao je da ima dokaz koji će uništiti Dragana.“

Slađana je osetila kako joj se telo ledi.

„Kakav dokaz?“

Vesna je izgovorila nešto što će joj se zauvek urezati u pamćenje.

„Slađana, vaš muž nije krio samo to da ima još jednog sina. Krio je i šta je uradio kada je saznao da sam trudna.“

Susret sa Vesnom otkrio je tajnu staru gotovo tri decenije

Slađana je sa sinom Stefanom otputovala u Kruševac, gde je trebalo da se sastane sa Vesnom Marković, majkom mladića sa poternice. Čitavim putem razmišljala je o tome šta će joj žena reći i da li će konačno dobiti odgovore na pitanja koja su je mučila.

Vesna ih je dočekala u malom kafiću na periferiji grada. Bila je vidno uznemirena, a kada je ugledala Stefana, oči su joj se napunile suzama.

„Neverovatno koliko ličiš na Nikolu“, izgovorila je.

Slađana nije želela da gubi vreme.

„Molim vas, recite mi istinu. Da li je Nikola moj sin?“

Vesna je odmahnula glavom.

„Nije, Slađana. Nikola je moj sin. Ja sam ga rodila 11. novembra 1999. godine.“

„Ali kako onda toliko liči na Stefana?“

Vesna je spustila pogled.

„Zato što imaju istog oca.“

Slađana je nekoliko trenutaka nepomično sedela.

Iako je prethodnih dana počela da naslućuje takvu mogućnost, kada je konačno čula te reči, osetila je bol koji nije mogla da opiše.

„Dragan?“, jedva je izgovorila.

Vesna je klimnula glavom.

„Dok ste vi čekali blizance, ja sam nosila njegovo dete“

Vesna joj je priznala da je Dragana upoznala u kafani u kojoj je radila. Njihova veza počela je nekoliko meseci pre nego što je Slađana ostala trudna, a nastavila se i nakon što je Dragan saznao da će postati otac blizanaca.

„Govorio mi je da mu brak nije srećan, da se ne razumete i da ostaje sa vama samo zato što ne želi da vas povredi“, ispričala je Vesna.

Kada je i sama ostala trudna, Dragan je, prema njenim rečima, pokušao da je nagovori da prekine trudnoću. Ona je to odbila.

„Rekla sam mu da ću dete odgajati sama, ali da neću dozvoliti da se pravi da ono ne postoji.“

Nikola je rođen pet dana pre Stefana.

Dragan je godinama finansijski pomagao Vesni, povremeno posećivao dečaka i kupovao mu poklone, ali nikada nije imao hrabrosti da svojoj supruzi prizna da ima još jednog sina.

„Znači, dok sam ja štedela za Stefanove školske knjige, moj muž je izdržavao još jednu porodicu?“, upitala je Slađana.

Vesna nije odgovorila.

Nije ni morala.

DNK analiza potvrdila je ono što je Dragan godinama skrivao

Vesna je potom iz torbe izvadila dokument koji je čuvala tri godine.

Bili su to rezultati DNK analize koju je Nikola uradio nakon što je kao odrastao čovek počeo da insistira da sazna identitet svog biološkog oca.

Analiza je potvrdila Draganovo očinstvo.

Nikola je tada prvi put saznao da njegov otac ima drugu porodicu i sina gotovo istih godina.

„Želeo je da upozna Stefana, ali se plašio da će mu uništiti život“, objasnila je Vesna.

Stefan je dugo gledao dokument.

Čitavog života znao je da je imao brata blizanca koji je preminuo, a sada je saznavao da ima još jednog brata, za čije postojanje nije ni slutio.

„Znači, moj otac je sve vreme znao?“, upitao je.

„Znao je da postoji mogućnost da je Nikola njegov sin. Kada je Nikola uradio test, Dragan nije želeo ni da pogleda rezultate“, odgovorila je Vesna.

Istina o preminulom blizancu konačno je izašla na videlo

Slađana je, međutim, i dalje želela da sazna šta se dogodilo sa detetom koje je izgubila.

Nekoliko dana nakon susreta sa Vesnom dobila je obaveštenje da je pronađen deo medicinske dokumentacije iz 1999. godine.

Sa Stefanom je otišla da preuzme papire.

U dokumentima je bilo navedeno da je drugi dečak rođen živ, ali u teškom zdravstvenom stanju, i da je preminuo narednog dana uprkos pokušajima lekara da ga spasu.

Sačuvana evidencija potvrdila je i da je Dragan bio obavešten o smrti deteta, kao i da je potpisao dokumentaciju koja se odnosila na postupanje sa posmrtnim ostacima.

Nikola, kojeg je Slađana rodila, zaista nije preživeo.

Anonimno pismo koje je godinama čuvala odnosilo se na činjenicu da dete nije imalo pojedinačno grobno mesto, a ne na mogućnost da je odvedeno iz porodilišta.

Slađana je tada konačno razumela da su se dve potpuno različite porodične priče, zbog neverovatne sličnosti Stefana i mladića sa poternice, spojile u jednu bolnu zabludu.

Njen izgubljeni sin nije bio živ.

Ali njen muž imao je još jedno dete. Zašto se Nikola našao na policijskoj poternici? U međuvremenu se razjasnila i priča o Nikoli Markoviću.

Mladić je radio u jednoj privatnoj firmi u Beogradu, gde je bio osumnjičen za učešće u prevarama sa poslovnom dokumentacijom i novčanim transakcijama.

Prema Vesninim rečima, Nikola je tvrdio da nije znao da su pojedini poslovi nezakoniti i da je, kada je shvatio u šta je umešan, pokušao da se povuče.

Plašeći se posledica, nekoliko dana nije bio dostupan nadležnim organima, zbog čega je za njim raspisana poternica.

Kasnije se, uz advokata, dobrovoljno javio policiji. Postupak protiv njega se nastavio, a pitanje njegove odgovornosti ostalo je na nadležnim organima.

Iako je Slađana u početku verovala da Nikola poseduje dokaze o nekoj mnogo mračnijoj tajni njenog muža, ispostavilo se da su dokumenti o kojima je govorio zapravo bili povezani sa njegovim poreklom i Draganovim dugogodišnjim prikrivanjem očinstva.

„Nisam izgubila samo poverenje u muža, već i život za koji sam verovala da sam ga živela“

Kada se vratila u Niš, Slađana je Draganu saopštila da zna sve.

Nije vikala.

Nije ga vređala.

Samo je pred njega spustila dokumenta.

„Dvadeset sedam godina sam verovala da smo zajedno nosili najveću bol koju roditelji mogu da dožive. A ti si za to vreme imao još jednog sina i drugu ženu kojoj si odlazio.“

Dragan je pokušao da se opravda.

Govorio je da je napravio grešku, da nije želeo da izgubi porodicu i da je ćutao jer se plašio posledica.

„Voleo sam te, Slađo“, rekao je.

Ona ga je pogledala.

„Možda jesi. Ali me nisi poštovao.“

Posle gotovo tri decenije braka odlučila je da se privremeno odseli kod sestre, jer nije mogla da nastavi zajednički život kao da se ništa nije dogodilo.

Stefan je, uprkos svemu, poželeo da upozna Nikolu. Smatrao je da njih dvojica ne treba da ispaštaju zbog odluka koje je njihov otac donosio mnogo pre nego što su se rodili.

Slađana ga je podržala.

„On nije kriv za ono što je Dragan uradio“, rekla mu je.

Nekoliko nedelja kasnije Stefan i Nikola prvi put su se sreli. Sedeli su jedan preko puta drugog, gotovo istog lica, ali sa potpuno različitim životnim pričama.

Nisu odmah znali o čemu da razgovaraju.

A onda je Stefan pružio ruku.

„Ja sam Stefan.“

Nikola se blago osmehnuo.

„Znam. Drago mi je.“

Posle 27 godina pronašla je mir, ali ne onakav kakvom se nadala

Slađana nikada nije prestala da tuguje za detetom koje je izgubila.

Ipak, kada je konačno dobila potvrdu o njegovoj smrti i razjasnila okolnosti koje su je godinama mučile, prvi put je uspela da prihvati da potraga za njim mora da se završi.

U maloj kutiji sa uspomenama i dalje je čuvala dve plave kapice.

Jedna je pripadala Stefanu.

Drugu je namenila Nikoli kojeg nikada nije upoznala.

Kada ju je Stefan jednog dana pitao da li joj je žao što su započeli potragu, dugo je razmišljala pre nego što je odgovorila.

„Nije mi žao što sam saznala istinu. Žao mi je što sam toliko godina verovala da je znam.“

A onda je dodala:

„Mislila sam da ću na kraju ove priče pronaći sina. Umesto toga, saznala sam da čovek sa kojim sam provela život nikada nije bio onakav kakvim sam ga zamišljala.“

Za Slađanu je to bilo najteže saznanje.

Jer postoje gubici sa kojima čovek vremenom nauči da živi, ali i istine koje, kada jednom izađu na videlo, zauvek promene način na koji posmatramo sopstvenu prošlost.