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U vremenu kada se za gotovo svaku uslugu očekuje račun, priča o jednom vodoinstalateru iz Srbije pokazala je da i mali gest može da izazove veliko oduševljenje. Naime, jedna Srpkinja imala je problem sa ugradnim vodokotlićem, pa je pozvala majstora Filipa, ali umesto da naplati dolazak i popravku, on je odlučio da joj pomogne na drugačiji način.

Kada mu je objasnila o čemu je reč, Filip je procenio da bi kvar možda mogla da reši i sama. Umesto da odmah dođe na njenu adresu, ponudio joj je da je telefonom vodi kroz postupak i objasni joj šta treba da uradi.

Svoje iskustvo devojka je podelila na društvenoj mreži Iks, gde je objava ubrzo privukla veliku pažnju i brojne pozitivne reakcije.

"Ja ću izgubiti vreme, a vi novac"

Devojka nije krila oduševljenje postupkom vodoinstalatera, posebno zato što joj je pomogao potpuno besplatno.

Foto: Profimedia

"Velika ljubav za majstora Filipa koji me je za 0 dinara navodio kako sama da popravim Geberit ugradni vodokotlić. Kaže 'ja ću izgubiti vreme a vi novac, siguran sam da možete i sami, stavite me na spikerfon idemo lagano'", napisala je ona.

Upravo ova rečenica privukla je posebnu pažnju korisnika, jer je Filip pokazao da mu je važnije da pomogne mušteriji nego da naplati uslugu koju bi možda mogao da obavi dolaskom na adresu.

"Da li je moguće"

Objava se ubrzo proširila društvenim mrežama, a u komentarima su se nizale pozitivne reakcije. Mnogi korisnici bili su iznenađeni time što je majstor izdvojio svoje vreme da bi nekome pomogao bez ikakve naknade.

Među komentarima našle su se i poruke "Da li je moguće" i "Svaka čast za ovakvog majstora", kojima su korisnici iskazali oduševljenje njegovim postupkom.