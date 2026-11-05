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Zamislite da odete na svadbu, provedete pola dana u putu, ostanete gladni, jedete krvavo pečenje, a onda vam za godinu dana posluže smrznutu tortu od prošlogodišnjeg veselja!

Upravo takvo iskustvo prepričao je jedan korisnik Redita, čija je rodbina uspela da svadbeno slavlje pretvori u porodičnu anegdotu za pamćenje.

"Imaju više od 20 stanova i sve to izdaju"

- Udaje se neka dalja rođaka. Moji pozvani na svadbu. Inače ti rođaci su neviđene stipse, a imaju više u kvadratima nego što ja imam zemlje. Imaju više od 20 stanova i sve to izdaju, a samo kukaju kako je teško i kako nemaju. Ide se po mladu u okolini Beograda, a onda iz Beograda se ide čak u Tronošu na venčanje, pa iz Tronoše se ide u Loznicu. Pola dana provedeš u putu do tamo i nazad - napisao je on.

Dodao je da je svadba bila 2010. godine.

- Kod mladine kuće posluženje dupla nula. Njen ćale je bio tolika stipsa da je sve goste nagurao u neku šupu gde je držao kazan za rakiju. Šupa je kao kada bi uzeo tri kubika dasaka, ali različitih širina i dužina, sve to prikucao nekako i napravio šupu. Vidi se da je obična šupa za alat. Dočekali su svatove hladnim kiflicama, čajnom kobasicom (što da se sprema veliko kada će da se jede u restoranu, koji je na drugom kraju zemlje) i sa ledenim pečenjem, koje kao da je stajalo u zamrzivaču, a ne u frižideru. Jedeš i zubi ti trnu - piše on i navodi:

- Inače mladin ćale je imao neko odelo sa posla koje je obukao, ali je žiletom isekao logo firme koji je bio prišiven na džep. Odelo otrcano. Zamisli da imaš dve ćerke, jedna je udata i udaje se druga, znači nećeš više nikada imati prilike da praviš ćerki svadbu i ti se obučeš kao klošar.

Prema njegovim rečima, venac iznad kapije napravili su od korova i divljeg cveća koje su ubrali na obližnjoj livadi.

- To je bio venac od divljeg maka, divljeg graška, kamilice i gomile nekog divljeg cveća koje ni ne znam kako se zove. Ovo je više ličilo na seno za krave nego na venac za mladence. Bilo im skupo da kupe cveće kako treba. Ruzmarin za svatove nisu kupili nego su otišli kod komšije i odsekli mu ceo žbun. Zamisli gajiš žbun ruzmarina preko 10-15 godina i dođe pacijent i iseče ti ceo grm. Čovek se ponudio da ima da ruzmarin, a oni mu uništili sve, posle se pokajao - tvrdi ovaj korisnik Redita.

"Mladin otac zbrisao od muzike"

Kada su svatovi krenuli, mladin otac se sklonio od muzike kako ne bi platio muzičare.

- Zbrisao je od muzike da im ne bi platio to što su svirali i to je uvalio mom ćaletu koji ih je izmuvao na tanjir pečenja. Stižemo u Tronošu koja je bila jedini hajlajt te svadbe, jedino lepo uređeno i fino mesto. Svu tu lepotu je kvario grohotan smeh te moje rođake dok se slikala. Ako se neko seća morske veštice iz Mornara Popaja, e tako nešto - navodi.

Pečenje je obavezan deo praznične trpeze Foto: Kurir Televizija

Kada su stigli u Loznicu, shvatili su da ih umesto restorana čeka radnička menza nekadašnje fabrike, čiji se prostor iznajmljivao za različite proslave i događaje.

- Niko ne zna gde se ulazi jer nema dočeka, nema dekoracije. Nema ničega. Stolice nagurane jedna do druge pored stolova koji su dugački preko 100 metara, ma vidi se da je obična hala konvertovana u menzu. Nigde ukrasa, nigde dekoracije, neka muzika koja trešti preko odvrnutih zvučnika i tačno osećaš svaku vibraciju u grudnom košu. Ljudi izgladneli kao vukovi jer je naš rođak jako "dobro" ugostio svatove - dodaje.

Kada su poslužili predjelo, gosti su gledali šokirani ovale.

"Bolnička hrana je ukusnija i lepša"

- Onako gladni ljudi nisu hteli da jedu to predjelo. Svako naredno jelo koje je stizalo, bilo je sve gore. Čorbu sipaš, a vidiš dno tanjira. Bolnička hrana je bila ukusnija i lepša od onoga što su oni spremili. Na kraju dolazi krvavo pečenje. Uzmeš parče od rebara, a kosti crvene, od kičme i od buta ne smeš ni da uzmeš jer se oseća na živo meso. Naš rođak je odlučuo zajedno sa njegovom ženom da sve torte prebace u svoje automobile da ih slučajno neko ne pokrade.

Dobili su preko 20 torti, a pred goste izneli jedva dve.

- Nestalo torti dok su svi došli da se posluže. Cveće su isto odneli u automobile da slučajno neko nešto ne ukrade. Tortu sačekali da dođe i pokupili se i otišli. E tu se priča ne završava. Sutradan zovu oni moje roditelje u goste. Ja nisam hteo da idem. Tamo ih dočekuje ispreturano pečenje i kupus salata koja je stajala od juče?! Kupus pocrneo od stajanja, hleb se osušio. I kao višnja na vrhu korneta sladoleda, iznose torte, zapravo izneli su jednu od onih iz automobila - priseća se on.

Torta je bila potpuno smrznuta.

- Kada su se vratili sa svadbe sve su potrpali u zamrzivače i onda kada god je trebalo nešto, moja rođaka bi vadila jednu po jednu. Detetu rođendan, praznik, slava, krštenje... Ona izvadi, odledi i to je to. Koliko je torti dobila, naredne dve godine nije pravila torte. Najveći hit je bio kada je iznela tu jednu smrznutu tortu sledeće godine za mladence koji su 22. marta, a svadba bila prethodne godine krajem aprila. Vremenom su članovi porodice, jedan po jedan, počeli da prekidaju kontakte s njima zbog njihovog preteranog cicijašluka - prisetio se on najgore svadbe na kojoj je bio.