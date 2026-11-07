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Punih 15 godina M. D. (39) iz Leskovca trpela je bolove u jednoj "šestici". Zub je bio pod plombom još iz vremena kada je studirala, ali plomba je bila čvrsta, desni zdrave, bez upale i infekcije. Ništa nije objašnjavalo bol koji se uporno vraćao, prenosi Jugmedia.

"Šestica" je bolela uvek na isti način, oštro i iznenada. Za deceniju i po obišla je desetine stomatologa i specijalista, a zub i njegov koren snimani su čak šest puta.

Na snimcima - ništa.

"Probadalo me kao iglom", nije ni slutila koliko je u pravu

"A mene zaboli čim nešto zagrizem. Probadalo me je kao iglom", priča M. D. za Jugmediu.

Jedan od stomatologa zamenio joj je plombu, pretpostavljajući da možda postoji reakcija na materijal od kojeg je bila napravljena. Ni to nije pomoglo.

Pre nekoliko dana zub je ponovo snimila, ovoga puta u Nišu, kod iskusnog stomatologa na glasu. Ni novi snimak nije dao jasan odgovor. Videlo se eventualno nešto što je moglo da liči na strano telo, ali bez sigurnog objašnjenja.

Posle petnaest godina bola stomatolog joj je predložio poslednje rešenje - vađenje zuba. Pristala je. Zub je bio jak, koren zdrav, pa je vađenje potrajalo duže nego što se očekivalo.

A onda je, kada je zub konačno izvađen i krv očišćena, lekar video ono što šest snimaka i desetine pregleda nisu pokazali.

Moralo je da se operiše

Sa unutrašnje strane zuba virio je deo vrha stomatološke igle.

Rana dijagnoza može da omogući jednostavnije lečenje i poboljša ishod bolesti Foto: Shutterstock

"Igla je srasla s desni, pa je morala operacijom da se izvadi. Stomatolog je bio u šoku", priča sagovornica.

Vađenje zuba i potom uklanjanje igle obavljeni su pod anestezijom. Kada je dejstvo anestetika prestalo, rana je počela da boli.

Rešila se zubobolje na rođendan

Bolela je i u četvrtak, dok je M. D. morala da radi.

I baš je u četvrtak proslavila 39. rođendan.

Ali prvi put posle petnaest godina znala je da je to bol koji će proći.

Kurir/Telegraf.rs/Jugmedia