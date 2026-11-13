Slušaj vest

Vrela voda, uključivanje brisača dok su zalepljeni za staklo ili struganje leda neodgovarajućim predmetima samo su neke od grešaka koje vozači prave tokom zimskih jutara.

Automehaničari upozoravaju da odleđivanje treba obaviti postepeno, uz odgovarajuća sredstva i strugač, a postoje i načini da se stvaranje leda unapred spreči.

Sa dolaskom hladnijih dana vozače očekuje jedan od najneprijatnijih poslova - uklanjanje leda sa vetrobranskog stakla. Iako mnogi pokušavaju da ovaj posao završe što brže, pogrešan postupak može da dovede do oštećenja šoferšajbne, brisača, ali i da ugrozi bezbednost tokom vožnje.

Najvažnije pravilo je da se led ne uklanja naglo. Umesto improvizovanih rešenja, potrebno je kombinovati zagrevanje unutrašnjosti automobila, odgovarajuće sredstvo za odleđivanje i plastični strugač.

Prvi korak je postepeno zagrevanje stakla

Kada vozač ujutru zatekne zaleđenu šoferšajbnu, prvi korak treba da bude pokretanje automobila i uključivanje sistema za odmagljivanje, odnosno ventilacije usmerene ka vetrobranskom staklu.

- Temperaturu treba podesiti na toplu, a ventilator usmeriti ka staklu kako bi se ono postepeno zagrevalo. Kod vozila koja imaju klima-uređaj, njegovo uključivanje može pomoći u uklanjanju vlage iz vazduha u kabini, dok grejač zadnjeg stakla treba uključiti zasebno. Važno je imati na umu da proces ne može biti završen za nekoliko sekundi. Potrebno je sačekati da toplota počne da otpušta led, a zatim pristupiti njegovom uklanjanju - objašnjava Vladica Đurić, vlasnik autoservisa specijalizovanog za automobilska stakla u Valjevu.

Po njegovim rečima, za odleđivanje na ovaj način dovoljno pet do deset minuta, u zavisnosti od temperature i vremena koliko je vozilo bilo izloženo mrazu.

Plastični strugač je najbolje rešenje

Kada led počne da popušta, za njegovo uklanjanje, kako kaže, najbezbednije je koristiti namenski plastični strugač za stakla.

- Ukoliko je sloj leda deblji, posao se može olakšati namenskim sprejem za odleđivanje. Takva sredstva se nanose direktno na staklo, ostave se da deluju nekoliko minuta, a zatim se omekšali led uklanja strugačem - napominje naš sagovornik.

S druge strane, kako upozorava, ne treba koristiti metalne predmete poput noževa, šrafcigera ili drugih improvizovanih alata. Svaki metal, naime, lako može napraviti ogrebotine i oštećenja na staklu.

Greške koje treba izbegavati

Polivanje šoferšajbne vrelom vodom: Reč je o, ističe Đurić, verovatno najopasnijem pokušaju brzog odleđivanja.

- Kada se veoma hladno staklo izloži nagloj promeni temperature, može doći do toga da napukne ili se potpuno razbije. Rizik je veći ukoliko već postoje sitna oštećenja ili naprsline - navodi vlasnik autoservisa iz Valjeva.

Uključivanje zaleđenih brisača: Đurić upozorava da brisači koji su se tokom noći “zalepili” za staklo, ne smeju se uključivati dok se led ne ukloni.

- Njihovo pokretanje može oštetiti gumice i opteretiti mehanizam. Pre uključivanja treba proveriti da li su metlice slobodne i da li se mogu normalno pomerati. Potrebno je sačekati da staklo dođe do optimalne temperature, da se led otopi i onda ih pažljivo osloboditi - savetuje.

Kretanje pre nego što su sva stakla očišćena: Inače, svi majstori za automobilska stakla ističu da prilikom uklanjanja mraza nije dovoljno napraviti samo mali otvor na šoferšajbni kroz koji vozač može da gleda pravo ispred sebe. Moraju, kako kažu, biti očišćeno i zadnje i bočna stakla, kao i retrovizori. U suprotnom, vozač nema odgovarajuću preglednost, naročito prilikom prestrojavanja, skretanja i uključivanja u saobraćaj.

Kako sprečiti da se šoferšajbna uopšte zaledi

Najjednostavnije rešenje, savetuju majstori, jeste prevencija. Pre svega, ukoliko postoji takva mogućnost, automobil treba parkirati u garaži ili na mestu koje je zaklonjeno od direktnog uticaja mraza.

- Pre mraza moguće je i na vetrobransko staklo sa spoljne strane naneti zaštitni nano premaz koji sprečava da se na šoferšajbnu „uhvati“ led - savetuje Vladica Đurić.

Sledeća alternativa je koristiti namenski pokrivač za vetrobransko staklo, koji se postavlja uveče i uklanja ujutru. Na taj način mraz se formira na zaštitnoj navlaci, a ne direktno na staklu.

Konačno, treba voditi računa i o stanju brisača, gumicama i sistemu za pranje stakala. Tečnost za pranje mora biti odgovarajuća za niske temperature, kako se ne bi zaledila u rezervoaru i instalacijama.

Kurir/Blic