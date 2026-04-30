Slušaj vest

Prvomajski praznici donose više vozila u saobraćaju, duža putovanja, ali i veći rizik na putevima.

Već danas u popodnevnim satima očekuju se kolone ka izletištima i turističkim centrima, a statistika pokazuje da upravo u danima praznika raste broj saobraćajnih nezgoda, najčešće zbog brzine, umora i nepažnje.

Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja savetuje vozačima da se psihički pripreme, da veruju pre svega svojim očima, a ne navigaciji, da pravilno koriste pojas i naslon. Dao je i nekoliko praktičnih saveta.

Okanović kaže da je najveći neprijatelj vozačima u ovim danima nestrpljenje i nervoza.

Savetuje vozačima da se psihički pripreme zbog gužvi na putevima i naplatnim rampama, ili zbog toga što ih nervira jer neko ispred vozi sporije nego što bi oni hteli.

- Žurimo da što pre stignemo na odredište, a onda idemo na društvene mreže i listamo rilsove. Hajde da da shvatimo da ti minuti nisu toliko bitni. Imate pravo da žurite kada spasavate nekome život - kaže Okanović za RTS.

Ono što je zaista neshvatljivo je ulaziti u rizično preticanje.

- Time treba da se bave psiholozi i psihijatri. Vidite nekoga ko u nepreglednoj krivini, preko neisprekidane linije pretiče i rizikuje vaš život, a onda posle 10 kilometara eto ka treći ispred vas u kolini ili na semaforu. On je stavio svoj i vaš život u rizik zbog nekoliko sekundi prednosti. Nemojte to da radite - poručuje Okanović.

Drugi problem tokom praznika je i vožnja u alkoholisanom stanju.

- Imate pravo da popijete, ali nemate pravo da nekoga zbog toga ubijete ili da ga osudite na večnu patnju - rekao je Okanović apelujući na vozače da ne sedaju za volan nakon što su pili.

S druge strane, tu je i finansijski aspekt - ako izazovete nesreću pod dejstvom alkohola, svu štetu plaća osiguranje, ali onda tu štetu traži od vas.

- Ako imate 0,21 promila alkohola, ne morate imati dva promila, i skrivite nezgodu, ubijete nekoga ili napravite relativno malu štetu - sve ćeto to da platite. Novi automobili - skupi su delovi, skup je radni sat. Ako nekoga lagano udarite otpozadi - to je dve-tri hiljade evra - objašnjava Okanović.

Saveti za vezivanje pojasa

Ono što može spasiti život i u ovakvim situacijama je pravilno vezivanje pojaseva, a Okanović ima nekoliko saveta.

- Vežite pojas i na prednjem i na zadnjem sedištu. Nemojte štipaljkice da stavljate na pojas kako biste izbegli kažnjavanje, to može pojas učiniti smrtonosnim oružjem. Nemojte da bude uvrnut pojas, mora uvek da bude ravan. Nemojte pojas stavljati ispod miške, možda nećete dobiti kaznu, ali verovatno ćete doživeti gore povrede nego da ga niste ni imali - naveo je Okanović.

Podesite naslon za glavu

Mnogi greše i kada je reč o naslonu za glavu.

- Vrh naslona mora da se poklapa sa visinom temena glave. Ako je niži, u slučaju čeonog sudara ili sudara otpozadi, neće ispuniti svoju osnovnu funkciju – da spreči povređivanje vratnog dela kičme - ističe Okanović.

Potrebno više znakova da vozite suprotnim smerom

Sve češće svedočimo ekstremno opasnim situacijama – vožnji u suprotnom smeru na auto-putu i rizičnim "izazovima" sa društvenih mreža koji se prenose na realan saobraćaj.

- Može usled namere doći do tako nečega – opklada, neko želi da počini samoubistvo i vi ne možete takvu osobu sprečiti, tu nam ne pomaže ništa. Mnogo je veći broj onih koji slučajno pogreše, zbog njih je bitno da imamo agresivnu signalizaciju koja će da im skrene pažnju - rekao je Okanović.

Objašnjava da inženjeri često ispune samo minimum propisanih standarda.

- Naši dragi inženjeri moraju da shvate da čovek može da pogreši. Postoje određeni standardi i naši inženjeri često minimum ispoštuju i ne uzimaju u obzir da čovek može biti umoran, rasejan, ograničenih intelektualnih sposobnosti. Bolje je postaviti i više znakova jer je neko možda umoran, nego da se dogodi tragedija - kaže Okanović.

Verujte svojim očima

Dodaje i da vozači sve češće veruju telefonu, nego očima.

- Mapa može biti zastarela, navigacija loša. Verujte prvo svojim očima, pa tek onda onome što je na telefonu - zaključuje.

Kurir/ RTS