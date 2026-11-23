Nakon smrti oca saznala da nije njegova ćerka

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Porodični odnosi često su mnogo složeniji nego što na prvi pogled izgledaju, a neke tajne mogu godinama da budu skrivene čak i od najbližih. Ipak, kada istina konačno izađe na videlo, osim samog saznanja, najviše zaboli pitanje poverenja i ćutanja onih od kojih se najmanje očekivalo.

Upravo takvu situaciju opisala je jedna žena u anonimnoj ispovesti u Fejsbuk grupi "Nemačka bez stresa", otkrivši da je posle 12 godina braka slučajno saznala da njen suprug ima još jedno dete.

Slučajno otkrila da je muž varao

Kako je navela, istina je izašla na videlo kada je na njegovom telefonu ugledala poruku druge žene, koja ga je pitala kada će konačno doći da vidi njihovog devetogodišnjeg sina.

- Juče sam slučajno saznala da moj muž ima još jedno dete. U braku smo 12 godina, imamo dve ćerke i živimo u Minhenu. Na njegov mobilni stigla je poruka od žene koja ga pita kada će konačno doći da vidi sina. Dečak ima devet godina - navela je ona.

Kada ga je suočila sa tim, priznao je sve.

Varao je tokom trudnoće

- Kaže da je imao kratku vezu dok sam ja bila trudna sa našom drugom ćerkom. Već devet godina plaća alimentaciju i povremeno odlazi u Bosnu kako bi video dečaka. Ono što me potpuno zbunilo jeste da njegovi roditelji sve znaju. Dečak čak dolazi kod njih za praznike. Svi su ga upoznali osim mene i naše dece - podelila je ona.

"Svekrva mi je rekla da ne uništavam brak"

Dodatno ju je povredila reakcija svekrve.

- Svekrva mi je rekla da ne uništavam brak zbog nečega što se dogodilo pre toliko godina. Muž sada želi da upoznam dečaka i da ga prihvatimo kao deo porodice. Kaže da dete nije ništa krivo - napisala je i dodala:

- Znam da nije. Ali kako da sedim za istim stolom sa ljudima koji su me devet godina gledali u oči i ćutali? - zaključila je ona.