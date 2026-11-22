Prošlo je dve godine od nestanka farmaceuta Milana Đorđevića iz Niša

Slušaj vest

Više od dve godine prošlo je od misterioznog nestanka farmaceuta Milana Đorđevića iz Niša, ali odgovora na pitanje šta mu se dogodilo i dalje nema. Njegovi poslednji razgovori, neobični tragovi na Suvoj planini i svedočenja porodice otvaraju niz pitanja na koja ni opsežna potraga nije dala odgovor.

Kada je 10. juna 2024. godine službenim automobilom stigao na izletište Bojanine vode, Milan Đorđević nije mogao ni da nasluti da će njegov nestanak postati jedna od najvećih nerešenih misterija na jugu Srbije.

Iza njega su ostali zaključan automobil, dva mobilna telefona, dokumenta i laptop. Ono što nije ostalo jeste pouzdan trag koji bi objasnio gde je otišao.

Posebnu pažnju privlače Milanove reči izgovorene pre nestanka, za koje se saznalo iz svedočenja njegove koleginice.

Rečenica koja je otvorila nova pitanja

Među brojnim detaljima koji prate slučaj Milana Đorđevića posebno se izdvaja razgovor koji je, prema rečima njegove majke Marice, imao sa koleginicom.

Milan joj je, tokom povratka sa terena, priznao da je tužan, ali nije želeo da objasni zbog čega.

- Jednom kada su se vraćali sa nekog terena on joj je rekao: "Ja sam ti tužan". I ništa nije hteo da kaže više. On je znači imao neku muku. Ne možemo nikako da dođemo do neke sitnice da nam nešto otvori trag. Ništa se ne zna - ispričala je nedavno Marica za Blic.

Ove reči dodatno su uznemirile porodicu, koja pokušava da utvrdi da li je Milan u periodu pre nestanka imao problem o kojem nije želeo otvoreno da govori.

Njegova majka ranije je navela i da se Milan poverio bratu i kumu da ima određeni problem, ali da će o njemu razgovarati tek kada ga reši.

Milanova majka Marica Foto: Nemanja Nikolić

Šta ga je mučilo, da li je to imalo veze sa njegovim nestankom i zbog čega nije želeo da govori o tome, ostalo je nepoznato.

Važno je, međutim, naglasiti da sama izjava o tuzi ne dokazuje uzrok nestanka niti ukazuje na to šta se kasnije dogodilo.

Poslednje jutro Milana Đorđevića: Sve je počelo uobičajeno

Dan kada je Milan nestao, prema svedočenju njegove majke, nije se razlikovao od drugih.

U ponedeljak, 10. juna 2024. godine, oko 8.10 časova stigao je kod nje, gde su zajedno popili kafu. Obavio je nekoliko poslovnih obaveza, poslao mejlove i pripremio se za odlazak na posao.

Pre nego što je izašao, izgovorio je rečenicu koju njegova majka nikada neće zaboraviti: "Idem, Maro, da radim."

Milan Đorđević Foto: Nemanja Nikolić

Nakon toga ušao je u službenu "škodu", parkiranu kod tržnog centra Zona II u Nišu, gde je obavio telefonski razgovor.

Usledio je odlazak na zakazani sastanak u Univerzitetski klinički centar Niš.

Prema ranije objavljenoj rekonstrukciji, njegovo kretanje tog dana izgledalo je ovako:

8.10 časova – Milan dolazi kod majke, pije kafu i potom kreće na posao.

10.30 časova – Stiže u UKC Niš na sastanak sa doktorkom, pola sata pre dogovorenog termina.

Oko 11 časova – Napušta UKC Niš.

11.30 časova – Nalazi se u Jelašnici, u blizini Niške Banje.

11.40 časova – Sigurnosna kamera beleži njegovo kretanje kroz Donju Studenu.

11.45 časova – Supruzi šalje poruku da neće stići po ćerku u vrtić.

To je, prema dostupnim informacijama, bio njegov poslednji poznati kontakt sa porodicom.

Nedugo zatim stigao je na Bojanine vode, izletište na Suvoj planini, gde je pronađen njegov automobil.

Od tog trenutka Milan Đorđević nestaje bez traga.

Zaključana "škoda" i stvari koje nikada nije poneo

Jedan od najneobičnijih detalja čitavog slučaja jeste stanje u kojem je pronađen Milanov automobil.

Vozilo je bilo zaključano i parkirano u blizini planinarskog doma.

U njemu su ostali privatni i službeni mobilni telefon, novčanik sa dokumentima i laptop.

Činjenica da je Milan ostavio sve te predmete otvorila je pitanje da li je planirao da se brzo vrati do automobila.

Foto: Nemanja Nikolić

Ipak, pouzdan odgovor na to pitanje nije pronađen.

Posebnu nedoumicu izaziva i okolnost da je na planinu stigao poslovno obučen, bez opreme koja bi se uobičajeno koristila za duže kretanje po zahtevnom planinskom terenu.

Nije poznato zbog čega se uputio na Bojanine vode, sa kim je eventualno planirao da se sastane niti šta je nameravao da uradi nakon dolaska.

Psi tragači registrovali miris na tri mesta: Zašto trag nije vodio dalje

Tokom opsežne potrage na Suvoj planini korišćeni su i psi tragači.

Prema ranijim izjavama Milanove majke, njegov miris registrovan je na tri lokacije: parkingu, terasi planinarskog doma i kod osmatračnice.

Na planinskim stazama, kako je navela, nije pronađen trag koji bi ukazivao na pravac njegovog odlaska.

Ovaj detalj posebno je uznemirio porodicu.

Marica Đorđević ranije je iznela sumnju da njen sin možda nije sam napustio područje Bojaninih voda.

- Gore nema ništa. On je gore stavljen u kola i doviđenja. To je jedini način da ode odozgo. Pas tragač je reagovao samo na njegov trag na parkingu, na terasi Planinarskog doma i ispred osmatračnice. Ni na jednoj stazi. Seo je iz kola u kola i - doviđenja - ispričala je ranije Marica.

Foto: Nemanja Nikolić

Međutim, za pretpostavku da je Milan odvezen drugim automobilom nisu predstavljeni dokazi.

Rezultati potrage sa psima, sami po sebi, ne mogu da potvrde da je nestali farmaceut napustio planinu u nečijem vozilu.

Ipak, ostaje pitanje zbog čega potraga nije uspela da utvrdi njegov dalji pravac kretanja.

Crvena zemlja na gumama: Detalj koji je otvorio još jednu nedoumicu

Pored predmeta pronađenih u automobilu, pažnju porodice privukao je još jedan detalj.

Na gumama Milanove "škode", prema ranijim navodima njegove majke, pronađena je crvena zemlja.

Zbog toga se pojavila pretpostavka da je Milan automobilom možda odlazio od planinarskog doma do obližnje osmatračnice, a potom se vratio na parking.

Takvo kretanje moglo bi da objasni prisustvo zemlje na gumama, ali nije potvrđeno da se upravo to dogodilo.

Ako je Milan zaista odlazio do osmatračnice, ostaje nejasno zbog čega je to učinio i šta se dogodilo nakon njegovog eventualnog povratka.

Ni ovaj detalj nije doveo do pouzdanog odgovora o njegovom nestanku.

Reči monahinje iz manastira Veta koje porodica ne zaboravlja

Jedan od detalja koji je izazvao posebnu pažnju javnosti vezan je za manastir Veta, do kojeg se može stići šumskim putem preko Suve planine.

Tokom potrage Milanov mlađi brat i kum dva puta su odlazili tim putem.

Prema rečima njegove majke, prilikom jednog dolaska sa policijom, pripadnicima žandarmerije i psima tragačima, dogodila se scena koju porodica ni danas ne zaboravlja.

- Do manastira Veta se može stići i šumskim putem kroz Suvu planinu. Tuda može da se prođe jedino terenskim vozilima, kvadovima ili pešice. Moj mlađi sin i kum su dva puta bili tim putem do manastira Veta. Prvi put su došli sa policijom i Žandarmerijom, sa tri psa tragača. Monah se mnogo ljutio toga dana kada ih je video. Isprva je bio baš ljut, posle se smirio. Ali još mi u mislima odzvanja rečenica koju je jedna monahinja tada rekla Milanovom mlađem bratu. Uhvatila ga je za ruku i izgovorila: "Ne traži brata sada, javiće ti se kada on hoće". Ne da mi mira ta monahinja, zašto je skrenula pažnju mom sinu? Što bi to monahinja rekla mom sinu? Neprestano mislim o tome - rekla je Marica.

Foto: Kurir/M.S.

Ova izjava ostala je duboko urezana u sećanje Milanove porodice.

Ipak, nije utvrđeno da je monahinja imala bilo kakva saznanja o njegovoj sudbini, niti postoje dokazi koji bi njene reči povezali sa nestankom.

Porodica je, prema ranijim navodima Marice Đorđević, proveravala i mogućnost da Milan boravi u nekom manastiru.

- Dobila sam potvrdu da nije ni na Hilandaru, ni u jednom srpskom manastiru u zemlji i inostranstvu. To je napismeno, ali svi kažu da je i to pitanje da li je tačno. Jer oni nisu obavezi da vas o tome obaveste - rekla je Marica.

Brat i kum znali da ima problem: Šta je Milan prećutao?

Svedočenje koleginice kojoj je Milan rekao da je tužan nije jedini detalj koji ukazuje na to da je pre nestanka možda prolazio kroz težak period.

Njegova majka ranije je govorila i o razgovoru koji je imao sa bratom i kumom.

- Bratu i kumu je rekao da ima neki problem, a da će im reći tek kada ga reši, a šta je taj problem, to što je pobegao? Tada je po izlasku iz kuće bio na parkingu kako bi ušao u automobil kada je poveo dva žustra razgovora. Ja sam to prijavila, a rekli su mi da je to bio razgovor sa šeficom. Međutim, ko tako razgovara sa šeficom - rekla je neutešna majka Milana Đorđevića.

Upravo zbog ovakvih izjava porodica je pokušavala da pronađe bilo kakvu vezu između njegovih razgovora, poslovnih obaveza i odlaska na Suvu planinu.

Međutim, sadržaj problema koji je Milan pominjao nije razjašnjen.

Nije utvrđeno ni da li su ti razgovori imali bilo kakve veze sa njegovim nestankom.

Više od dve godine potrage, a ključna pitanja ostaju bez odgovora

Od 10. juna 2024. godine prošlo je više od 29 meseci.

U potragu za Milanom Đorđevićem bili su uključeni policija, Žandarmerija, Gorska služba spasavanja, planinari, članovi porodice i brojni građani.

Pretraživani su zahtevni delovi Suve planine, okolne staze, šumski putevi i područje oko planinarskog doma.

Uprkos tome, prema do sada objavljenim informacijama, nisu pronađeni tragovi koji bi pouzdano objasnili šta se dogodilo nakon Milanovog dolaska na Bojanine vode.

Ostalo je nekoliko ključnih pitanja.

Zašto je Milan usred radnog dana otišao na Suvu planinu?

Zbog čega je u zaključanom automobilu ostavio telefone, dokumenta i laptop?

Šta je bio problem o kojem je govorio koleginici, bratu i kumu?

Kuda je otišao nakon što je parkirao vozilo i zašto potraga nije otkrila njegov dalji trag?

Odgovori na ova pitanja mogli bi da budu presudni za rasvetljavanje slučaja, ali zasad nisu poznati.

Suva planina i dalje čuva najveću nepoznanicu

Izjave članova porodice, poslednji telefonski kontakti, snimci nadzornih kamera i rezultati potrage pomogli su da se rekonstruiše deo Milanovog poslednjeg dana, ali ne i ono što se dogodilo nakon njegovog dolaska na planinu.

Za njegovu porodicu ovaj slučaj nije samo nerazjašnjena misterija, već više od dve godine neizvesnosti i čekanja.

A dok se ne pojavi novi pouzdan trag, najvažnije pitanje ostaje isto: gde je Milan Đorđević i šta mu se dogodilo 10. juna 2024. godine?

Kurir/Srbija danas