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- U Engleskoj će biti podeljena jednokratna novčana pomoć domaćinstvima u januaru 2027. godine u iznosu od 100 funti (malo manje od 120 evra). To je kao pomoć države da ljudi lakše preguraju zimu. Inače, pre nekoliko dana je bio ovaj mini-budžet, to vam je kao neki finansijski izveštaj, i onda država donosi neke vanredne mere, neke vanredne izmene zakona i tako dalje, i doneli su odluku da pomognu kao građanima, da im olakšaju, da bude kao lakša zima, da mogu lakše da preguraju grejanje ove zime, pošto su poskupeli u oktobru i električna energija i gas, i očekuje se još jedno novo povećanje, dosta veliko, kažu preko 20%, novo poskupljenje gasa u januaru, kaže Srbin Aleksandar, na Jutjubu poznat kao Engleski gastarbajter, koji živi u Engleskoj i deli realna iskustva o svakodnevnom životu, troškovima i prednostima i manama života u Velikoj Britaniji.

Njegove najčešće teme su svakodnevni život. Inače, Aleksandar i njegova supruga, oboje iz Srbije, sa dve ćerkice žive u Engleskoj.

Aleksandar iz prve ruke, iz ugla stranca, opisuje kakav je život tamo, kako funkcionišu režije, struja i gas, visoke cene najma i kupovine nekretnina, kao i iskustva podstanara u Engleskoj.

Ovog puta on govori o grejanju i visokoj ceni energenata zbog čega veliki deo Britanaca štedi tako što se minimalno greje, pa dalje kaže:

- I onda su rešili kao jedan jednokratni paket pomoći da pomognu građanima, i to ne svima, nego onima koji žive u nekretninama koje upadaju u tzv. "council tax band od A do D".

- U Engleskoj, bez obzira da li ste vlasnik nekretnine ili iznajmljujete nekretninu, dakle taj neko ko živi u nekretnini, on plaća council tax (porez opštini), to je kao neki porez na nekretninu, i visina council taxa se određuje na osnovu toga koliko vredi nekretnina u kojoj živite. I sada imate recimo A, B, C, D, i sad sve to što ide ka gore, to je sve skuplje i skuplji je taj porez.

- Na primer, ova kuća u kojoj mi živimo nije ništa posebno, to je jedna kuća sa tri spavaće sobe, i ona je u kategoriji council tax band E. Međutim, država je odlučila da pomogne kao ovim najugroženijim, tako da oni koji žive u nekretninama od A do D, oni će dobiti ovu novčanu pomoć od 100 funti da lakše proguraju zimu, da ne osete toliko račun za struju i za plin, kaže Aleksandar i dodaje: Tako da ćemo mi biti izuzeti od te novčane pomoći, koja će navodno biti uplaćena direktno na tekuće račune građana.

Foto: Youtube Printscreen/Engleski gastarbajter

Kako se greju Englezi i kolike su im temperature u kući

- Kažu da će biti negde oko 20 miliona domaćinstava pokrivenih ovim paketom, i svako će od njih dobiti po 100 funti. Sada, da biste shvatili koliko je to u stvari novčana pomoć, koji je to iznos, i kako živi većina ljudi u Engleskoj, sada ću vam ispričati kako funkcioniše grejanje u Engleskoj, kako ljudi greju, na kojim temperaturama, kako žive, i tako dalje, i kazaću vam koliko košta trenutno u Engleskoj cena kilovat časa električne energije i gasa, i kakvo povećanje se očekuje u januaru.

- Dakle, trenutno kakve su cene u Velikoj Britaniji što se tiče kilovat-časa električne energije: 1 kilovat-čas vam je 26,47 penija, i to se očekuje da će da poskupi malo u januaru. Inače, ima nešto što se zove daily standing charge, to vam je iznos koji plaćate svaki dan bez obzira da li trošite struju ili ne trošite struju, to vam je 46,30 penija dnevno.

- Što se tiče cene plina... gasa, dakle 1 kilovat čas gasa je 8,17 penija, a standing charge dnevni, dakle bez obzira da li koristite ili ne koristite plin, morate plaćati dnevno 28,20 penija. I kažem, ove sve cene će da idu gore, kažu da će biti cena plina sa 8 penija da će da ide gore na 10, možda čak i na 11 penija, nisam siguran. Isto tako i vezano za struju, da će da idu cene gore, i kažu da će jedno prosečno domaćinstvo na godišnjem nivou plaćati zbog tog poskupljenja u januaru negde oko možda 250-300, pa sad zavisi, i do 400 funti više na godišnjem nivou.

- Jer kako funkcioniše u Engleskoj plaćanje računa za struju i za plin, tako da potpišete ugovor sa nekom kompanijom, i onda oni naprave procenu koliko vi trošite na godišnjem nivou električne energije i plina, i onda kažu, recimo, da vaše domaćinstvo troši 2.000 funti godišnje, i onda vam razbiju taj iznos na 12 mesečnih rata, i onda svaki mesec plaćate isto račun.

- Oni to periodično proveravaju da vide da li je taj iznos dobar, i onda recimo kada dođe leto, onda manje trošite plina pošto se ne greje, i onda vi preplaćujete, na primer, mesečno onda plaćate na primer 160-170 funti, međutim vi onda trošite dosta manje, ali onda tu pravite neku rezervu, i onda kada dođe zima, onda skidate novac od te neke rezerve što ste napravili, a ukoliko oni primete da nećete imati dovoljno na računu, onda vam malo povise taj "kredit", pa onda recimo umesto 160 funti povećaju vam na recimo 180 funti.

- Ili ukoliko dođe ovako neko povećanje električne energije ili plina, onda vam povećaju taj "kredit", i to otprilike tako funkcioniše, eto da kroz celu godinu onda plaćate isti iznos da bi vas onako malo rasteretili, da ne bi bilo to da kada dođe zima pa bude račun 300 funti pa da ljudi nemaju da plate, nego naprave tako da i preko leta, je l' da, ljudi kada manje troše plina i tako dalje, da onda praktično plaćaju više da bi se taj novac akumulirao za zimu.

- I kažem, sada ovo povećanje koje će doći u januaru će u proseku povećati račune za električnu energiju i za plin preko 250 funti a u nekim situacijama, i 350-400 funti, zavisi koliko trošite, ali eto država je rešila da pomogne sa 100 funti tim najugroženijim ljudima, i verovali ili ne, taj iznos mnogim domaćinstvima znači, tih 100 funti, jer u Engleskoj nije baš takav standard kao što mislite da se jako dobro živi, kaže Aleksandar.

"Kuće imaju ako ne i najgoru izolaciju u Evropi"

- U Engleskoj imate jako puno domaćinstava koja moraju da štede dosta na grejanju. Najveći razlog tome je što su kuće napravljene u Engleskoj tako napravljene da su to kuće koje imaju jedne od najgorih, ako ne i najgoru izolaciju u celoj Evropi, što praktično znači da kada je napolju malo hladnije, da vi ne možete da zagrejete tu kuću, da vi grejete kao ludi, da su radijatori vreli, ali džaba.

- Dakle, vi ne možete da zagrejete kuću, pogotovo te stare kuće, te viktorijanske, to je katastrofa. Tu kada je malo hladnije napolju, ali to kažem, kada je malo hladnije, to nije minus 10, minus 15, nego recimo da bude oko nula ili tu negde 3, 4, 5 stepeni. Takve kuće ne možete da zagrejete preko 18 stepeni.

- Zidovi su ledeni, vi upalite grejanje, radijatori rade kao ludi, punom parom trošite plin, grejete, imate centralno grejanje, međutim ne možete da zagrejete kuću. Evo recimo, ova naša kuća je malo novija, međutim i ovo nema nikakvu izolaciju, jako loša izolacija, i na primer nama, eto čisto da vidite ovako koliko mi trošimo, na primer zimi kada bude, onako, dosta su blage zime u Engleskoj, kada bude recimo napolju, eto nekih možda 6-7 stepeni, onda mi mesečno potrošimo negde za struju i za plin otprilike negde oko 250 funti.

Foto: Youtube Printscreen/Engleski gastarbajter

"Greju jednu prostoriju, sede u jaknama"

- Međutim, u Engleskoj imate jako puno domaćinstava, jako puno kuća gde ljudi ne mogu da priušte da greju celu kuću, nego greju samo na primer jednu prostoriju, i navikli su tako da se toplije obuku, baš zato što ne mogu da zagreju tako dobro svoju kuću, što je loša izolacija. Onda oblače neki debeli džemper, čarape, neki čak i u jaknama sede, i verovali ili ne, vi u Engleskoj 22%, dakle domaćinstava u Engleskoj vam drži temperaturu u kući ispod 18 stepeni, kaže Engleski gastarbajter.

"Ako hoće malo da uštede, nameste na 18 stepeni"

- Kažu da je ovaj državni zdravstveni servis kao preporučio da je 18 stepeni kao neka onako bezbedna temperatura, to je eto neka temperatura kojom se vode svi ljudi koji žive u Britaniji, i ako hoće baš da malo uštede na računu, onda nameste na 18 stepeni, pošto je to kao onako optimalno, da se ipak ne biste razboleli, da živite sad u nekoj ledari na 15 stepeni, 16, onda kao preporučuju da bude minimalno 18 stepeni, ali ima onih koji su dosta onako hrabri koji spuste temperaturu i ispod 18 stepeni.

- Uglavnom, stariji ljudi, penzioneri koji imaju te državne penzije koje nisu baš neke, i onda ne greju uopšte celu kuću, nego samo u toj prostoriji u kojoj borave, samo tu greju, ili čak imaju ono električno ćebe, ili koriste neke druge metode, i to nije grejanje da se greje preko celog dana, nego vrlo često urade tako da na primer ujutru kada se probude, onda malo uključe, malo da se nabije temperatura, i onda isključe grejanje preko dana, i onda uveče opet malo uključe, i onda opet ugase, i onda noću imaju neko električno ćebe, ili se ušuškaju, neki termofor, nešto stave, i onda se zagreju, stave dva ćebeta, i to je to.

- I to je problem kod tih starijih kuća na takvim temperaturama, kada se ne greje dovoljno dobro, da se onda pojavljuje buđ u kućama, dakle na ivicama tamo prozora se stvara ta plesan, buđ, "mold" na engleskom, i to je dosta nezdravo živeti u takvim kućama, jer morate konstantno da provetravate prostoriju, pošto je u Engleskoj jako visoka vlažnost vazduha, i onda ljudi da ne bi grejali, onda ne provetravaju.

- Pored toga imate i veš da sušite, imate i da kuvate, i tako dalje, i kažem, mnogi ti ljudi koji ne greju, onda oni imaju konstantno problem sa buđi, da se buđ pojavljuje u uglovima soba i na zidovima, i znači oko prozora, i to je jako nezdravo. Ali eto, 22% domaćinstava vam greje na ispod 18 stepeni u Engleskoj. To su vam uglavnom, kažem, ljudi koji imaju ovako niža primanja, siromašnija domaćinstva, i tako stariji ljudi koji nemaju dobre privatne penzije.

"Grejanje na 22 to se smatra luksuzom u Engleskoj"

- Oko 38% ljudi u Velikoj Britaniji vam greje zimi na između 18 i 19 stepeni, to je onako optimalno, i to je to što je NHS i dao kao neku preporuku, 18 stepeni da bude minimum, da se ne spuštaju ispod 18 stepeni. I kažem, ljudi koji ovako greju na ovim temperaturama, oni imaju onda malo neki duks obuku, debele čarape, i to je to.

- Ne treba vam zimska jakna u kući, ali možete u duksu da se krećete, ljudi su ovde na to totalno navikli i gledaju na taj način da uštede novac. Zašto bi bacali pare da greju, recimo, na 21-22, to se smatra u Engleskoj kao nekim luksuzom. Oko 31% domaćinstava u Engleskoj vam greje tako, eto, 20-21, dakle to vam je onako standardni neki komfor.

- To su uglavnom porodice koje imaju malu decu, ili neki ljudi koji su bolesni, i tako dalje, ili ljudi koji mogu da priušte malo više, dakle oni vam greju, eto, tu na preko 20 stepeni, 20, 21, to vam je 31%, a eto, na 22 stepena i više, to vam je 9% domaćinstava.

- Dakle, to se smatra kao luksuzom u Engleskoj, to je visok komfor, i to su vam uglavnom novije kuće koje imaju bolju izolaciju, i eto, mi onda spadamo u taj neki luksuz, dakle mi spadamo u tih 9% tu u Engleskoj, pošto mi grejemo na 22 stepena, znači mi onda smo luksuzniji ovde u Engleskoj.

- Ali to vam je, eto, neka stvarna realnost kako se živi u Engleskoj i kakve su vam temperature, i skoro niko ne drži konstantno upaljeno grejanje, nego kažem, imate te tajmere, i onda se uključi ujutru, malo da se zagreje, malo da se smlači kuća, i onda se preko dana ugasi.

- Ako niste u kući, to se momentalno gasi, i onda uveče se još jednom uključi malo da se još podigne temperatura, i onda preko noći se ne gasi, nego onda padne temperatura, pa onda šta bude, bude. To vam većina ljudi tako radi u Engleskoj.

Foto: Youtube Printscreen/Engleski gastarbajter

- Prošle godine je bilo tako negde oko nule pala temperatura, i ja sam ovde uključio grejanje na maksimum, sve sam stavio, znači džaba vi tu podesite temperaturu na 22-23, nebitno, dakle grejanje radi na maksimumu, i ja ovde u dnevnoj sobi nisam mogao da prebacim preko 20 stepeni, dakle nonstop radi grejanje, radijatori su vreli, ali kažem, izolacija kuće je katastrofalna i ne možeš da prebaciš preko 20 stepeni. U situacijama kada temperatura padne ispod nule, kada je konstantno, eto, sedam dana temperatura ispod nule, onda ti najugroženiji ljudi dobijaju po 25 funti pomoći kao u roku od tih nedelju dana, pošto eto je kao temperatura pala, i onda kao država da im pomogne da imaju da plate taj neki račun za grejanje.

- To vam je neka realnost kako se stvarno živi u Engleskoj, kako ljudi greju i kako se snalaze. Kažem, ima tu dosta, dosta ljudi koji ne mogu da priušte tu da se luksuziraju, da greju svoje kuće na 20 stepeni, nego to čak i ovako ljudi koji su malo imućniji, i to i oni isto greju na 18-19 stepeni, ne na 20 stepeni, to je sasvim normalno.

- I jedan je od razloga zašto stavljaju tepihe dole u britanskim kućama jer onda bude malo toplije zimi, da to onda da neki onako osećaj kao toplote i tako dalje, ali kažem, najveći problem je tu sa tom buđi i plesan, to što počinje da se javlja ukoliko ne provetravate kuću, a ljudi neće da provetravaju, jer onda gube toplotu, i onda najčešće šta rade, onda imaju one isušivače vazduha, dehumidifiere, i onda imaju po prostorijama, drže taj uređaj, onda ga upale, i onda on isušuje vazduh, jer jako lako u Engleskoj ovako vam skoči vlažnost vazduha na 80-90, i onda kada su hladni zidovi, ta visoka vlažnost vazduha, onda kreće da se javlja ta buđ.

Foto: Youtube Printscreen/Engleski gastarbajter

- Ono što je isto interesantno, da eto, za razliku od ex-YU prostora, gde postoje gradske toplane u većim gradovima, čak i u nekim manjim gradovima isto tako postoje gradske toplane, gde ljudi dobijaju toplu vodu direktno iz toplane, u Engleskoj to nije slučaj, čak i u velikim gradovima poput Londona i mnogih drugih gradova, vi nemate gradsku toplanu, nego se tu svako domaćinstvo snalazi kako ume i zna.

- Dakle, svako ima svoje grejanje, da li greje na struju ili greje na plin, sada su popularne one toplotne pumpe, ali najčešće ljudi koji žive u kućama imaju plin, imaju kao centralno grejanje, i imaju ili kombi bojler, ili imaju onaj sistem bojler, i imaju grejanje na plin.

- A ovu pomoć koju daju, to je čisto ovako da se zamažu oči narodu, kao da eto se kaže da su oni dali neku novčanu pomoć, da olakšaju ljudima zimu.

- Kako bih ja prosečno opisao jedno englesko domaćinstvo, kažem, bez obzira da li imaju više para ili manje para, jer kažem, znam ljude koji imaju dobra primanja, koji imaju, dobro zarađuju, ali jednostavno to je u mentalitetu ljudi da je to bacanje para, da vi plaćate 100 funti više da bi zagrejali na jedan stepen, dva stepena više, nema smisla, to ljudi ovde ne razmišljaju tako.