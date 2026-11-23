Slušaj vest

U Srbiji i dalje najviše rađaju žene u uzrastu od 30 do 39 godina, ali se iz godine u godinu sve više povećava broj žena koje se u ulozi majke ostvaruju posle 50. godine. Najnoviji podaci pokazuju da je u toku prošle, 2025. godine u našoj zemlji čak 49 dece rodile majke starije od 50 godina.

Taj broj je za 34 veći u odnosu na 2016. godinu, kada su žene ovog uzrasta rodile 15 dece.

Savremeni način života, ekonomski faktori i karijera sve češće oblikuju odluke o planiranju porodice, što potvrđuje i zvanična statistika porođaja za 2025. godinu, tačnije uzrast majki koje rađaju.

Prošle godine je u Srbiji zabeleženo 56.188 porođaja, sa ukupno 57.191 rođene dece.

- U odnosu na starost majke, najveći broj porođaja je bio u dobnoj grupi od 30 do 39 godina - 28.792, što može ukazivati na trend odlaganja roditeljstva u savremenom društvu. Slede porođaji u dobnoj grupi od 20 do 29 godina - 23.416, a zatim u dobnoj grupi od 40 do 44 godine - 3.007, što ukazuje na opravdano prisustvo kasnijih trudnoća i potrebu za posebnim medicinskim nadzorom kod trudnica ove dobi - podaci su poslednjeg Zdravstveno-statističkog godišnjaka Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Više od polovine trudnica na svet je donelo svoje prvo dete.

Rekordan broj majki starijih od 50 godina

Jedan od značajnih pomaka u oblasti reproduktivnog zdravlja postignut je u domenu biološki potpomognute trudnoće. Od 2022. godine uvedena su nova proširenja prava koja su značajno poboljšala dostupnost i uslove za ovakve postupke.

Starosna granica za kandidatkinje koje mogu da koriste državna sredstva povećana je sa 43 na 45 godina, čime je omogućeno većem broju žena da pristupe biološki potpomognutoj trudnoći.

Ne propustite Društvo U Srbiji je besplatna vantelesna oplodnja: Ovo su uslovi za parove i žene bez partnera do 45 godina

- U grupi majki starijih od 50 godina prošle godine rođeno je 49 dece, dok je pre 10 godina, tačnije 2016. taj broj iznosio 15, što ukazuje na sve veću upotrebu savremenih medicinskih tehnologija u podršci kasnijim trudnoćama. Ovaj trend ističe potrebu za dodatnom medicinskom i psihološkom podrškom trudnicama koje odlučuju da rađaju u kasnijim godinama, kao i na potencijalne izazove koji proizilaze iz kasnijeg roditeljstva - kažu u "Batutu".

Potencijalni izazovi kasnijeg roditeljstva

Profesor dr Aleksandar Ljubić, ginekolog objasnio je nedavno biološke komplikacije trudnoće u odmaklom dobu.

- Posle pedesete godine postoje dve velike oblasti: jedna je hipertenzija, odnosno povišen pritisak, a druga dijabetes koji se javlja tokom trudnoće. Te bolesti znamo da mogu da nastanu, možemo da ih otkrivamo, postoji prevencija - objasnio je profesor Ljubić.

Istakao je da je neophodno da se o trudnoći razmišlja u dvadesetim i tridesetim godinama, i objasnio da funkciju jajnika ne treba posmatrati isključivo kroz mogućnost začeća.

- Jajnik, uz funkciju pravljenja dece, ima i endokrinu funkciju, koja je za zdravlje žene veoma važna. Moja poenta je da preventiva mora da bude ranije i da celo shvatanje brige o reprodukciji i zdravlju pripada dvadesetim i tridesetim godinama. Tada je vreme kada nešto ozbiljno možemo da uradimo - poručio je profesor Ljubić.

Prekidi trudnoće u porastu u odnosu na 2024. godinu

Sa druge strane, tokom 2025. godine, kako se navodi u godišnjaku "Batuta", prijavljeno je 14.728 prekida trudnoće, što je više u odnosu a prethodnu 2024. godinu, kada je bilo 11.989.

Medicinski prekidi trudnoće činili su 52,8 odsto (7.772 slučajeva), a spontani prekidi i drugi nenormalni ishodi trudnoće 47,2 odsto odnosno 6.956 slučaja.

Najveći udeo medicinskih prekida trudnoće bio je među ženama od 25 do 34 godine.

Kurir/Alo