Monahinja Magdalina otkrila kako da iz kuće oterate nemir: Tri stvari su važne - evo šta treba da uradite
- Monahinja Magdalina poručuje da se nemir u kući ne rešava promenom okruženja, već promenom sebe i svog stava prema drugima.
- Za mir u domu preporučuje jutarnju i večernju molitvu, osvećenje kuće, kađenje i prskanje svetom vodom.
Kada osetite da je nemir u kući, nastaju česte svađe, rasprave, ne osećate se dobro u svom životnom okruženju i prostoru, to je znak da je vreme za pozitivne promene.
Najpre mislimo da treba da se menjaju ljudi oko nas, ali u pravoslavlju se ističe da prava promena počinje iznutra, od nas samih.
Baš o tome je govorila monahinja Magdalina (Tihonjuk) iz Manastira Svete Jelisavete u Minsku, emisiji "Pitanja i odgovori" na TV Hram. Evo kako najbrže pobediti nemir:
"Jutarnja i večernja molitva, da se pozove sveštenik, da se osveti kuća, da se kadi kadionicom, da se okadi kuća i svetom vodom. I verovatno nekako da shvatiš da ne promeniš okruženje - objasnila je monahinja Magdalina i dodala:
- Znači, sam moraš da se trudiš da bi ti imao drugi stav prema ostalima. Tako da, kao što je Sveti Serafim Sarovski rekao steži Sveti Duh u sebi i hiljadu oko tebe će se spasiti. Znači, da se počinje od sebe.
Kurir/Lepa i srećna