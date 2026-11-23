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Kada osetite da je nemir u kući, nastaju česte svađe, rasprave, ne osećate se dobro u svom životnom okruženju i prostoru, to je znak da je vreme za pozitivne promene.

Najpre mislimo da treba da se menjaju ljudi oko nas, ali u pravoslavlju se ističe da prava promena počinje iznutra, od nas samih.

Baš o tome je govorila monahinja Magdalina (Tihonjuk) iz Manastira Svete Jelisavete u Minsku, emisiji "Pitanja i odgovori" na TV Hram. Evo kako najbrže pobediti nemir:

"Jutarnja i večernja molitva, da se pozove sveštenik, da se osveti kuća, da se kadi kadionicom, da se okadi kuća i svetom vodom. I verovatno nekako da shvatiš da ne promeniš okruženje - objasnila je monahinja Magdalina i dodala:

- Znači, sam moraš da se trudiš da bi ti imao drugi stav prema ostalima. Tako da, kao što je Sveti Serafim Sarovski rekao steži Sveti Duh u sebi i hiljadu oko tebe će se spasiti. Znači, da se počinje od sebe.