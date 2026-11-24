Srpski svetitelj mu je promenio život, a uz njega su stasali Amfilohije i Atanasije: Tajna duhovnog puta mitropolita bačkog Irineja
- Mitropolit bački Irinej Bulović preminuo je u 80. godini, ostavivši dubok trag u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
- Presudan trenutak u njegovom životu bio je monaški postrig koji mu je 1968. u manastiru Ćelije dao prepodobni Justin Popović.
Arhiepiskop novosadski i mitropolit bački Irinej preminuo je u 80. godini života, ostavivši za sobom dubok i višedecenijski trag u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Iza decenija službe, ogromnog teološkog znanja i uticaja koji je mitropolit bački Irinej Bulović imao u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, stoji jedan presudan trenutak iz njegove mladosti.
U monaški čin uveo ga je lično prepodobni Justin Popović, jedan od najvećih srpskih duhovnika i svetitelja 20. veka.
Irinej Bulović, na praznik Blagovesti 1968. godine, primio je monaški postrig u manastiru Ćelije kod Valjeva iz ruku arhimandrita Justina Popovića, dobivši monaško ime Irinej.
Uz mitropolita bačkog Irineja Bulovića, najpoznatija "duhovna čeda" i učenici prepodobnog Justina Popovića (Ćelijskog), koji su zajedno sa njim činili čuvenu generaciju njegovih sledbenika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, bili su blaženopočivši mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije Radović, umirovljeni episkop zahumsko-hercegovački Atanasije Jevtić i nekadašnji episkop raško-prizrenski Artemije Radosavljević.
Justin Popović (1894-1979) je bio arhimandrit manastira Ćelije, doktor teologije, profesor Beogradskog univerziteta i duhovnik.
Blagoje Popović, potonji otac Justin, rođen je u Vranju 6. aprila (25. marta po starom kalendaru) 1894. godine od oca Spiridona i majke Anastasije. Familija Popovića je kroz generacije bila sveštenička, jedino je Blagojev otac Spiridon bio samo crkvenjak.
Blagoje biva mobilisan u "đačku četu" pri vojnoj bolnici u Nišu tokom Prvog svetskog rata, a kasnije oni se zajedno sa vojskom i sveštenstvom povlače preko Albanije. Stigavši u Skadar, Blagoje moli patrijarha Dimitrija za monaški postrig, patrijarh blagosilja i bogoslov Blagoje postaje monah Justin.
Od 1934. je profesor Bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Zajedno sa Branislavom Petronijevićem osnovao Srpsko filozofsko društvo 1938. u Beogradu. Bavio se prevođenjem bogoslovsko-asketske i svetootačke literature.
Po izbijanju Drugog svetskog rata, otac Justin boravi po mnogim manastirima. Najviše vremena je provodio u ovčarsko-kablarskim manastirima, u kojima je i uhapšen posle rata od strane komunističkih vlasti. Posle pritvora, premestio se u manastir Ćelije.
U Ćelije je došao 1948. godine po blagoslovu vladike šabačko-valjevskog Simeona i mati igumanije Sare, koja je došla sa nekoliko svojih sestara iz manastira Ljubostinje u Ćelije, nekoliko godina ranije.
Otac Justin je stalno bio proganjan, saslušavan, privođen. Malo je bilo onih koji su stajali u njegovu odbranu.
Otac Justin je umro u isto vreme i u isti dan kada je i rođen - na praznik Blagovesti 7. aprila (25. marta) 1979. godine.
Proglašen je za svetitelja 2. maja 2010. godine na liturgiji u Hramu Svetog Save u Beogradu, odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve.
"Njegovo bogoslovlje je bilo plod njegovog živog liturgijskog susreta sa Živim Bogočovekom Hristom i on nikada nije bogoslovstvovao samo teoretski, knjiški, na osnovu nečega što je naučio, nego uvek upravo iz unutrašnjeg dubokog doživljaja, tako da se za njegovu teologiju može s punim pravom reći da je bila opitno, doživljajno i blagodatno bogoslovlje koje izvire iz susreta i bogozajedništva ili čak bogoviđenja. Molitvenik u njemu, sveštenoslužitelj u njemu, liturg svakodnevni, revnosni, neumorni, rađao je iz sebe velikog bogoslova Crkve, a u isto vreme i njegovo bogoslovlje davalo mu je nadahnuće za živi liturgijski odnos prema svemu oko sebe – pre svega, prema živim ljudima. S jedne strane, on je u svom molitvenom liturgijskom podvigu bio beskrajno veran Predanju Crkve i propisima bogoslužbenog ustava Crkve, tipika, a u isto vreme, kad god je realna duhovna potreba to nalagala, umeo je da odlučuje i stvara i sâm, na licu mesta, bez imalo ropskog ili mehaničkog odnosa prema bogoslužbenom Predanju Crkve, pa je tako i sâm bio stvaralac liturgijskih tekstova, pesama i divnih bogonadahnutih molitava, koje su odmah spontano ulazile u bogoslužbenu upotrebu, kako u samom njegovom manastiru tako i mnogo šire. Važna crta njegovog bogoslovlja je, po mom utisku, ta što kod njega sasvim odsustvuje nasleđena dvosmislenost savremenog srpskog bogoslovlja u njegovom lutanju i kolebanju između Istoka i Zapada, tojest između nadahnuća traženog i nađenog u svetom izvoru pravoslavnog sveštenog Predanja i crpenja duhovnih uticaja iz kladenca zapadnog, spekulativnog bogoslovlja, kladenca, koji je, uostalom, već u Justinovo doba bio gotovo presušio. O svakoj od dimenzija njegove prebogate ličnosti – o dogmatičaru, patrologu, liturgičaru, agiologu, hrišćanskom filosofu, pastiru Crkve, duhovniku, propovedniku, besedniku, kao i podvižniku i čoveku molitve, rekao bih neprestane molitve – moglo bi se mnogo govoriti", rekao je svojevremeno Mitropolit bački Irinej govoreći o svom duhovnom ocu Justinu.