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Porodica Amerikanke Kristen Elizabet Nolan (44), radnice putničke agencije koja je iznenada preminula tokom luksuznog krstarenja Antarktikom, podnela je federalnu tužbu protiv kompanija "Panache Cruises" i "HX Expeditions" a u ovaj misteriozni slučaj, kako navodi više američkih medija, umešana je i lekarka iz Beograda.

Prema navodima tužbe, nesrećna žena je na putovanje krenula u "odličnom zdravstvenom stanju", ali je pronađena hladna i bez svesti samo nekoliko dana nakon početka ekspedicije kompanije "Panache Cruises" u novembru 2025. godine, ubrzo nakon noćenja na glečeru pored zapadne obale Antarktičkog poluostrva.

Njeno telo je bilo "prekriveno buđi" kada je konačno vraćeno u SAD nakon šest nedelja.

Greška lekara ili nesrećan splet okolnosti?

U tužbi piše da je jedini lekar na brodu J.S.N, koja inače ima ordinaciju u Beogradu, stigla na lice mesta više od 20 minuta nakon što je posada kruzera alarmirana i pretpostavila je da je Nolan doživela srčani udar.

Kako pišu američki mediji, lekarka iz Beograda je Nolanovoj dala "nekoliko doza leka koji bi mogao biti potencijalno toksičan" ukoliko je bila u stanju hipotermije, a ne u zastoju srca i kasnije je proglašena mrtvom.

U kratkom razgovoru za "Blic", lekarka J.S.N. izjavila je da nije bila na tom kruzeru i nije htela da komentariše konkretan slučaj o kojem pišu američki mediji i pominju njeno ime i prezime.

Međutim, uvidom u njene objave na društvenim mrežama, J.S.N. sebe predstavlja kao "glavnog doktora i šefa bolnice na kruzerima".

- Niko nikada neće saznati da li je bila živa kada je ta doktorka reagovala - izjavio je advokat Nil Bajer (Neil Bayer) , koji zastupa roditelje preminule, Viki Lin Paterson (Vickie Lynn Patterson) i Terija Nolana (Terry Nolan).

Telo vraćeno porodici posle šest nedelja

Bajer je za New York Post rekao da telo Nolanove nije vraćeno njenoj porodici tokom šest mučnih nedelja, dok je držano u argentinskoj mrtvačnici i precizirao da je "na telu bilo buđi" kada je konačno vraćeno u SAD.

- Telo je stiglo umotano u plastiku i zapečaćeno u metalnom kovčegu pri čemu je pogrebnik Nolanovih izjavio da je to bilo "najstrašnije telo koje je video u 50 godina rada" - naveo je Bajer i dodao da je pogrebnik bio toliko šokiran da "nije dozvolio njenoj majci da je vidi".

Obdukcija tela u Argentini "nije identifikovala nikakve faktore ili stanja koja bi objasnila iznenadnu smrt", piše u tužbi.

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Nolan, koja se nedavno razvela, napustila je posao u Dizni Vorldu (Disney World) na kojem je provela 11 godina kako bi prodavala luksuzna putovanja za kompaniju "Panache Cruises", koja joj je ponudila odlazak na antarktičko putovanje kako bi ga bolje opisala klijentima.

Tužba porodice, podneta je 13. novembra federalnom sudu u Orlandu, kao optužene navodi kompaniju "Panache Cruises" i operatera broda "HX Expeditions". Tužba takođe osporava medicinske kvalifikacije doktorke J.S.T. za posao koji je obavljala.

Javnost čeka dalji razvoj sudskog procesa povodom tajanstvene smrti Kristen Elizabet Nolan.

Kurir/Blic