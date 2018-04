SAHRANJEN KAMENKO KATIĆ: Legendarni voditelj će počivati u rodnom selu Đurđevu

BEOGRAD - Danas je sahranjen Kamenko Katić, u rodnom selu Đurđevu kod Novog Sada, koji je bio jedan od prvih i najpoznatijih prezentera vremenske prognoze u Jugoslaviji, voditelj i urednik u Dokumentarnom programu Radio televizije Srbije i autor više od 300 reportaža.

"Novinarstvo je kao jak opijat sa koga se teško skidam.Stalno me nešto svrbi i tera da snimam, istražujem, zabeležim, govorio je nekada jedan od prvih i najpoznatijih prezentera vremenske prognoze u Jugoslaviji Kamenko Katić, a danas na njagovoj sahrani u Đurđevu pročitala autorka i urednica emisije „Trezor“ Bojana Andrić, navodi UNS.

"Novinarstvo je kao jak opijat sa koga se teško skidam. Stalno me nešto svrbi i tera da snimam, istražujem, zabeležim", govorio je nekada Kamenko Katić, a danas na njagovoj sahrani u Đurđevu pročitala autorka i urednica emisije „Trezor" Bojana Andrić

„Senzacionalističke vesti i traženje rupe na saksiji nikada me nisu zanimali. Oduvek su me interesovali obični i marginalni likovi, njihovi životi, sudbine. Trudio sam se da zabeležim svakodnevni život i sve ono što on nosi. Svako od nas ima neku priču, svako ima svoju tajnu i velika je veština naći pravi ključ i osobu otvoriti na pravi način. I sada kada sam u penziji, krenem u šetnju, sretnem ribare i poželim da snimim reportažu o lovu soma na bućku“, rekao je davno Katić.

Kamenko Katić preminuo je u subotu, 31. marta u 83. godini, a komemoracija će biti održana u sredu, u 12 sati u RTS.

Rođen je 1935. u selu Đurđevu kod Novog Sada. Pohađao je Realnu gimnaziju u Novom Sadu, ali je završio veterinarsku školu u Šapcu i zatim radio kao veterinar. Studirao je kratko veterinu i agronomiju, na Pedagoškoj akademiji istoriju i geografiju, a diplomirao na Filozofskom fakultetu, na grupi za etnologiju.

Kad je Kamenko Katić rekao da će da pada kiša, padala je kiša.

Nema više Kamenka.

Kad je Kamenko Katić rekao da će da pada kiša, padala je kiša.

Nema više Kamenka.

Može da bude kako se vremenu hoće.

Za vreme studija počeo je da radi u Radio Titogradu kao spiker, a potom i kao spiker Radio Sarajeva. Bio je i prvi spiker tek osnovane sarajevske televizije. Prvog januara 1962. prešao je u Televiziju Beograd.

Sedamnaest godina pripremao je vremensku prognozu, a potom je u Dokumentarnom programu kao autor, voditelj i urednik uradio više od 300 reportaža.

Neke od njegovih emisija su Uzgred budi rečeno, Život je život, Salašari, Mečkari, Partizanka Slavica, Svetlani u znak priznanja, Planinski mesec nad našim sokakom. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada, između ostalih i četiri nagrade za životno delo (UNS, Savez novinara Jugoslavije, RTS, INTERFER), tri "Zlatna pastira" za scenario i režiju etnofilma u Kučevu.

