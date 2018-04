BORBA ZA ŽIVOT MALE DUNJE KRAĆUN (6): Igor Kovačević i još 51 trkač trčaće kako bi ova devojčica ima normalno detinjstvo

Deca su naše najveće blago, i apsolutno svako zaslužuje zdravo odrastanje i normalno detinjstvo. Nažalost, neka deca nemaju tu sreću. Među njima je i Dunja Kraćun (6) koja boluje od cerebralne paralize.

Igor Kovačević, pokretač je akcije "Sms za kilometar", kojom se "kupuju" kilometri, a ceo iznos se prosleđuje onima kojima je pomoć najpotrebnija. Ovoga puta, priliku da ima normalan, samostalan život, dobiće Dunja Kraćun.



Igor će ekipom trkača koji su se prijavili, trčati na Beogradskom maratonu. Do sada je "prodato" 53 kilometar, i prikupljeno 10.600 dinara.

Kako bi se ovoj devojčici pružila šansa da pobedi ovu opaku bolest, ili bar ublaži simptome, pošaljite 195 na broj 3030 i kupite kilometre. Jedan kilometar košta 200 dinara, a sav iznos ide na Dunjine terapije.

Trkači koji će se boriti za Dunju, dolaze iz svih krajeva Srbije, sa različitim imenima, osobinama, ali sa jednim istim ciljem - da omoguće bolje detinjstvo i život kakav deca zaslužuju.

Cerebralna paraliza ubraja se u razvojne teškoće jer utiče na način detetovog razvoja, samim tim, Dunja ima poteškoće u kretanju i održavanju ravnoteže. Ne hoda, ali je intelektualno očuvana, priča, samostalno sedi i puzi.

Pored cerebralne paralize, ova devojčica ima i epilepsiju. Na nedeljnom nivou ima dva do četiri epi napada koji traju do pet minuta, a nekada traju čak i do 30 minuta, što se dešava jednom u šest meseci.

( Promo tekst - Foto: Promo )

Kurir

Autor: Kurir