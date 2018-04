SRBIJA ĆE NA USKRS BITI OKUPANA SUNCEM: Danas oblačno i toplije, do 19 stepeni! Uveče razvedravanje

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, ujutro i pre podne ponegde s kišom.

Više padavina biće na severozapadu Srbije, a uveče i u toku noći očekuje se postepeno razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Tokom jutra duvaće slab i umeren, severozapadni vetar, tokom dana u skretanju na istočni i jugoistočni, po podne i uveče u Pomoravlju i donjem Podunavlju u pojačanju.

foto: AP/Ilustracija

Najniža temperatura biće od 7 do 11 C, a najviša od 13 do 19 stepeni.

U Beogradu će danas biti pretežno oblačno i uglavnom suvo. Ujutro i pre podne u pojedinim delovima grada moguća je kratkotrajna kiša. Uveče i u toku noći postepeno razvedravanje. Najniža temperatura biće oko 8 C, najviša oko 14 stepeni.

foto: Beta/Milan Obradović

Prema izgledima vremena za sedam dana, do 14. aprila, u nedelju u većem delu pretežno sunčano i toplije, samo u Timočkoj Krajini umereno oblačno. U košavskom području umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata olujni.

U ponedeljak ujutro i pre podne pretežno sunčano, po podne na jugozapadu naoblačenje s kišom, koje će se uveče i u toku noći proširiti na ostale krajeve Srbije. Vetar u slabljenju i skretanju na jugozapadni.

foto: Filip Plavčić

U utorak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo svežije, u severnim i centralnim krajevima ponegde s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima. U sredu pretežno sunčano. Od četvrtka promenljivo i toplije.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Filip Plavčić)

Kurir

Autor: Kurir