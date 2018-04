KVARI SE VREME: Danas toplo i do 26 stepeni, po podne kiša i pljuskovi s grmljavinom

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, rano ujutru i kasnije po podne mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, na severu i istoku.

Tokom dana u većem delu zemlje sa dužim sunčanim periodima, saopštio je Republički hidrometerološki zavod.

Vetar slab i umeren, na jugu Banata ujutru i pre podne jak, južni i jugoistočni, tokom dana u skretanju na zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 16 C, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni.

U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno, rano ujutru i kasnije po podne kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi, moguće su i grmljavine.

Tokom dana sa dužim sunčanim periodima. Vetar ujutru i pre podne umeren, jugoistočni, tokom dana u slabljenju i skretanju na zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura 16 C, najviša dnevna 25 stepeni.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u subotu će biti pretežno sunčano, uz vrlo retku pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska. U nedelju će biti vetrovito uz postepeno naoblačenje sa jugozapada. Duvaće umeren i jak, u južnom Banatu i donjem Podunavlju i olujni, južni i jugoistočni vetar koji će u ponedeljak krajem dana biti u slabljenju.

Naredne sedmice promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz manji pad temperature. Krajem nedelje sunčano i toplije.

