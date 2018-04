VEĆ SU SE SAD POJAVILI! Komarci nam popiše krv! ZBOG VISOKIH TEMPERATURA IZMILELE I ZMIJE

Prve sunčane prolećne dane mnogima su upropastili rečni komarci, koji su se ove godine izlegli ranije zbog visokog vodostaja reka i vlažnog vremena. Oni su toliko agresivni da ujedaju i usred bela dana.

- Razvijaju se pored reka i kanala. Imaju domet od nekoliko kilometara, pa mogu da dođu do naseljenih delova, gde jure ljude i traže žrtvu za hranjenje. Najezda klasičnih komaraca se očekuje početkom maja, u zavisnosti od vremenskih uslova. Mi smo sada na terenu i radimo monitoring, nakon čega se obavljaju tretmani suzbijanja - kaže biolog dr Ivan Aleksić iz Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju.

IZMILELE I ZMIJE

Ovakvo vreme pogoduje i zmijama, koje se sve više mogu naći ne samo u prirodi već i u kućama.

Iz vodokotlića porodice Pešić u Vladičinom Hanu u sredu je izvučena neotrovna zmija stepski smuk, dugačak više od jednog metra. Intervenisalo je Udruženje za zaštitu gmizavaca i životne sredine Poskok iz Vladičinog Hana. - Porodica je prijavila da je zmija ušla u spoljni ve-ce i nisu znali gde se nalazi. Zavukla se u vodokotlić, uhvaćena je i biće vraćena u prirodno stanište - kaže predsednik Udruženja Vladica Stanković.

Stanković ističe da nema mesta za paniku jer zmija nikad ne napada ako je ne ugrozite.

Od decembra do aprila suzbijani su kućni komarci, to jest ženke komaraca koje su uspele da se sakriju i prezime u nekom zatvorenom prostoru. Za sledeću nedelju u planu je suzbijanje komaraca na otvorenom, i to na levoj obali Dunava, Makiškom polju, Adi Ciganliji, Novom Beogradu i donjem Kalemegdanu i Dorćolu.



Ljudi koji uveče sede u baštama žale se na insekte slične komarcima koji se motaju oko glave i veoma su dosadni, a koji pak ne ubadaju. Iz Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju objašnjavaju da je reč o biljnim mušicama iz familije hironamide.

- Za razliku od komaraca, ovi insekti ne zuje i ne ubadaju, samo se javljaju u velikim rojevima. Radi se o mušicama koje su potpuno bezopasne za čoveka i nema razloga za zabrinutost. S prvim lepim danima naše ekipe su na terenu i prate brojnost kako larvenih tako i odraslih komaraca - kažu iz Zavoda.

Trava puna krpelja SUZBIJANJE PRED PRVOMAJSKI URANAK

Ove godine uslovi za razmnožavanje krpelja su idealni. Trava ih je puna i mogu biti veoma opasni. - Tretman suzbijanja krpelja je planiran pred prvomajske praznike, kada se očekuje veći broj ljudi u prirodi. Da bi tretman bio efikasan, potrebno je da trava bude kratko pokošena kako bi sredstva koja koristimo mogla da deluju, kao i da nema padavina i jakog vetra - kažu iz Zavoda za biocide.

Oni savetuju građanima da, kada borave u prirodi, koriste repelente koji odbijaju krpelje, da nose duge nogavice i rukave, kao i da izbegavaju neuređene zelene površine.

