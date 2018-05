ZA LENJE STANARE PAPRENA KAZNA: Ko ne izabere upravnika, penal 2 MILIONA!

Stanari koji ni pet meseci od isteka roka nisu izabrali upravnika zgrade i neće ili ne mogu da se dogovore to da urade nek budu spremni da plate kaznu koja može da bude i do dva miliona dinara!

Rok za registraciju stambene zajednice i izbor upravnika u zgradama u Srbiji istekao je još 12. decembra 2017. posle čega je lokalna komunalna inspekcija počela da upozorava stanare da nisu ispunili svoju zakonsku obavezu i da im određuje naknadne rokove da to urade.

- Ti rokovi su bili 30 plus 15 dana od dana kada komunalni inspektor dostavi obaveštenje zgradi da mora da izabere upravu. Tamo gde su ti rokovi istekli sad se pristupa uvođenju prinudne uprave, a da li će stambenoj zajednici, odnosno stanarima biti izrečena i kazna zavisi od lokalne samouprave.

Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada predviđeni raspon kazni za stambenu zajednicu se kreće od 50.000 do dva miliona dinara zavisno od veličine zgrade. Sa kažnjavanjem se još uvek nije krenulo, to je samo najava - objašnjava Radovan Trifunov, PR Udruženja profesionalnih upravnika "Profesionalni upravnici Srbije":

- Sve zgrade su u kontaktu sa komunalnom inspekcijom i oni sad dogovaraju kako da se na najjednostavniji način izvrši registracija i odredi uprava. Komunalna inspekcija pokušava da navede stambene zajednice da same odaberu profesionalnog upravnika jer je to najbolji način da stambena zgrada funkcioniše i da se kvalitetnije održava.

Trifunov dodaje da Komunalna inspekcija odlučuje kolika će kazna biti izrečena zgradi.

Vesna Protulipac, šef Odseka za adresni registar u Republičkom geodetskom zavodu, kaže da je u Srbiji do sada registrovano 30.155 stambenih zajedinica i izabrano isto toliko upravnika.

- Od ukupnog broja upravnika 22.776 su obični upravnici koje su izabrali sami stanari, a 7.327 su profesionalni upravnici. Registraciju stambenih zajednica i izbor upravnika kontrolišu komunalni inspektori dok mi u RGZ konrolišemo samo evidenciju - kaže Protulipac za Kurir.

Činjenice

Procedura izbora - Rok za izbor upravnika je istekao 12. decembra 2017. godine

- Komunalna inspekcija daje novi rok od 30 plus 15 dana da stanari moraju da izaberu upravnika

- Tamo gde su i ti rokovi istekli pristupa se uvođenju prinudne uprave

- Lokalna samuprava odlučuje da li će stanarima biti izrečena kazna i kolika, a mže da bude od 50 hiljada do dva miliona, u zavisnosti od veličine zgrade

Činjenice: - 25.000 dinara iznosi kazna za upravnika koji ne istakne spisak stanara na vidnom mestu

- 25.000 dinara je kazna za upravnika ako ne istakne odluku o kućnom redu na vidnom mestu

- 20.000 dinara iznosi kazna za upravnika ako dozvoli unošenej teškog građevinskog materijala u lift zgrade

- 50.000 dinara je kazna za skupštinu stambene zajednice koja ne očisti sneg ispred ulaza

- 10.000 dinara je kazna za stanara koji drži bicikl u hodniku zgrade

- 10.000 dinara je kazna za stanara zgrade koji suši veš na balkonu

- 10.000 dinara je kazna za stanara koji nema broj na vratima stana

Tabela Gradovi Broj izabranih upravnika

Beograd 11.644

Novi Sad 2.317

Niš 1.332

Kragujevac 568

Kraljevo 502

Subotica 497

Čačak 434

Valjevo 428

Pančevo 397

Zrenjanin 382

Kruševac 360

Jagodina 324

Smederevo 278

Loznica 265

Leskovac 253

Pirot 151

Vranje 142

Užice 141

