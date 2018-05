PONESITE KIŠOBRANE, BIĆE KIŠE DANAS: Svežije, do 25 stepeni! Mogući pljuskovi sa grmljavinom

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, malo svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar će biti slab i umeren, jugoistočni, istočni. Najniža temperatura od 9 do 15 stepeni, najviša od 21 do 25 C.

U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno, malo svežije, povremeno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura 16 C, najviša 23 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, do nedelje će biti toplo, sa dužim periodima sunčanog vremena i uslovima za kratkotrajnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom, uglavnom po podne i uveče. Od ponedeljka će biti svežije sa češćom pojavom kiše, pljuskova i grmljavina.

