POŠTENI PROIZVOĐAČI OGORČENI: Prevaranti prave lažni kozji sir i kradu nam posao!

Skrivanje istine da je većina kozjih sireva na srpskom tržištu napravljena od kravljeg mleka sa sobom nosi veliku opasnost po zdravlje ljudi.

Kurir je objavio tekst da to može dovesti do fatalnih posledica po one koji su alergični na proteine iz kravljeg mleka, a stručna javnost je apelovala na proizvođače da jasno na etiketi, uz naziv kozji sir, naznače koliko je procenata on zaista kozji, kao i da ne dovode više građane u zabludu i opasnost skrivajući te podatke sitno ispisane na deklaraciji. Po pravilniku o kvalitetu mleka i starter kultura, dozvoljava se da bude 49 odsto kravljeg mleka, koje je i dva i po puta jeftinije od kozjeg, pa proizvođači to masovno koriste kako bi ostvarili što veći profit, ne obraćajući pažnju na moguće veoma štetne efekte.

Ipak, nije sve tako crno. Izuzetno svetao primer je kompanija "Beocapra" iz Kukojevaca kod Šida, koja proizvodi 100 odsto kozji sir. U procenat. Branislav Milić, tehnolog u mlekari ove čuvene srpske firme, naglašava da oni garantuju za kvalitet kompletnog asortimana, jer posebnu brigu vode o tome da kupci budu zadovoljni i da u potpunosti iskoriste sve benefite po zdravlje koje donose proizvodi njihovog brenda "Kozari" napravljeni stoprocentno od kozjeg mleka.

- U praksi sam susretao dosta nelojalne konkurencije koja kravlje mleko meša s kozjim, a to ne deklariše i prodaje sir kao da je 100 odsto od kozjeg mleka. Mi kao velika fabrika koja prerađuje mleko i radi s velikim sistemima imamo veće troškove nego oni. Kozje mleko je tehnološki zahtevnije za preradu od kravljeg i kad se sve to sabere, nas to mnogo skuplje košta u odnosu na one koji dodaju kravlje mleko. Na taj način oni imaju mogućnost da taj "kozji" sir prodaju po nižoj ceni i time nama smanjuju prodaju - ističe Milić.

On naglašava da u proizvodima kompanije "Beocapra" nema ni aditiva ni konzeravansa.

- Kao tehnolog, garantujem da su proizvodi brenda "Kozari" mlekare "Beocapra" 100 odsto od kozjeg mleka, što analize mogu i da dokažu. Mesečno preradimo 75.000 litara kozjeg mleka. Proizvodimo kozji krem-sir, meki kozji sir u salamuri, polutvrdi kozji sir u salamuri i nekoliko tipova ekstra masnih kozjih sirova s plemenitim plesnima, po čemu smo jedinstveni na ovom području. Radimo i jogurt od kozjeg mleka, probiotski napitak od kozjeg mleka i surutku, koja je biološki najvrednija - navodi Milić i dodaje da kompanija "Beocapra" izvozi svoje proizvode u Rusiju, Crnu Goru i BiH.

Brojke

75 hiljada litara kozjeg mleka preradi "Beocapra" mesečno

10 do 13 litara kozjeg mleka potrebno je za kilogram kozjeg sira

150 hiljada do milion dinara iznosi kazna za netačno deklarisanje proizvoda

ČINJENICE

Proizvodi "Beocapre" foto: Damir Dervišagić - kozji krem-sir

- meki kozji sir u salamuri

- polutvrdi kozji sir u salamuri

- nekoliko tipova ekstra masnih kozjih sireva s plemenitim plesnima Garantovan kvalitet... Radomir Roganović, suvlasnik Beocapre foto: Damir Dervišagić

- jogurt od kozjeg mleka

- probiotski napitak od kozjeg mleka

- surutka



Benefiti proizvoda od kozjeg mleka

Kozje mleko

- ima najveću sličnost s majčinim mlekom

- jača imunitet

- leči bronhitis i alergije

- smanjuje rizik za nastanak karcinoma pluća

- sprečava pojavu visokog krvnog pritiska i ateroskleroze

- poboljšava krvnu sliku

- utiče na kvalitet kože, kose i noktiju

- mogu ga piti dijabetičari Kozji sir

- snižava nivo holesterola u krvi

- ima antikancerogeno dejstvo

- poboljšava varenje

- ima dobar uticaj na mišiće i kosti

- unapređuje rad bubrega i jetre Surutka od kozjeg mleka

- snižava krvni pritisak

- prečišćava organizam i dobra je za mršavljenje

- pomaže kod zatvora

- preporučuje se kod dermatitisa, ekcema, psorijaze, kožnih alergija...

- pogodna je za osobe koje svakodnevno piju lekove

