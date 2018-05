NEVREME ŠIROM EVROPE, U SRBIJI CRVENI METEOALARM! Olujni vetar i pljuskovi sa grmljavinom narednih dana!

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a lokalno i sa kratkotrajnim vremenskim nepogodama, naročito izraženim uveče i noću na jugu, jugoistoku i istoku Srbije, gde se očekuje preko 30 mm za 3 sata, kao i pojava grada i olujnog vetra.



Vetar će biti slab i umeren, južni i jugozapadni, uveče i noću zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 C do 16 stepeni, najviša dnevna od 20 C do 24 stepena.

U četvrtak crveni meteoalarm

U istočnoj, jugoistočnoj Srbiji i na Kosovu u četvrtak je na snazi crveni meteoalarm, koji upozorava na veoma opasno vreme. U ovim delovima Srbije posebne mere opreza su zbog grmljavine i izuzetno obilne kiše.

foto: Printscreen RHMZ



U Beorgadu će biti promenljivo oblačno, povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni, uveče u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura 16 stepeni, najviša dnevna 24 stepena.



Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će u sredu biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.



Zatim pretežno sunčano i postepeno toplije, ponegde sa popodnevnim pljuskovima i grmljavinom, koji će uz promenljivu oblačnost biti češći u nedelju i početkom sledeće sedmice.

Nevreme širom Evrope

U Hrvatskoj je i dalje na snazi žuti meteo-alarm posle nevremena do kojeg je došlo u delovima te zemlje u nedelju.

Obilna kiša pala je u delovima Zagreba, padavina sa grmljavinom bilo je i u Karlovcu, kao i širom Istre, gde je pao grad koji je formirao led deblji od 40 centimetara.

foto: AP/Ilustracija

Jaka kiša pogodila je delove Nemačke, kao i Italije, a u nekim delovima Francuske, sa višom nadmorskom visinom, pao je sneg.

Sneg je pao na jugoistoku, u departmanima Lozar, Ardešu i Gornja Loara.

U tim departmanima na snazi je narandžasti meteo-alarm, saopštava “Meteo Frans“. Alarm će biti na snazi do utorka

Kako kažu meteorolozi, sneg i dalje pada na mestima iznad 1.000 – 1.200 metara nadmorske visine, a fotografije snežnog pokrivača objavili su mnogi korisnici društvenih mreža.

Kako pišu francuski mediji, snežni pokrivač vidiljiv je na nekim mestima koja su na 900 metara nadmorske visine.

(Kurir.rs/Agencije/RHMZ)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

DUGA IZNAD BEOGRADA! (KURIR TV)

Kurir

Autor: Kurir