USKORO IZMENE ZAKONA: Čuvajmo ćirilicu kao kolevku

Ćirilica je srpsko pismo na kojem je kroz hiljadu godina stvarana srpska kultura, a to što su je samo okupatori zabranjivali dovoljan je razlog da je branimo.

Ovako govore sagovornici Kurira povodom predloga izmena i dopuna Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama koji je upućen Vladi Srbije na usvajanje, a koji predviđa obaveznu upotrebu ćirilice u svim državnim institucijama i pod pretnjom kaznama do milion dinara.

- Niko nema nameru da ubije latinicu, nego je u pitanju potreba da se vrati status ćirilici, koji treba da ima kao nacionalno pismo, i da se uredi srpski jezički prostor. Ćirilica je u srži srpske kulture i nema ama baš nijednog razloga da se ćirilica ne koristi. Shvatili smo da su se promenile društvene okolnosti i da jezik i njegovo pismo dobijaju drugačije mesto. Latinica se uči i učiće se u školama, ali ćirilica treba da ima prevagu kao izvorno srpsko pismo na kome su stvoreni spomenici kulture koji ulaze u svetsku baštinu. Važno je da mi prihvatimo činjenicu da je ćirilica srpsko pismo na kojem smo stvorili hiljadugodišnju kulturu, a ne negirajući činjenicu da je na latinici, koja nije srpsko pismo, ali se nametnula u 20. veku, napisano mnogo toga kod Srba - kaže Sreto Tanasić, direktor Instituta za srpski jezik i predsednik Odbora za standardizaciju srpskog jezika SANU.

On dodaje da je obavezna upotreba ćirilice važna i zbog toga što se na internetu jedino ona prepoznaje kao srpsko pismo.

- U međunarodnim informatičkim organizacijama koje identifikuju jezike i njihovo pismo samo ćirilica se identifikuje kao srpsko pismo. Sve što je napisano na srpskom jeziku na latinici spada pod kategoriju hrvatski jezik - ističe Tanasić.

Akademik Matija Bećković naglašava da je ćirilica davno proglašena za najsavršenije pismo na svetu, koje moramo da čuvamo.

- Samo su okupatori zabranjivali ćirilicu, i to bi već bio dovoljan razlog da je mi ne damo i branimo. Srbija se ne može vratiti sebi ako se ne vrati svom pismu imenu i jeziku. Svako slovo ćirilično jedan je kulturni spomenik koje bi trebalo staviti pod zaštitu države. To nije veliki izdatak, ima samo 30 slova - kaže Bećković.

Lingvista Ranko Bugarski smatra da ćirilica nije ugrožena u meri u kojoj se to tvrdi i ističe da ima važnijih stvari kojima bi trebalo da se bavi Ministarstvo kulture. - Trebalo bi više pažnje da poklone stvarima koje su u većoj meri realan problem kao što je nedopustiv nivo funkcionalne pismenosti i jezičke i opšte kulture. Nije potrebno naglašavati na kojem je nivou govor u pojedinim najuticajnijim medijima, televizijama sa nacionalnim frekvencijama koje imaju rijalitije sa prostačkim govorom - naglašava Bugarski i dodaje da je ćirilica zaštićena Ustavom kao službeno pismo, svi udžbenici za osnovne škole su na ćirilici, kao i da se bez znanja ćirilice ne može završiti osnovna škola.

U Crnoj Gori ćirilica samo na groblju

Bivši crnogorski političar Momir Bulatović izjavio je da su nadgrobni spomenici jedina mesta u Crnoj Gori na kojima neprikosnoveno pobeđuje ćirilica.

- U Crnoj Gori je ćirilica proterana svuda, osim sa jednog mesta, a to je groblje. Niko se od ovih savremenih Montenegrina - Crnogoraca ne sahranjuje, kada dođe njegova potonja ura, a da stavi latinicu. Ne možete, to je prosto pismo koje pripada Crnoj Gori, ne možete biti Crnogorac na latinici, tako da sve će to da prođe i doći na svoje - izjavio je Bulatović na TV Prva.