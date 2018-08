VRATILA SE SA MORA A RAČUN ZA MOBILNI 65.000 DINARA! Da li se Srbima internet u romingu UKLJUČUJE SAM!?

Ništa vam ne može upropastiti savršen godišnji odmor kao račun za mobilni koji vas dočeka po povratku sa letovanja. Dešava se da ljude po povratku sa odmora u sandučetu sačeka račun od nekoliko desetina hiljada dinara. Evo zašto se to dešava

- Da li se još nekom od vas samoinicijativno uključio roming u Grčkoj? Prenos podataka u romingu mi je bio isključen. Napominjem da kartica putuje sa mnom već 20 godina i da mi se ovo nikad nije desilo - napisao je u Fejsbuk grupi jedan Srbin koji je trenutno u Grčkoj i u prilogu je postavio i fotografiju računa. Zatim se pojavila još jedna slična objava.

- Sve one koji su imali iskustvo sa nabijanjem računa za internet želim da obavestim da sam upravo zvao svog operatera i tražio da mi isključe sve opcije za internet dok ne dođem nazad u Srbiju. Kada se vratim planiram da promenim operatera, ali i da ih tužim. Situacija je takva da pozadinske aplikacije mogu da vam skidaju internet i kad je opcija za prenos podataka isključena. Kad sam je pitao kako je to moguće i da li imaju osnov u ugovoru za tako nešto, nije znala da mi kaže. E sad, meni je račun 1200 dinara, malo je to tako da pojedinačna tužba ili žalba sigurno neće upaliti. Ja ovo da im oprostim i platim ne pada mi napamet. Ko bude želeo da učestvuje u kolektivnoj tužbi, neka mi se javi. Ja im ovaj bezobrazluk sigurno neću oprostiti! To sam upravo obećao ovoj iz kol centra i tako će biti. Ovo je klasična krađa! - napisao je još jedan korisnik.

Ovi statusi pokrenuli su lavinu komentara ljudi koji su se našli u istoj situaciji, i nisu znali šta da rade.

- Sa njima se na kraj ne može izaći. Pretprošle godine nisam uključio internet, a račun 7.800 dinara. Džaba ja kukao. Morao da platim. A uzgred, svi su isti. Ove godine sam samo ja 30 sekundi upalio internet kroz Makedoniju i to me koštalo 1.500 dinara - dodaje još jedan turista.



Jedna devojka koja je prošle godine letovala u Ankari u Turskoj ispričala je za da je zbog svoje krivice, račun za telefon platila kao celo letovanje.

- Imala sam dečka koji je bio u Srbiji u tom trenutku i uveče bih mu se javljala. U hotelu te večeri nije bilo vajfaja, pa sam odlučila da uključim podatke na kratko. Bila sam spremna da platim račun od šest ili sedam hiljada dinara jer sam želela da mu se javim. Nažalost podaci su mi ostali uključeni do ujutru jer sam zaspala. Kada sam se vratila u Srbiju dostavljen mi je račun od 65.000 dinara. Bila sam u šoku. Ali sama sam kriva. Iskreno to je previše novca, ali u romingu je tako. Morate paziti na prenos podataka, nisu operateri krivi - rekla je ona.

foto: Printscreen

Kako je dodala, kada se vratila morala je odmah da naplati trećinu računa, kako joj ne bi išla velika kamata, a zatim je mesečno isplaćivala ostatak.



Svi operateri iz Srbije konstatovali su isto. Ljudi iz korisničkih servisa svih srpskih provajdera su veoma ljubazno objasnili da pomenuti problem nije realan, te da do neželjene potrošnje podataka ne može doći, ukoliko korisnik sam isključi opciju prenosa podataka u romingu.

- Ukoliko imate telefon i ne želite da koristite internet - obavezno isključite opciju “razmene internet podataka”. Isključen data saobraćaj ne utiče na govorne i SMS usluge, ali onemogućava da slučajnim korišćenjem internet protoka u pozadini napravite ogromne račune. Čim uključite internet, automatski vam stižu mejlovi, notifikacije i poruke sa društvenih mreža, aplikacije počinju sa ažuriranjem. Tako da naizgled bezazleno paljenje mobilnih podataka u romingu "na dva minuta" može vam doneti račun od preko 20.000 dinara na kraju letovanja - ističu oni.



Zato, isključite i sve ekranske vidžete, poput vremenske prognoze, kursne liste, mejl aplikacije, koji su povremeno ili konstantno na vezi sa internetom i primaju i šalju podatke. Ne koristite telefon za surfovanje vebom ili pregledanje interneta putem aplikacija. Takve stvari radite isključivo preko Wi-Fi veze, koja je u mnogim evropskim zemljama rasprostranjena i uglavnom besplatna, savetuju operateri.

- Jedna veoma bitna stvar. Besplatan data saobraćaj koji operateri daju uz postpejd pakete važi samo na teritoriji Srbije, ne i u romingu! Svi podaci koje primite i pošaljete preko telefona van granice Srbije biće vam i naplaćeni - dodaju operateri u Srbiji.

Mnogi žele sa plaže da postave selfi na Instagram ili Fejsbuk. Ukoliko uključite internet na nekoliko sekundi da postavite sliku to će vas koštati minimum 600 dinara.

Tarifiranje poziva i usluga u romingu

Crna Gora, Makedonija i BIH

Dolazni pozivi (din/ min) - 7.39

Odlazni pozivi (din/ min)

SMS 8.89- 9 din

Susedne zemlje i Grčka

Dolazni pozivi (din/ min) - 36- 44,99

Odlazni pozivi (din/ min) 102- 109,90

SMS 24- 27,90 din

(Kurir.rs/Telegraf Foto: Profimedia/printscreen)

Kurir

Autor: Kurir