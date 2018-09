TREĆAKA UDARIO DEČAK IZ ODELJENJA, PA POČEO DA GA DAVI: Mališa pretrpeo teške traume, a da ih deca nisu rastavila ko zna šta bi bilo (FOTO)

Na društvenim mrežama su se pojavile šokantne fotografije deteta sa vidnim ožiljcima, za koje se tvrdi da je pretrpelo vršnjačko nasilje u osnovnoj školi "Heroj Radmila Šišković".

Dečak je učenik trećeg razreda, a u komentaru ispod fotografija piše da se napad desio za vreme malog odmora i to od strane deteta iz odeljenja.

"Sve se dogodilo juče u školi "Heroj Radmila Šišković" u odeljenju III1, posle prvog časa za vreme malog odmora. Učiteljica je otišla do kancelarije na 5 minuta. Moj sin je sedeo na svom mestu, dečak iz odeljenja mu je prišao i uzelo flašicu (inače dete koje sve u odeljenju maltrertira). On je potrčao da je uzme i rekao vrati mi, mali ga je udario, bacio na pod i počeo da ga davi, sreća je što su dva drugara videla i razdvojila ih nekako, inače ko zna kako bi se završilo. Ovo nije prvi put da mi dete ovako prolazi i nije prvi put da se žalim direktoru i nadležnima u školi ali se nadam da će biti poslednji. Nadam se da će sada neko nešto preduzeti. IŠLI SMO JUČE KOD LEKARA DETETU JE BILO JAKO LOŠE od stresa šećer mu je bio 8.5, sav je istraumiran danas je morao i kod psihologa jer od tolikih maltretiranja on se povlači u sebe i nekada neće da kaže šta je pretrpeo u školi, morao je da odradi komplet laboratoriju kako bi videli da li je sve u redu. Možda sam ja kriva što sam vaspitala dete da je škola druga kuća gde se uči i druži!!!"

