DRAMA PRED POČETAK PARADE PONOSA: Uhapšen muškarac kod crkve Svetog Marka! (KURIR TV)

BEOGRAD - Grupa vernika okupila se danas pre početka današnje Parade ponosa nedaleko od crkve Svetog Marka u centru Beograda.

1 / 4 Foto: Vladimir Šporčić

Oni su došli da pokažu svoje nezadovoljstvo današnjom šetnjom.

1 / 11 Foto: Vladimir Šporčić

Podsetimo, Parada ponosa, pod sloganom "Reci DA", biće održana danas u centru Beograda, a okupljanje učesnika počinje od 12 časova na Slaviji. Ovogodišnja Kuma Prajda, novinarka Suzana Trninić, učesnicima će se obratiti na Trgu Slavija oko 14 časova, a šetnja do 14.30.

Povorka će krenuti sa Slavije, a kretaće se Ulicom kralja Milana, preko Terazija do Kolarčeve, zatim do Ulice Vase Čarapića, a završava se na Studentskom Trgu. Posle toga, u Studentskom parku od 16 do 20 časova biće organizovan zabavni program koji je otvoren za javnost.

(Kurir.rs/Foto: Vladimir Šporčić)

Kurir

Autor: Kurir