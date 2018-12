AKCIJA KURIRA! PROMENITE ZAKON: Izvršitelji pljačkaju i dužnike i poverioce

Osim toga što na ulicu izbacuju građane zbog minornih dugova, pojedini izvršitelji toliko su se osili da čak i novac koji dužnici uplate ne prenose poveriocu koji ih je angažavao.



Ovo priznaje čak i Komora javnih izvršitelja!

- Komora javnih izvršitelja je, u sklopu svojih nadležnosti, obavljajući postupak nadzora i podnoseći zahteve za pokretanje disciplinskog postupka, zaključila da se nepravilnosti u radu javnih izvršitelja pretežno odnose na prekoračenje ovlašćenja, neprenošenja sredstava koje su dužnici uplatili na račun poverioca i postupanja suprotno javnoizvršiteljskoj tarifi - navode iz Komore za naš list.



Podsećaju da su javni izvršitelji počeli sa radom polovinom 2012. i da se novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju primenjuje od 1. jula 2016, a da se navedeni podaci o najčešćim uočenim nepravilnostima odnose na periode primene oba zakona.

- Trenutno su u toku tri disciplinska postupka koje je Komora pokrenula protiv javnih izvršitelja, od toga jedan zbog teže disciplinske povrede. Komora ne raspolaže podacima o eventualnom procesuiranju javnih izvršitelja pred sudovima - napominju iz Komore.



Postojeći Zakon o izvršenju i obezbeđenju (ZIO) krši Ustavom zagarantovano pravo na nepovredivost stana i to je samo jedan od razloga zašto bi ovaj zakon, zbog čijih nepreciznosti su javni izvršitelji ojadili na hiljade građana, trebalo što hitnije promeniti. Iz Komore navode da su Ministarstvu pravde dostavili svoje predloge za izmenu Zakona o izvršenju i obezbeđenju, i to sa zahtevom da se javnim izvršiteljima prošire ovlašćenja.

- Smatramo da bi promena načina licitacije, odnosno uvođenje sistema elektronske prodaje, povećala stepen transparentnosti i sasvim sigurno uticalo na ukupno povećanje kupoprodajne cene, što je interes svih učesnika u izvršnom postupku - poručuju iz Komore.

Dejan Gavrilović iz Udruženja za zaštitu potrošača Efektiva smatra da bi Komora izvršitelja morala biti rigoroznija prema svojim problematičnim članovima: - Čim u javnosti isplivava veliki broj problema u radu izvršitelja, a s druge strane, retko koji izvršitelj biva sankcionisan, očigledno je da Komora nema uvid u detalje rada svakog izvršitelja, koji su se zbog toga oteli kontroli i prave propuste u radu. Komora se, izgleda, više bavila time kako da naplati članarinu, nego da nadzire rad izvršitelja. Otuda nemaju ni etički kodeks, a kada bi to formirali i uz rigorozniju kontrolu svojih članova, sigurno bi ih u većoj meri sprečili da rade nezakonito.

ČINJENICE NEKE OD TEŽIH POVREDA DISCIPLINE - naplata naknade za rad ili naknade troškova suprotno javnoizvršiteljskoj tarifi - nezakonito korišćenje sredstava s namenskog računa - ponavljanje iste radnje izvršenja ili obezbeđenja da bi se uvećali troškovi postupka - postupanje sa stvarima i novčanim sredstvima u izvršnom postupku ili postupku obezbeđenja koje je suprotno zakonu ili ovlašćenju stranaka - povreda etičkog kodeksa javnih izvršitelja ili standarda profesionalnog ponašanja javnih izvršitelja koja je dovela do teškog ugrožavanja ugleda javnih izvršitelja

MERE ZA LAKŠE DISCIPLINSKE POVREDE

- opomena

- novčana kazna do jedne prosečne mesečne plate sudije osnovnog suda

Mere za teže disciplinske povrede

- javna opomena

- novčana kazna od jedne do 12 prosečnih mesečnih plata sudije osnovnog suda

- privremena zabrana delatnosti javnog izvršitelja (može trajati od tri meseca do jedne godine)

- trajna zabrana delatnosti javnog izvršitelja