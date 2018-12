DEČAK (9) IZ ZVEČANSKE OTVORIO DUŠU: Pravimo ukrase za jelku, ukrašavamo naše sobe sa vaspitačima, dolazi nam Deda Mraz, i uvek IMAM ISTU ŽELJU... MAMU I TATU

Mališani koji svoje detinjstvo provode u nekom od domova Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine Zvečanska, imaju samo jednu želju - da imaju porodicu i da budu okruženi ljubavlju.

Oko 400 dece i mladih sanja da novogodišnje poklone ispod jelke otvori u roditeljskom domu, kao i da sa novom porodicom izlomi božićnu česnicu, pišu "Večernje novosti".

- Uvek nam je lepo za Novu godinu - priča Amar (9). - Družimo se više nego inače, dobijamo poklone. Pravimo ukrase za jelku, ukrašavamo naše sobe sa vaspitačima. Idemo i na predstave, dolazi nam Deda Mraz. Uvek imam istu želju - mamu i tatu.

Koliko su u ovo doba godine osećanja pomešana, najbolje zna Jelena (20), štićenica doma, koja sada studira Fakultet za primenjenu ekologiju.

- Svakodnevica nas podseća da rastemo bez roditeljske ljubavi i brige, i to je jako bolno. I upravo kad dođu praznici, to nekako više dođe do izražaja. Kroz mnogobrojne aktivnosti i druženje zaboravimo koliko nam je život težak. Ipak, i proslave nove godine i Božića sa grupom i vaspitačima, uvek ostaju kao lepe uspomene. Svi su oni moja porodica - priča Jelena.

Zato je decembar za neke štićenike doma najtužniji, a ujedno i najlepši, jer je ispunjen događajima i dešavanjima.

- Deca od početka decembra počinju da prave ukrase, a sredinom meseca ukrašavamo domove, kitimo jelke - priča dugogodišnji upravnik doma Zoran Milačić. - Pred praznike, mnogo donatora nam se javlja, ljudi koji žele da pomognu, pa deca dobiju i po nekoliko paketića. Mnogi im organizuju odlaske u bioskop, na pozorišne predstave, što dodatno podstakne novogodišnju atmosferu.

Pred novogodišnju noć, kuvarice u domovima danima pripremaju bogatu trpezu. Deca se tada časte ruskom salatom,rolatima, sarmama, pečenjem, tortama i raznim drugim đakonijama. I dok najmlađi u svojim krevetima prespavaju ponoć, nešto starija deca u prostorijama za druženje se zabavljaju, igraju i pevaju, gledaju novogodišnje filmove. Tinejdžeri, pak, idu sa svojim društvom na doček.

Nekada deca odlaze u domove svojih rođaka, da tamo proslave praznike - priča Ivana Cerović, socijalni radnik. - Često dobiju dozvolu da odu u biološku porodicu, koja nema sredstava da ih izdržava, ili u hraniteljsku porodicu, ako su je imali. Njihova radost je tada najveća. A nama i jeste cilj da mališani što više budu u kontaktu sa svojim bližnjima.

