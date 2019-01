UPLATIO 800 DINARA, DOBIĆE ČISTIH 4,8 MILIONA EVRA! Misteriozni stanovnik Subotice obezbedio je 13 generacija jednim tiketom, a evo šta se zna o NOVOM LOTO MILIONERU!

Srećnik iz Subotice koji je na lotou dobio najveću premiju u istoriji Državne lutrije Srbije, vrednu 6.050.000 evra, posle odbijenog poreza od 20 odsto na svoj račun dobiće čak 4.839.975 evra.



Na ovu sedmicu čekalo se malo duže od godinu dana, od januara 2018. godine, kada je dobitak od 300.000 evra otišao srećnom dobitniku u Beogradu.

Ovih 4,8 miliona evra garantuje srećniku iz Subotice da iz korena promeni svoj život, i to u najluksuznijem smeru - da živi u najelitnijom stanu ili kući, vozi najbolji automobil na svetu ili čak da bude vlasnik jednog od najskupljih mobilnih telefona ikada napravljenih.



Koliko je vredan dobitak koji su mu doneli magičnih sedam brojeva, 1,3,7,10,19,20,30 iz loto bubnja, govori i to da bi od te sume mogao da obezbedi siguran mesečni prihod za čak 13 generacija potomaka. Naime, građaninu Srbije sa sadašnjom prosečnom platom od 49.901 dinar trebalo bi 957 godina rada da bi zaradio tih nešto više od 4,8 miliona evra. Uzimajući da je prosečni životni vek u Srbiji oko 75 godina, za ovu premiju bi trebalo 13 života, i to rada od rođenja do smrti.



Ko je srećan dobitnik, zasad nije poznato ni Državnoj lutriji Srbije, jer im se još nije javio, ali mu poručuju da za podizanje svog dobitka ima rok od 60 dana, što on verovatno i zna, posebno sada kad ga novac čeka. Prema podacima DLS, dobitnik "sedmice" uplatio je 800 dinara za 10 loto kombinacija, i to 15. januara, na trafici u Subotici. Sedmicu je dobio u četvrtoj kombinaciji, a u ostalim kombinacijama ima dobitak tri trojke.



Iz Državne lutrije poručuju da je za podizanje dobitka potrebno da vlasnik dobitne kombinacije donese potvrdu o uplati dobitnog tiketa i ličnu kartu, nakon čega mu se na bankovni račun uplaćuje dobitna suma u celosti ili u ratama, prema njegovoj želji.



ČINJENICE

ŠTA SE MOžE SA 4,8 MILIONA EVRA

1. Kupiti osam najluksuznijih stanova foto: Tanjug/Sava Radovanović - Najskuplji na tržištu u Srbiji trenutno je četvorosobni stan od 123 kvadrata u Beogradu na vodi, koji košta 590.000 evra

2. Useliti se u najskuplju vilu foto: Shutter - Trenutno najluksuznija nekretnina u Srbiji je kuća od 900 kvadrata na Vračaru, u Krunskoj ulici, koju je projektovala Jelisaveta Načić i košta 3,5 miliona evra

3. Kupiti 13 automobila "rols-rojs" foto: Shutter - Najskuplji automobil na svetu proizveden 2018. je "rols-rojs kalinan", SUV model kome je u standardnoj varijanti početna cena 350.000 dolara. Personalizovana varijanta, odnosno prva klasa "kalinan" limuzina, košta oko dva miliona evra

4. Uplatiti deset putovanja oko sveta za dvoje foto: Shutter - Zakup najveće kabine na luksuznom kruzeru, koji na putovanju oko sveta za 245 dana poseti 59 zemalja na svakom kontinentu, košta 220.000 evra za jednog, odnosno 440.000 evra za dvoje

5. Kupiti mobilni s dijamantima foto: Shutter - Jedan od najskupljih ikad napravljenih mobilnih telefona je "suprim goldstrajker ajfon", čija je zadnja maska izrađena od 22-karatnog zlata težine 71 grama i pojačan sa 53 dijamanta košta oko tri miliona evra



NAJVREDNIJE IZVUČENE "SEDMICE"

VOJVOĐANI SREĆNE RUKE

6 miliona evra dobio Subotičanin januara 2019.

4,8 miliona evra dobio srećnik iz Kanjiže 2010.

4,4 miliona evra osvojio listić u Odžacima 2017.

4 miliona evra dobio tiket iz Stare Pazove 2005.



(Kurir/S. Đorđević)

Kurir

Autor: Kurir