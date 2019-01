SRBIJO, POMOZI: Za lečenje dvoje decе od cerebralne paralize potrebno 40.000 evra (VIDEO)

Da bi se dvanaestogodišnjoj Ani Arsić i njenom godinu dana starijem bratu Aleksi operacijom olakšao hod produženjem tetiva potrebno je 40.000 evra.

Taj novac za njihovu mnogobrojnu porodici je nedostižan. Majka Tereza Arsić radi u „Metalcu“ u Gornjem Milanovcu, otac Dragan je nezaposlen...

foto: privatna arhiva

- Oboje su rođeni u sedmom mesecu i imaju cerebralnu paralizu. Aleksi je dijagnostikovana odmah po rođenju, a Ani sa navršene četiri godine, tako da smo po bolnicama već 12 godina. Oboje se leče u Specijalnoj bolnici za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju u Sokobanjskoj u Beogradu.

foto: privatna arhiva

Zahvaljujući dobrom timu doktora i fizio-terapeuta uspeli smo da dođemo do toga da mogu da se operišu u Istanbulu u Turskoj.

To je ortopedska operacija kojom će da im se produže tetive i mišići i da im se olakša hod. Za te operacije koje bi trebalo da se obave što pre potrebno nam je 40.000 evra. U to spadaju i troškovi puta i smeštaja. Do sada smo uspeli da skupimo oko 18.000 evra - priča nam majka Tereza.

foto: privatna arhiva

Situaciju pogoršava i zdravstveno stanje obolelog oca Dragana, koji zbog toga ne radi nigde. U porodici su još najstariji sin Milan (23) oženjen je i ima dvoje dece, ćerka Krsitina (21) je udata i s sin Bojan (19).

Ana i Aleksa su najmlaći i razlika je između njih je 10 meseci. Idu u peti razred osnovne škole.

Njihova bolest utiče na sve ukućane. Praktično su vezani za bolnicu i lečenja ovo dvoje divne dece.

D. I.

APEL ZA POMOĆ

Svi koji žele da pomognu novčana sredstva mogu uplatiti na račun Crvenog krsta Gornji Milanovac 325-9500700029514-20 u OTP banci, sa svrhom uplate: pomoć za Aleksu i Anu Ili na fondaciju budi human Broj 582 poslati na 3030 ili na: dinarski racun: 160-524826-05, devizni racun EUR: 00-540-0004461.2

Kurir

Autor: Kurir