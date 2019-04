KURIR SAZNAJE! KRAJ ŠTRAJKA U RGZ U PETAK: Katastar počinje sa radom, zbog obustave rada naneta ogromna šteta! DIREKTOR DRAŠKOVIĆ: Vlada razmrsila Gordijev čvor!

Štrajkači su više od mesec dana neosnovano blokirali rad u Republičkom geodetskom zavodu, čime je naneta ogromna šteta i građanima i državi. Zato će katastar odlukom Vlade Srbije ponovo početi sa radom u petak, 12. aprila saznaje Kurir u kabinetu premijerke Srbije Ane Brnabić.



- Na osnovu odluke Vlade Srbije o Uredbi koja definiše minimuma procesa rada u katastru, doneta je odluka da je od petka biti odblokiram RGZ. Štrajk u katastru je jedan od najkompleksniji od svih sa kojima se Vlada susrela do sada. Sa štrajkačima je održano nekoliko sastanaka, u kojima je učestvovala i premijerka Ana Brnabić. Poseban problem predstavljalo je to što je štrajkački odbor brojao 30 članova, a odluke su se donosilo konsenzusom što je do sada neviđeno! Dešavalo se da ne obaveštavaju svoje filijale po Srbiji o donošenju nekih odluka - kaže izvor Kurira iz kabineta predsednice Vlade i dodaje:

- Ovo zaista traje predugo. Rukovodici sektora će videti šta je to minimum procesa rada, ali više neće smeti da se dešava potpuna obustava rada. Od petka Katastar definitivno ponovo radi.

Direktor RGZ Borko Drašković kaže za Kurir da je ovom odlukom Vlada Srbije razmrsila Gordijev čvor koji je nastao još 2005. godine i koji ni jedna Vlada pre nije uspela da reši.

- Ovo je odlično sistemsko rešenje koji će sa jedne strane pomaže građanjima i doprinosi rastu privrede cele zemlje, a sa druge strane napokon omogućava da se konačno reši status zaposlenih u RGZ. Sada, nakon ove Uredbe štrajkovi i potpuna obustava rada više neće biti mogući. Zahvaljujući ovakvom stavu Vlade mnogi problemi koji se decenijama nisu rešavali, kao što su status zaposlenih, pouzdanost i tranparentnost podataka RGZ sada mogu biti rešeni. Pozdravljam ovu odluku, a štrajkački odbor ako ima imalo morala neće čekati petak, već će već u ponedeljak početi sa radom, jer razlozi za štrajk praktično nisu ni postojali, a Vlada je ispunila sve njihove zakone još prošle nedelje. Svima je sada jasan značaja geoprostornih podtaka, jer ako su oni dobro ogranizovani - podstiču rast privrede cele zemlje i BDP-a. Ako su neorganizovani i koriste se u koruptivne svrhe to pravi ogromnu šetetu. Blokada institucije od ovakovog značaja za mene je neodgovoran i anti patriotski čin, koji nije smeo ni da se desi, već je problem trebalo dijalogom između Vlade i sindikata. - kazao je Drašković za Kurir



Sporazum o isplati plata i uslovima rada, odnosno o štrajku potpisan je još 21. januara, ali tri sinidkata su tvrdili da je prekršen zbog čega su neosnovano nezakonito ponovo stupili u novu obustavu rada 27. februara, a za 11. mart su čak najavljivali proteste. Tokom štrajka, nekoliko puta je čak dolazilo do incidenata, kada građanima nije bilo dozvoljeno da uđu u službe katastra i ostvare svoja zakonom zagarantovana prava.

Goran Rodić: Velika šteta napravljena je svima

Goran Rodic iz Gradevinske komore Srbije upozoravao je sve reme da je protestom u RGZ blokirana cela građevinska industrija, koja je pokretac privrednog razvoja Srbije.



- Velika šteta napravljena je svima - i kupcima i prodavcima stanova, investitorima i izvodacima radova, kao i državi, jer su stopirani veliki infrastrukturni radovi - isticao je Rodić.



