PAPRENO! CENE RASTU, ALI TO NIJE SVE: Gorivo poskupljuje još 3 dinara po litru!

Cene goriva, koje su za poslednjih mesec dana na pumpama u Srbiji povećane od tri do 6,5 dinara po litru, nastaviće da rastu, i to u proseku za tri dinara po litru do kraja meseca, tvrde sagovornici Kurira.

Glavni razlozi za nova poskupljenja su rast cena sirove nafte na svetskim berzama, remont Rafinerije, kao i veće cene transporta goriva.

- Najveći problem predstavlja kriza u Venecueli, zbog koje rastu cene sirove nafte na svetskom tržištu. To se odrazilo i na cene naftnih derivata na našim pumpama. Sigurno će cene i dalje rasti, ali je teško reći dokle. Rafinerija je u remontu, pa i NIS uvozi deo gotovih proizvoda, odnosno evrodizel. U poslednjih sedam dana benzin je poskupeo za blizu dva dinara po litru, dizel za 50 para, dok je TNG u odnosu na cenu pre 15 dana poskupeo za 1,5 dinara. Poslednjih pet-šest dana cena sirove nafte na berzama je u stalnom rastu, pa se očekuje da će, kada ta nafta sledeće nedelje stigne, cene goriva u Srbiji u proseku porasti za dinar do dva po derivatu - kaže Srđan Knežević iz "Knez petrola".

On očekuje da će, kada se krajem aprila završi remont Rafinerije, u maju početi blagi pad cena goriva na pumpama.

Nebojša Atanacković, suvlasnik kompanije AD "Nafta", međutim, ocenjuje da bi gorivo moglo da poskupi u proseku i do tri dinara po litru. A pored berzanskih cena, on uzrok poskupljenja goriva u Srbiji vidi i u višim troškovima transporta.

- S vremena na vreme imamo problema i sa transpotom kad opadne nivo Dunava, pa barže ne mogu da natovare veću količinu nafte. Razlike između najviše i najniže cene barela sirove nafte kretala se od 30 do 140 dolara za barel. Na 10 odsto rasta cene barela sirove nafte cena derivata na pumpama poveća se za tri do četiri odsto. Još nije postignut svetski maksimum cena i očekujem da će se rast cena nastaviti do leta za dva do tri dinara po litru - ističe Atanacković.



Petomesečni maksimum

Manja proizvodnja, veći rizici

Usled smanjenja proizvodnje sirove nafte unutar Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEK), američkih sankcija protiv Irana i Venecuele, sukoba u Libiji, kao i izveštaja o zapošljavanju u SAD, cene nafte dostigle su juče petomesečni maksimum od novembra 2018. Cena fjučersa nafte tipa "brent" dostigla je 70,62 dolara po barelu, što je za 0,4 odsto više u odnosu na petak, dok je cena američke "lake" nafte (WTI) porasla za 30 centi ili 0,5 odsto, na 63,39 dolara po barelu.

Cene na pumpama

Gorivo Cena/litru

Evrodizel 163,90 do 164,90 dinara

Benzin 148,90 do 149,90 dinara

TNG 76,40 dinara

