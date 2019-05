METEOROLOZI UPOZORILI NA OPASNOST OD POPLAVA: Danas počinje kiša i padaće neprekidno danima

Do četvrtka će biti grmljavine, pljuskova i potopa, nadležni spremni za reprizu iz 2014. godine kada je potopljen Obrenovac

Danas krajem dana i tokom noći stići će naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, što će biti svojevrsni uvod u četvorodnevni potop koji nam sledi, upozorenja su meteorologa, dok nadležni poručuju da su spremni za svaki eventualni scenario o poplavama.



Zanimljivo je što se ovo upozorenje poklopilo u dan sa onim iz 2014. godine, kada su Obrenovac i drugi delovi Srbije bili pod vodom zbog obilnih padavina, porasta i izlivanja reka.



Đorđe Đurić, meteorolog "Veder tu ambrele", rekao je da će nam iznad glava četiri dana biti crni oblaci, imaćemo česte grmljavine i veliku količinu padavina, od 30 do 60 mililitara, lokalno do 80.



- Zbog toga će situacija morati da se prati iz sata u sat, jer će za nekoliko dana pasti više kiše nego što bi negde palo za ceo ovaj mesec. Preti nam znatan porast manjih reka i pritoka, a posebno bi trebalo obratiti pažnju na stanje u Bosni, jer nam tu preti opasnost od rečica koje se ulivaju u Savu. Svakako će doći do porasta te reke i to mora da se prati - rekao je on i dodao da ovaj ciklon koji nam stiže nije jači od onog od pre pet godina, ali će ovaj biti danima nad Srbijom.



- Ono što je bolje u odnosu na 2014. godinu jeste što su tada korita reka bila prepuna, zemljište natopljeno vodom, što sada nije slučaj. Nema opasnosti od izlivanja većih reka kao što je Dunav - kaže za Kurir Đurić.



I u Republičkom hidrometeorološkom zavodu (RHMZ) navode da će zbog obilnih padavina doći i do porasta vodostaja reka.

- Vodostaji na Mlavi, Peku, Timoku, banatskim vodotokovima, Kolubari, Drini, Limu, Jadru, Jasenici, Kubršnici, Crnici, Lepenici, Lugomiru, Resavi, kao i na pritokama gornjih tokova Zapadne i Južne Morave će od 13. do 17. maja biti u umerenom i većem porastu, sa mogućnošću dostizanja i prevazilaženja upozoravajućih nivoa - stoji u saopštenju RHMZ.

Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede, rekao je da se količina padavina koja očekuje Srbiju i region podudara sa situacijom od pre pet godina, kada smo imali velike poplave, i upozorio da može doći do pojave bujičnih poplava, naročito u zapadnoj Srbiji.

- Naša vodoprivredna preduzeća preduzela su sve aktivnosti u pogledu osmatranja prostora i angažovanja mehanizacije koja je neophodna. Uradili smo sve pripremne aktivnosti, a za dva-tri dana svi će biti na terenu - rekao je Nedimović i dodao da ipak ne očekuje veće probleme na velikim vodotokovima.

