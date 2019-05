OTAC ZVERSKI UBIJENE TIJANE JURIĆ NAJAVIO NOVU INICIJATIVU: Da ubijena deca dobiju obeležje na kojem će biti uklesana sva njihova imena, želim da smrt moje ćerke dobije neki smisao

BEOGRAD - Igor Jurić, predsednik Fondacije Tijana Jurić, najavio je da će pokrenuti inicijativu da sva ubijena deca, zbog koje je uveden doživotni zatvor, dobiju obeležje u nekom gradu u Srbiji.

"Želim da na tom obeležju budu uklesana imena sve te dece, da ih se setimo kada prođemo pored toga i razmislimo da li smo, kao društvo i građani, dovoljno uradili za zaštitu najmlađih", rekao je za list Igor Jurić, otac ubijene Tijane Jurić, nakon što je Skupština izglasala promene Krivičnog zakonika, koje se između ostalog odnose na kaznu doživotnog zatvora za ubice dece i trudnica.

List podseća da je Jurić prešao trnovit put od pokretanja do usvajanja inicijative za uvođenje doživotnog zatvora, a kako je rekao, najviše ga je pogodilo što su neki ljudi vređali njega i njegovu porodicu.

"Oni su, zato što im je to odgovaralo, pokušali da mi uruše kredibilitet, da ponize mene i moju porodicu, e to me je najviše zabolelo. Uprkos svemu tome, nisam pomišljao da odustanem", kaže Jurić.

On je naveo i da je nekoliko puta sebi rekao posle stradanja Tijane, da želi da njena smrt dobije neki smisao i da mu je to bio cilj kada je pokrenuo akciju, cilj da Tijana ne bude statistička brojka. "Bilo mi je strašno što smo se dece koja su stradala sećali samo kada se desi neko novo ubistvo ili godišnjica", rekao je Jurić.

(Kurir.rs/Tanjug/Blic)

Kurir