SRBI NEMOĆNI POSLE 45. GODINE! Svaki drugi ne može da postigne erekciju, pa teže mogu da postanu očevi. Ne gubite nadu, IMA REŠENJA!

U Srbiji će prvi put svi muškarci koji imaju problem s erektilnom disfunkcijom ili postizanjem erekcije zbog bolesti, koje su istovremeno i uzrok lošeg kvaliteta njihovih spermatozoida, moći da dobiju donirane ćelije sperme i neće više morati na put do Praga ili Grčke, gde donacija reproduktivnih ćelija bila zakonom uređena pre nego što je to bio slučaj kod nas.

Istovremeno, prekjuče je otvorena Banka reproduktivnih ćelija u Ginekološko-akušerskoj klinici KCS u Beogradu, koja bi trebalo uskoro da primi prve donatore reproduktivnih ćelija. To je od neprocenjivog značaja kada se zna da svaki drugi muškarac starosti od 45 do 70 godina ima problem s erekcijom, dok oni od 45. do 55. godine, kako navode stručnjaci, učestvuju u postupku vantelesne oplodnje sa svojim partnerkama ukoliko im je prepoznat problem u vezi sa sterilitetom, a bore se da postanu roditelji.

Potvrđujući tu srpsku realnost, prof. dr Aleksandar Milošević, najpoznatiji srpski urolog, kaže za Kurir da se sve više muškarca javlja lekarima za pomoć zbog problema u vezi sa postizanjem erekcije.

- Kod mlađih, razlozi su psihičke prirode i tako se i leče, dok je kod onih od 45. godine pa nadalje uglavnom problem organske prirode. Bolesti koje dovode erektilne disfunkcije i mogu da umanje kvalitete spermograma su visok krvni pritisak, visoke masti u krvi, šećerna bolest, depresija i druge. Inače, posle 40. godine spermogram kod svih muškaraca počinje da slabi. To u praksi znači da nema dovoljan broj spermatozoida u semenoj tečnosti, zbog čega opada šansa da oni postanu očevi - kaže prof. dr Milošević.

Prema njegovim rečima, u Srbiji je kvalitet lečenja tih ljudi na svetskom nivou, ali je neophodno da se jave na vreme.

- Sada, uz psihološku i svaku drugu pomoć, oni će moći će da dobiju u Srbiji i spermatozoide. S druge strane, to podrazumeva jasnu i čvsrtu kontrolu donora i onih koji koriste tu vrstu pomoći za stvaranje porodice, ali i ozbiljni timovi stručnjaka koji bi trebalo da budu uključeni u celu tu priču. Najbitnije od svega je da svako ko uoči problem u postizanju erekcije i on traje mesec dana trebalo bi odmah da se javi lekaru i ne čeka ni minut duže. Tada je lečenje lakše. U suprotnom, nadovezuju se druga stanja i bolesti, na kraju i depresija, što zahteva ozbiljno lečenje - objašnjava taj naš stručnjak.



Pravilnici rešili stvar

Devet pravilnika usvojenih 20. aprila stavili su tačku na potucanje parova po inostranstvu u potrazi za doniranim jajnim ćelijama i spermatozoidima, o čemu je Kurir već pisao. Oni su stvorili okvir za doniranje reproduktivnog materijala, a ustanovljeni su i kriterijumi ko može biti donor ili primalac jajnih ćelija i spermatozoida. Predviđeni su i uvoz i izvoz reproduktivnih ćelija, ali i donacija embrona. To je revolucionarna vest koju su jedva dočekali svi parovi, njih oko 300.000 u Srbiji, koji se bore s neplodnošću.

50 odsto muškaraca ima problem s erekcijom

"Krvna slika" starijih muškaraca

- 68 odsto boluje od hipertenzije

- 60 odsto ima dislipidemiju

- 20 odsto ima dijabetes

- 11 odsto pati od depresije

