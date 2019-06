ONI IMAJU VELIKO SRCE I DRUGIMA PRODUŽAVAJU ŽIVOT: Danas je dan dobrovoljnih davalaca krvi, a evo koliko ih ima Srbija

Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi obeležava se danas, a u Registru dobrovoljnih davalaca u Srbiji ima oko 100.000 ljudi.

U Institu za transfuziju krvi kažu da davalaca ima dovoljno, ali da je problem što postoje sezonske oscilacije, te su pozvali sve koji do sada nisu davali krv da to učine danas.

"Danas je prilika da se zahvalimo svima koji redovno daju krv, da pozovemo one koji do sada nisu dali krv da to učine već danas. Institut će danas raditi do 19 sati, a Urgentni centar do 16 sati. Radimo i subotom od 8 do 15 sati, a Urgentni od 9 do 16 sati", kaže Gordana Antuljeskov iz Instituta za transfuziju krvi Srbije.

Ona je naglasila da transfuzija predstavlja preduslov za realizaciju drugih grana medicine - za hirurške intervencije, lečenje onkoloskih, hematoloških bolesnika, ortopedske intervencije, traume zbog saobraćajnih nesreća, nacionalni program tramsplantacije.

"Moramo u svakom trenutku da imamo adekvatnu rezervu krvi, jer se tokom letnjih meseci ne smanjuje operativni program niti potreba za krvlju. Institut ima obavezu da svakoga dana prikupi od 300 do 350 jedinici krvi. Tokom letnjih meseci to je zaista vrlo teško, zbog sezone godišnjih odmora", kaže Antuljeskov.

Podseća da je u toku kampanja koja je krenula 3. juna i trajaće do kraja septembra. Ekipe Instituta za transfuziju posetiće 50 gradova u Srbiji i truditi se ad budu dostupni i što bliži većem broju ljudi.

"U ovom trenutku imamo stabilnu rezervu krvi, dovoljnu za nekoliko dana. Najviše nedostaju negativne krvne grupe, B pozitivna i B negativna krvna grupa", istakla je ona.

Dobrovoljni davaoci krvi mogu da budu sve zdrave, punoletne osobe, mlađe od 65 godina. Redovno davanje krvi podrazumeva davanje "tečnosti koja život znači" dva puta godišnje.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir