DOKAZANO! REPUBLIČKA KOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA POTVRDILA: "Koridori Srbije" muvali s tenderima!

Zbog muvanja s tenderom za izbor tehničkog nadzora nad izvođenjem radova na auto-putu Beograd - Južni Jadran, na deonici Ljig-Požega, javno preduzeće "Koridori Srbije" moralo je 2015. godine da plati 123.254 dinara Institutu IGH iz Zagreba za troškove postupka pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, koja je uvažila žalbu firme iz Zagreba.

Osim što je uvažila pritužbe Instituta IGH iz Zagreba, Republička komisija je rešenjem od 10. jula 2015. u potpunosti poništila pregovarački postupak koji su sproveli "Koridori Srbije" za izbor stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji auto-puta E-763 Beograd - Južni Jadran, sektor II, Ljig-Požega, deonica 1, Ljig (Donji Banjani) - Boljkovci i deonica 3, Takovo-Preljina.

Institut iz Zagreba ukazao je na niz propusta "Koridora Srbije" u sprovođenju te nabavke i samog izbora najpovoljnijeg ponuđača 30. aprila 2015, odnosno grupe firmi koju su činile "Institut za puteve" "PMC inženjering", "Makspro" iz Beograda i "Trafik dizajn" s Voždovca.

Jedna od spornih stvari na koje je Institut IGH ukazao jeste da su u pregovaračkom postupku koji je usledio nakon obustave otvorenog postupka na kome niko od ponuđača nije ispunjavao uslove konkursa "Koridori Srbije" smanjili vrednost javne nabavke za 65 odsto, odnosno sa 354.585.000 dinara na 125 miliona dinara.



- Podnosilac zahteva osporio je formiranje cene procenjene vrednosti javne nabavke u pregovaračkom postupku, shodno tome je isti ukazao da korigovana procenjena vrednost, koja iznosi 35 odsto u odnosu na prvobitnu, nije u korelaciji sa smanjenjem perioda vršenja usluga na 63 odsto od prvobitnog vremenskog angažovanja - piše između ostalog u obrazloženju donetog rešenja Republičke komisije.

Firma iz Zagreba požalila se i na to da "Koridori Srbije" nisu tražili da firma "PMC inženjering" dostavi licencu kao dokaz da ispunjava uslove učešća na tenderu.

Još jedna, ništa manje važna pritužba odnosila se na to da ponuđač kog su "Koridori Srbije" izabrali nije ispunjavao poslovne i kadrovske uslove neophodne za obavljanje posla nadzora nad radovima na izgradnji auto-puta Beograd - Južni Jadran.

Iz "Koridora Srbije" do zatvaranja ovog broja Kurira nismo dobili odgovore u vezi sa ovom javnom nabavkom.



Ignjatović: Nestručne firme kontrolišu radove

foto: Vladimir Šporčić

Milutin Ignjatović, direktor Saobraćajnog instituta CIP, koji je sa Institutom IGH dostavio zajedničku ponudu za ovu spornu javnu nabavku "Koridora Srbije", kaže da je opšta primedba njegove kompanije to što se nestručne firme biraju za nadzor nad izgradnjom deonica auto-puteva.

- To znači da je to što imamo problema sa izgradnjom, rokovima i kvalitetom posledica između ostalog i lošeg nadzora. Kompanije za nadzor za male pare ne mogu da pokriju troškove nadzora, a još gore je kada na tenderima izaberu strane firme za velike pare, a oni onda angažuju domaće podizvođače za male pare - ističe Ignjatović.