ZELENAŠI DERU GRAĐANE! UZMEŠ 500, VRATIŠ 3.080 EVRA: Sumnjive agencije nude laki keš, a onda se sve pretvara u NOĆNU MORU!

Da laka lova ima visoku cenu, pokazuje i primer ponude beogradske firme "Ful hend 011" (Full hand 011), koja građanima nudi brzu pozajmicu do 500 evra na najviše 24 rate, ali po ceni od čak 21,5 odsto mesečno. To znači da bi za pozajmljenih 500 evra, toj agenciji za godinu dana morali da vratite 1.790 evra, a za dve godine čak 3.080 evra!



Naime, pomenuta firma je ovih dana zatrpala poštanske sandučiće stanovnika Voždovca, koje "sa zadovoljstvom obaveštava" da se nalaze na njima pristupačnoj adresi.



- Kod nas možete brzo i efikasno da realizujete vašu finansijsku pozajmicu do 500 evra ukoliko ste stalno zaposleni ili penzioner putem administrativne zabrane do 24 rate. Sve što treba da uradite je da nam prosledite ličnu kartu, platni listić, odnosno penzioni ček putem imejla, Vajbera i vašim ličnim dolaskom u našu filijalu, a sve ostalo prepustite nama! - stoji u pismu, uz napomenu da primaju i čekove koje kod njih "odmah, lako i jednostavno možete pretvoriti u keš".

- Posebne pogodnosti za korisnike PIO, MUP, Vojske Srbije, zaposlene u zdravstvu i obrazovanju i firme sa čijim sindikatima imamo potpisan ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji - zaključuje "Ful hend 011".



Budući da uslovi pozajmice i unovčavanja čekova nisu istaknuti u obaveštenju, pozvali smo objavljene telefonske brojeve, gde nam je nezvanično objašnjeno da cena zajma zavisi od roka otplate i visine pozajmice.



- Imate zakonsku zateznu kamatu po NBS 1,5 odsto i agencijsku proviziju od 10 do 20 odsto, koje se obračunavaju na mesečnom nivou na visinu zajma. Što je duži rok otplate, veća je i kamata. Za stalno zaposlene potreban je samo ugovor o radu, tri poslednja obračunska listića i lična karta - navodi administrativna radnica, a na konstataciju da je kamata zelenaška, odgovara da oni nikoga ne primoravaju da uzme novac.

- Možete u svakom trenutku i čekove da zamenite. Po čeku isplaćujemo 4.500 dinara, a provizija je 500 dinara za svaki mesec zadržavanja čeka. Mi smo legalna firma, bavimo se mikrokreditima uz dozvolu NBS - istakla je radnica, uz napomenu da pored poslovnice na Konjarniku, imaju lokale na Banovom brdu, Tošinom bunaru i na Banjici.



Zvaničan komentar iz firme "Ful hend d.o.o." nismo dobili, uz objašnjenje da je "gospodin direktor na godišnjem odmoru", te će s nama kontaktirati kad se vrati.

NBS KRŠE ZAKON, MUP DA REAGUJE Iz Narodne banke Srbije podsećaju da davanjem novčanih kredita mogu da se bave samo banke, a izuzetno i druga lica koja su za to ovlašćena posebnim zakonom, kao i platne institucije i institucije elektronskog novca koje su dobile dozvolu NBS, što "Ful hend 011" nije. - Iz navedenog proizilazi da firma "Ful hend 011 d. o. o." ne može da se bavi davanjem pozajmica građanima, a njeno poslovanje kontrolišu drugi državni organi u zavisnosti od toga za obavljanje kojih delatnosti je registrovana - navode iz NBS i dodaju da je nadležni organ za postupanje u ovom slučaju Ministarstvo unutrašnjih poslova i nadležni javni tužilac. Iz NBS napominju i da ova firma ne bi smela ni da unovčava čekove uz naplatu provizije, što prema Zakonu o platnim uslugama mogu da rede samo banke i pošte.

DUŠAN UZELAC

META SU KREDITNO NESPOSOBNI

Dušan Uzelac iz finansijskog portala Kamatica smatra da su klijenti agencija koje nude brze pozajmice po zelenaškim kamatama građani koji nisu kreditno sposobni, to jest oni koje su banke odbile.

- To su problematični i rizični klijenti i u skladu s tim su i kamate visoke - ističe Uzelac. On smatra da srpsko zakonodavstvo favorizuje banke kao kreditore te ne dopušta alternativne izvore finansiranja koji su neophodni ljudima koje banke neće, te zbog toga imamo radikalne primere sa skupim pozajmicama.