TAKSISTA ZBOG 400 DINARA NAPRAVIO HAOS: Nije hteo da zameni evre ženi i naplati vožnju, pa joj zadržao ćerku kao taoca!

Nisam imala dovoljno dinara a on nije hteo da mi rameni eure.Vozao me preko pola sata u kolima da trazim ko ima da razmeni, pri tom nije dao da moja ćerka izađe sa mnom iz auta. Na kraju smo došli do kockarnice i ušla sam plačući i molila ih za pomoc i da zovu policiju Za 400 din