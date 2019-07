NAČELNIK NEDIĆ: 6 pilota MUP završilo obuku za Erbasov helikopter! Na nebu već u sledećih desetak dana

BEOGRAD - Načelnik Helikopterske jedinice MUP Srbije Nenad Nedić izjavio je da "Erbasov" helikopter H-145M kojim će biti opremljena ta jedinica, predstavlja poslednju generaciju letelica kada je reč o opremi, elektronici i filozofiji u kretanju vazduhoplovne industrije.

Nedić je u Jutarnjem programu RTS rekao da je "Erbas" uveo filozofiju bazične platforme za helikoptere, na koju može da se instalira različita oprema za različite letačke operacije. On je naveo da zbog toga H-145M ima "multirol" platformu i moguće ga je koristiti za više namena.

Kako je dodao Nedić, helikopter ima medicinsku opremu koja omogućava bezbedan transport pacijenta od mesta nesreće do zdravstvene ustanove. Takođe, ističe i da helikopter ima platformu koja je velika podrška autopilotu i sistemima i koja omogućava pilotu pregled situacije i stanja celog helikoptera.

Međutim, dodaje da je neophodna tradicionalna veština letenja, u slučaju da svi ti sistemi ne pruže podatke.

S druge strane, Nedić kaže da se olakšava posao pilotima, ali to ne znači da će manje iskusni piloti moći da izvršavaju složene operacije. Za sada je šest pilota završilo letački deo obuke za H-145M u "Erbasu" i očekuje se da će do kraja godine i ostali piloti iz jeidnice to učiniti.

Nedić navodi da to za domaće pilote neće biti problem jer je reč o pilotima svetskog renomea koji su se usavršavali u trening centrima širom sveta.

Helikopter H-145M bi, prema Nedićevim rečima, mogao da poleti nebom iznad Srbije u narednih desetak dana. Potrebno je da se završe proceduralne stvari.

Rekao je i da je potpisan ugovor o nabavci helikoptera H-215 koji će koristiti antiterorističke jedinice i Žandarmerija i može da nosi 22 osobe. Takođe, ta letelica moći će da leti u složenim meteorološkim uslovima.

