NOVI TREND MEĐU DOMAĆIM TURISTIMA: Ustupanje letovanja je rešenje da ne ostanu bez novca

Turisti koji zbog nepredviđenih okolnosti ne mogu da odu na već uplaćeno letovanje našli su pravo rešenje kako ne bi ostali bez novca. Oni sada preko interneta traže ljude kojima mogu da ustupe svoj aranžman.



Last minit



Postoje stranice na društvenim mrežama putem kojih ustupaju aranžmanima. Naime, turisti koji moraju da odustanu od letovanja u Grčkoj, traže na društvenim mrežama one koji bi želeli da kupe njihov aranžman, po istoj ili, najčešće, nižoj ceni.

- Neretko se dešava da samo nekoliko dana pred put porodica koja odustaje od letovanja nudi preuzimanje po nižoj ceni od plaćene pa tako korist imaju i oni, jer su uspeli da povrate deo novca, a i oni koji su preuzeli letovanje, jer su ga dobili po nižoj ceni nego inače - kažu za Kurir administratori stranice Grčka info i dodaju:

- Pre postavljanja ponude na internet savetujemo da proverite sa svojom turističkom agencijom koji su uslovi otkazivanja ili pročitate ugovor koji ste potpisali, jer usled iznenadne bolesti ili smrtnog slučaja pojedine agencije vraćaju putnicima ceo uplaćeni iznos. Da ne bi došlo do problema, ljudi koji žele da ustupe letovanje moraju javno da napišu što više informacija o smeštaju: gde se nalazi, koliko osoba prima, udaljenost od plaže, da li je uključen prevoz. Zatim moraju da napišu iznos uplaćenog iznosa, punu cenu letovanja, kao i link ka smeštaju ili ka fotografijama smeštaja i kontakt informacije - objašnjavaju oni.

Tražite uplatu na uvid

Ipak, kako navode sa sajta Grčka info, onima koji žele da "preuzmu letovanje" se savetuje da traže na uvid vaučer o plaćenom depozitu ili punom iznosu. Međutim, ukoliko je letovanje uplaćeno putem turističke agencije, preuzimanje se mora izvršiti u samoj agenciji.

Juta

Odlično rešenje



Predsednik Nacionalne asocijacija turističkih agencija Srbije (Juta) Aleksandar Seničić navodi za Kurir da još nije čuo o preuzimanju letovanja.

- Nisam čuo da se ljudi organizuju preko interneta, ali uobičajeno je da turisti ustupaju drugima svoj aranžman ako moraju da odustanu. Dobar je princip naći nekog drugog da se ne bi platili penali, ako nemaju osiguranje ili dovoljno jak razlog (bolest, smrtni slučaj), zgodno je da nađu nekog drugog. Tada se preko agencije pravi novi ugovor, na drugo ime i to je potpuno u redu. Na samim turistima je odluka da li će ljudima koji će preuzeti njihov aranžman naplatiti punu cenu ili s popustom, dovoljno da oni sebi obezbede neki prihod. Mislim da je to odlično rešenje - kaže on.