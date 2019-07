DIREKTOR ZVEČANSKE: Medicinska sestra koja je šokirala Srbiju je kod nas bila na praksi!

suspendovana do daljnjeg

Medicinska sestra Đ. A. (23) sa snimka nastalog u Zvečanskoj, na kome se vidi da neadekvatno postupa sa detetom u ovoj ustanovi bila je na praksi, a inače je apsolvent Više medicinske škole.

Povodom snimka koji je uzdrmao javnost, direktor ove ustanove Zoran Milačić rekao je da oni oštro osuđuju ovaj događaj i objasnio na koji načn je medicinska sestra, inače apsolvent Više medicinske škole u Zemunu, zaposlena.

- Medicinska sestra je bila na praksi. Ona je trenutno apsolvent na Višoj medicinskoj školi u Zemunu, a kada smo objavili konkurs, nakon što se pojavila potreba za angažovanjem novih radnika, ona je želela ovaj posao, pored mnogih koje posao nisu prihvatile - rekao je Milačić.

Svoj radni osnos Đ.A. zasnovala je u aprilu, nakon odrađenog probnog rada u Zvečanskoj i dobila ugovor na tri meseca. Kada je on istekao, dobila je drugi, ali u međuvremenu se saznalo za ovaj incident.

Direktor objašnjava da je protokol za zapošljavanje u ovoj ustanovi ustaljen, i da podrazumeva da ljudi prođu pripravnički staž u Zvečanskoj ili praksu, kako bi se najbolje procenilo da li se uklapaju u ovakav sistem rada.

- Nakon što je završila praksu u Zvečanskoj, konsultovali smo njene profesore koji su joj dali preporuku za rad. Prema izveštaju glavne odeljenske sestre, do sada nije bilo primedbi. Ona se trenutno nalazi na suspenziji koja po zakonu može trajati do 90 dana, a nakon toga mora biti odlučeno da li će radnik dobiti otkaz ili će nastaviti radni odnos - rekao je on.

- Kada sam joj uručio rešenje o suspendovanju predočio sam joj razloge. Ona slučaj nije komentarisala, kao ni moj stav da je na neadekvatan način komunicirala sa detetom i isto tako ga spuštala u krevetac. Nakon što je upoznata sa činjenicom da je povredila prava deteta koja se odnose na privatnost, koristeći telefon, u svoju odbranu je navela kako je fotografisala mališana kako bi poslala koleginici koja je za dete bila veoma vezana. Mi ne znamo šta je istina ali u svakom slučaju fotografisanje nije dozvoljeno - dodao je direktor Milačić i istakao da je od starta je u proces uključeno i Ministarstvo za rad, zapošljavanje i boračka pitanja, kao i ministar Đorđević.

- Ovo je za nas vrlo težak trenutak, jer je ovim događajem bačena senka na sve naše zaposlene koji nemaju veze sa ovim događajem - dodaje Milačić.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saopštenju je preciziralo da je od nadležnih zatraženo da se slučaj temeljno ispita i da pored odgovornosti medicinske sestre, u skladu sa zakonom, odgovornost utvrdi i kod osoba koje su neovlašćeno snimale u sobi u kojoj borave maloletni korisnici Centra.

- Ovo je događaj bez presedana, tražim od komisije i nadležnih organa da utvrde odgovornost medicinske sestre zbog njenog bahatog ponašanja prema detetu, ali isto tako da obrate pažnju na neovlašćeno snimanje u sobi koje je ugrozilo privatnost svih mališana koji borave tamo. Mi ne znamo ko je, koliko dugo i u koje sve svrhe snimao i apelujemo na nadležne da ispitaju slučaj i one koji su prekršili zakon najstrožije kazne - rekao je ministar Zoran Đorđević.

