SVAKOJ TREĆOJ PORODILJI UMANJENA ZARADA: Četiri predloga za izmenu Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom

BEOGRAD - Više od 13.000 mama u Srbiji oštećeno je primenom Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom koja je na snazi oko godinu dana, pišu "Novosti", ali navode i izjavu ministra Zorana Đorđevića da su trenutno pripremljena četiri predloga za izmene zakona koji će se uskoro naći pred poslanicima, a koji bi trebalo da poboljšaju finansijsku podršku.

Ilustracija foto: Shutterstock

Portal "Bebac" navodi da praktično svakoj trećoj mami, odnosno porodilji umanjena zarada u odnosu na onu koju bi primala po starom propisu, a najviše su oštećene majke koje su radile manje od 18 meseci pre otvaranja trudničkog bolovanja.

U prethodnih 11 meseci, pokazuje istraživanje "Bepca", 400 mama je neosnovano dobilo umanjene naknade zarada, jer inače zarađuju više od tri prosečne plate u Srbiji. Kako one plaćaju najveće doprinose i to sa limitom na pet prosečnih plata, država ih je zato što su se odlučile za potomstvo oštetila i to u velikom novčanom iznosu.

Primedba je i da za razliku od drugih majki, preduzetnice nemaju pravo na duže odsustvo s rada za rođenje trećeg deteta. Takođe, roditelji dece sa invaliditetom posle usvajanja izmena zakona više nemaju pravo na naknadu za odsustvo s posla istvovremeno s naknadom za tuđu negu i pomoć, iako je reč o različitoj vrsti prava.

Ilustracija foto: Privatna Arhiva

U prvih godinu dana primene zakona na porodiljskom odsustvu bilo je 33.017 mama. Država je za njihove zarade izdvojila 7,2 milijarde dinara, dok je naknadu za negu deteta primalo 24.537 majki i 115 očeva i iz budžeta je u te svrhe dato gotovo 5,6 milijardi dinara, navode "Novosti".

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir