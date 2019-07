NEPRAVILNO PAKOVANJE ILI LOŠ PLAN SELIBE PODIŽE VAŠE TROŠKOVE: Kako do ADEKVATNE cene kad radnici nisu dobri

Beograd je grad u koji mnogo ljudi dolazi, i iz kog mnogo ljudi odlazi. Ove selidbe se dešavaju svakodnevno, pa bilo da planirate selidbu ili možda želite da dobro zaradite ako se uključite u ovaj posao, agencije za selidbe u Beogradu mogu da budu korisne.

Nepravilno pakovanje ili loš plan selibe podiže vaše troškove

Da bi selidbe bile uspešne neophodno je imati adekvatan broj radnika. Agencije obično upošljavaju dovoljan broj dobro obučenih fizičkih radnika kao i kvalifikovanih vozača koji savesno i odgovorno obavljaju posao oko selidbe. Selidbe na prvi pogled mogu izgledati kao jednostavan posao koji bi svako mogao da obavlja. Međutim, u praksi se pokazalo da to baš i nije tačno. Do komplikacija često može doći jer ljudi olako pristupaju pakovanju stvari bez unapred pripiremljenog rasporeda. Ovakav pristup poslu može dovesti do neekonomičnog pakovanja i zauzimanja više prostora u vozilu koje prevozi stvari. Samim tim je neophodno vratiti se nekoliko puta kako bi sve ono što je za selidbu bilo prevezeno. Utrošeno gorivo i radna snaga uvećavaju cenu selidbe i troše dragoceno vreme. Kao krajnji stepen nepravilnog pakovanja, može doći do lomljenja stvari prilikom transporta što u zavisnosti od njihove vrednosti može napraviti veliku štetu. Kao epilog svega navedenog dolazimo do zaključka da je za efikasno obavljenu selidbu najbolje angažovati firmu koja se time profesionalno bavi i time sve eventualne nelagodnosti svesti na minimalnu moguću meru.

foto: Promo

Najbolja vozila za selidbe nisu dovoljna ako radnici nisu dobri i kako do dobre cene

Ispravnost vozila za selidbe pored odgovornih radnika predstavlja okosnicu poslovanja svake agencije za selidbe. Agencije za selidbe obično poseduju vozila koja su različite veličine i kubikaže i koja se angažuju u zavisnosti od toga koju količinu stvari je neophodno prevesti sa jedne lokacije na drugu. Potrebno je da se vozila redovno servisiraju, a pored redovnih idu i na vanredne kontrole pred samu selidbu ne bi li mogućnost eventulanog kvara bila izbegnuta. Cilj je da se troškovi poslovanja smanje racionalnim utroškom radne snage i korišćenjem vozila u skladu sa potrebama ljudi u svakoj pojedinačnoj selidbi. Ovde je bitno da se vodi računa i o potrošnji goriva jer uvek treba birati najkraći put kojim se obavljaju selidbe sa jednog kraja grada na drugi. Ovakvim pristupom poslu prave se najniže cene za selidbe.

foto: Promo

Otkup mobilnih telefona u Beogradu

Ako pri selidbi shvatite da ste godinama sakupljali mobilne telefone koji vam ne trebaju, ovo je pravo vreme da ih se oslobodite, a tako i dodatno zaradite. Ukoliko posedujete mobilne telefone koje želite da prodate, obratite se servisu za otkup mobilnih telefona. Neki otkupljivači obično dolaze na adresu koja vama u trenutku najviše odgovara kako bi otkupili telefon. Upućeni su u tržište mobilnih telefona i kretanje cena, tako da ćete sigurno dobiti najbolju moguću ponudu za transakciju prodaje telefona. Najbolje je kontaktirati sa više otkupljivača i odabrati najisplativiju ponudu za otkup mobilnih telefona.

foto: Promo

Foto: Promo

Kurir