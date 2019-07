TEŠKO OBOLELI PACIJENTI OSTALI BEZ NEOPHODNIH CITOSTATIKA: Nema terapije za onkološke pacijente

Veliki broj onkoloških bolesnika u Srbiji koji boluju od malignih bolesti debelog creva i rektuma ne mogu da započnu ili nastave hemoterapiju zbog nestašice citostatika, tvrde očajni pacijenti za Kurir.

Prema njihovim rečima, u pitanju je nestašica lekova za lečenje kolorektalnog karcinoma, odnosno Folfoks protokola, koji predstavlja kombinaciju folne kiseline, fluoruracila i oksialiplatina.

- Moja mama je operisala tumor debelog creva koji je pukao u stomaku i tada su na prvom konzilijumu rekli da ne treba hemoterapija. Ipak, izgleda da se tumor proširio na nadbubrežnu žlezdu, a ima promene i na plućima. Na drugom konzilijumu u zemunskoj bolnici su odobrili hemoterpiju i rekli da joj treba pristupiti što pre. Međutim, kada sam je juče odvela u bolnicu, za kad je i bio zakazan prijem, nastao je problem - priča ćerka jedne od pacijentkinja (ime i prezime poznato redakciji) koja je želela da ostane anonimna da njena majka ne bi imala problem s lečenjem.

Prema njenim rečima, iako je u početku bilo planirano da njena majka ostane tri dana u bolnici, terapija nije ni počela zbog navodne nestašice leka.

- Na prijemu mi je rečeno da nema ništa od početka terapije, jer nemaju taj lek Folfoks, koji ona treba da primi. Sestra je rekla da to nije do KBC Zemun i da vlada nestašica tog leka u državi. Rekli su nam da će nam javiti "možda danas, a možda sledeće nedelje", kada stigne lek koji ona treba da primi. Majka ima progresivni kancer i nama bukvalno svaki dan terapije znači kako bismo joj spasli život! - priča očajna žena.

Direktor KBC Zemun Dragoš Stojanović kaže za Kurir da on nema informacije o nestašici bilo kakvih terapija za onkološke pacijente.

- Sada prvi put to čujem od vas, nekada ljudi nešto i namerno kažu što nije istina. Ja takvih informacija nemam - rekao je kratko Stojanović jer je žurio na operaciju, dok se na odeljenju onkologije niko nije javljao.

Iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, kao ni iz Agencije za lekove nismo dobili odgovor na upućena pitanja kako bismo proverili ove navode.

Onkolog Vladimir Kovčin: To se i ranije dešavalo

Poznati srpski onkolog dr Vladimir Kovčin objašnjava da je i ranije dolazilo do nestašice ovog leka.

- Treba saznati o kom leku od tri iz Folfoks (FOLFOX) terapije se radi, prvo je FOL - folna kiselina, drugo F je fluorouracil, a OX je oksaliplatin. Obično se radilo o nestašici folne kiseline ili 5-fluorouracila, dva leka koji su veoma jeftina i mnogi proizvođači prestaju da ih prave jer im se ne isplati. To je moja pretpostavka jer se to i ranije dešavalo, ali pri kraju godine zbog lošeg planiranja ili nedovoljne nabavke količina - kaže Kovčin za Kurir.

Opaka bolest

Pravovremena terapija izuzetno važna

Rak debelog creva ili karcinom kolorektuma je maligni tumor koji se može razviti u nivou cele dužine debelog creva ili na njegovom završnom delu, odnosno rektumu. Najčešće se javlja bez simptoma, a kad se simptomi pojave, rak debelog creva je najčešće već uznapredovao. Karcinom, kao i polipi debelog creva, često izaziva krvarenje koje nije vidljivo golim okom, pa su rano otkrivanje bolesti, kao i pravovremena terapija, izuzetno važni za uspešno izlečenje.

(Kurir.rs/J. Pronić)

Kurir