EVO ZAŠTO JE BOLJE DA NE OBJAVLJUJETE FOTOGRAFIJE SA LETOVANJA: Dok ste na moru, ne kačite na društvene mreže slike, to vas može skupo koštati

Najbolja zaštita stanova i kuća dok je porodica na letovanju jeste da su objekti obezbeđeni alarmima i kamerama, ali za one koji nemaju tu mogućnost savet policije i agencija za obezbeđenje jeste da građani pre odlaska na odmor sklone dragocenosti iz domova, dogovore sa komšijama ili rođacima da im obilaze stan i prazne poštansko sanduče, ali i da na društvenim mrežama ne objavljuju da su na odmoru.

Iskustvo jedne niške agencije za obezbeđenje pokazuje da su češći pokušaji provala u toku leta jer tada ljudi više putuju, objavile su Južne vesti.

Tokom prethodne godne, od 1. juna do kraja avgusta, evidentirano je 40 provala u stanove i kuće, što je za dve manje nego prethodna tri meseca, od 1. marta do kraja maja. Od 1. juna do kraja avgusta 2018. godine, policija je rasvetlila oko 55 odsto provala u stanove i kuće - navode u Policijskoj upravi Niš.

Najčešće se, kažu u policiji, iz kuća i stanova kradu novac, nakit, satovi, laptopovi, televizori i manji tehnički uređaji.

I iz policije i iz jedne niške firme za obezbeđenje poručuju da je važno da se građani uzdrže od objava na društvenim mrežama na kojima daju informacije o tome gde se nalaze i koliko ostaju.

Objašnjavaju da mreže definitivno poslednjih godina predstavljaju izvor informacija za počinioce krivičnih dela.

Naše analize su pokazale da su objekti koji imaju obezbeđenje koje je vidno naglašeno nalepnicama i upozorenjima samom tom činjenicom zaštićeni od provala u odnosu na neobezbeđene objekte u velikom procentu. To je prva barijera kod mogućih izvršilaca krivičnog dela, psihički momenat kada znaju da je objekat pod obezbeđenjem - napominju iz firme.

U toj firmi kažu da nema razlike u ugroženosti između kuća i stanova, već da je često presudno to da li je objekat obezbeđen ili ne.

(Kurir.rs/Južne vesti)

Kurir