ŠVERCERI OVE IZGOVORE KORISTE KADA IH POLICIJA UHVATI: Nije naše, našli smo! Evo kako još pokušavaju da se IZVADE dok ima se carinici smeju

Pokušaj krijumčarenja devetogodišnje devojčice koja je pronađena u prostoru za rezervni točak automobila sprečen je pre nekoliko dana na punktu Merdare. Vozač automobila je, nakon što je devojčica pronađena, rekao da se dete igralo i slučajno sakrilo tu. To nije jedini primer "laganja na carini", jer se carinici često suočavaju sa takvim situacijama.

Carinici su pronašli i cipele pune novca kod putnika koji nije hteo da ga prijavi.

Dovitljivost krijumčara tu se ne završava.

Oružje, plemeniti metali, tehnika, tekstilna roba, egzotične životinje, narkotici – sve to carinici svakodnevno pronalaze među stvarima putnika i to često uz izgovore koji ih zasmeju, ali i začude.

Svetozar Nakarada iz Uprave carina istakao je jedan pokušaj krijumčarenja kojem je prisustvovao na niškom aerodromu.

- Ona je bila u kolicima, nosila je veliku količinu garderobe poznatih robnih marki velike vrednosti. Na to treba da se plate dažbine. Prvo treba da se prijavi, a ono što se ne prijavi računamo da je htela da prokrijumčari. Kada je videla da će carinik da pogleda njene stvari, skočila je iz kolica i počela da pravi dramu, ispričao je Nakarada.

foto: Profimedia, ilustracija

Ono što ovu sezonu razlikuje od prethodnih jeste to da uglavnom pronalaze narkotike za ličnu upotrebu, odnosno od dva grama do 20 grama i to pretežno kod turskih državljana.

- U sendvičima smo nalazili i novac, narkotike, tablete, ekstazi. Izgovor je da on ne zna odakle je to, kupio je sendvič na pumpi i stvarno ne zna ko mu je to stavio u sendvič, rekao je Nakarada.

Carinici se ne oslanjaju samo na intuiciju. Sada im pomažu skeneri za pregled robe, uređaji za kontrolu tečnosti, pejdžeri za merenje radioaktivnosti, kao i najsavremeniji Rigaku uređaji koji mogu da analiziraju bilo koju materiju u koju se uperi njihov laserski zrak. A u otkrivanju švercovane robe od velike pomoći su im i službeni psi.

- U sklopu carine imamo i analizu rizika koja nam sistematski daje podatke koje putnike bi mi trebalo da pogledamo, ali i dugogodišnje iskustvo na samom graničnom prelazu nam daje neke indikacije koga da pogledamo, koga da odvojimo, koga detaljno da pogledamo, koga da samo pitamo gde putuje, izjavio je Nakarada.

Od 2018. do sada zaplenjeno je oko 4,7 miliona neprijavljenih evra, 1,7 miliona cigareta, više od 273 tone nafte, 22 kilograma zlata i otkriveno je 1.750 ilegalnih migranata. Samo od početka ove godine zaplenjeno je oko 2 tone različitih narkotika, najviše marihuane.

(Kurir.rs/RTS)

Kurir